باكستان والإمارات: استثمارات جديدة بـ 10 مليارات دولار تطلق مرحلة اقتصادية جديدة

قال دبلوماسي بارز إن باكستان والإمارات العربية المتحدة دخلتا حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القوي بعد توقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم واتفاقية حوكمة الهوية والإدارة في السنوات الثلاث الماضية.
وقال سفير باكستان لدى الإمارات فيصل نياز ترمذي إن هذه الاتفاقيات تغطي قطاعات رئيسية مثل عمليات الموانئ والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والمعادن.
قال ترمذي في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "تؤكد هذه الاتفاقيات العمق الاستراتيجي لشراكتنا الاقتصادية وتوجهها الاستراتيجي. ومع تجاوز حجم التبادل التجاري 10 مليارات دولار أمريكي، وتنامي الاهتمام المشترك بقطاعي الموانئ والبنية التحتية، ندخل بوضوح حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي المتين".
قال إن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت أحد أهم الشركاء التجاريين لباكستان، وإن آفاق التجارة والاستثمار بين الإمارات وباكستان لا تزال واعدة للغاية. وتُعدّ الإمارات أكبر شريك تجاري لباكستان في الشرق الأوسط، وثالث أكبر شريك تجاري لها عالميًا.
نتابع بنشاط مع موانئ أبوظبي بشأن تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع باكستان في إطار منصة مجلس تيسير الاستثمار الخاص (SIFC). كما نتعاون مع موانئ دبي العالمية لتنفيذ مذكرات التفاهم/الاتفاقيات الحكومية الدولية المتعلقة بمركز كراتشي-بيبري التجاري الدولي وتطوير المنطقة الاقتصادية. ويعتزم الجانبان تسريع تنفيذ مذكرات التفاهم هذه بما يحقق المنفعة المتبادلة.
مزيد من العروض على البطاقات
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الأخرى قيد الإعداد، قال: "نعم، هناك العديد من مذكرات التفاهم قيد الدراسة بشكل نشط في مجالات تجارة اللحوم الحلال والذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا والثقافة".
وحول الاتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، وصف السفير هذه المبادرة بأنها مبادرة جيدة من شأنها أن تساعد في تسهيل حركة الوفود الرسمية وتعزيز العلاقات الثنائية في نهاية المطاف.
نعم، هذا تطورٌ مهم. ستعزز مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية التعاون المؤسسي بين بلدينا. إنها تعكس الثقة والتوافق الاستراتيجي على أعلى مستويات القيادة. ونتوقع أن تُسهّل مذكرة التفاهم تنقل الوفود الرسمية، وأن تُسهم في تعزيز علاقاتنا الثنائية بشكل أكبر.
وفي رده على سؤال حول المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والضيافة والسياحة، قال إن هذه المجالات هي مجالات ذات أولوية وأن الجانبين حريصان على تعزيز علاقتهما في القطاعات الرئيسية.
لقد حققنا تقدمًا ملحوظًا. ففي مجال الطاقة المتجددة، أثمرت زيارة الدكتور سلطان الجابر إلى باكستان عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أما في مجال البنية التحتية، فقد تعاونت موانئ دبي العالمية ومجموعة موانئ أبوظبي مع حكومتنا في تحديث الموانئ وتطوير الخدمات اللوجستية.
وفي قطاع السياحة، استأنفنا رحلات الخطوط الجوية الباكستانية المباشرة من دبي إلى سكاردو، وهي خطوة أساسية في الترويج لباكستان كوجهة سياحية للمغامرة والسياحة البيئية. وتعكس هذه المبادرات التزامنا بتوسيع نطاق التعاون الثنائي، كما قال.
استثمار بقيمة 10 مليار دولار
قال ترمذي إن إعلان الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار يُعدّ دليلاً قوياً على الثقة بمستقبل باكستان. ومنذ ذلك الحين، يعمل الجانبان على تحديد مشاريع قابلة للتمويل وذات تأثير كبير في قطاعات المعادن، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية، والسكك الحديدية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وعمليات الموانئ، والخدمات اللوجستية.
لا يزال تنسيقنا مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار مركز دبي المالي العالمي مستمرًا. العديد من هذه المقترحات قيد التقييم النشط، ونأمل أن نشهد تقدمًا ملموسًا بحلول عام ٢٠٢٥.
وردًا على سؤال، قال السفير إن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (سيبا) قد أحرزت تقدمًا جيدًا. وأضاف: "كلا الجانبين ملتزمان التزامًا كاملًا بإبرام الاتفاقية. وبمجرد توقيعها، أنا واثق من أنها ستفتح آفاقًا جديدة لشراكات تجارية واستثمارية بين باكستان والإمارات العربية المتحدة".
التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي
ردًا على سؤال حول آفاق اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، قال إن الاتفاقية تتقدم بشكل إيجابي. وأضاف: "تم توقيع اتفاقية أولية عام ٢٠٢٣، ولا تزال جولات المفاوضات اللاحقة جارية. وبمجرد تنفيذها، ستعزز تجارة باكستان مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير".
"وسوف يوفر هذا آفاقًا واعدة لبناء شراكة اقتصادية قوية قادرة على إطلاق فرص كبيرة لكل من باكستان ودول مجلس التعاون الخليجي."
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد الأغذية والمنسوجات وغيرها من السلع المصنعة، مما يوفر فرصا واسعة لقطاعي الزراعة وتجهيز الأغذية في باكستان إلى جانب المنسوجات والملابس.
وأضاف أن "اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وباكستان ستعمل على خفض الرسوم الجمركية على السلع والخدمات، في حين ستشمل فصول التعاون الطاقة والصحة والأمن الغذائي والزراعة والنقل والبيئة والثقافة والتعليم".
مجال القوى العاملة الماهرة
وقال الترمذي إن الإمارات لم تعد سوقاً للعمال غير المهرة، ويجب على الباكستانيين إجراء أبحاثهم قبل القدوم إلى الإمارة.
صحيح أن سوق العمل في الإمارات العربية المتحدة قد تطور. هناك الآن طلب كبير على المتخصصين في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والطيران، والهندسة. نصيحتي للباحثين عن عمل واضحة:
> تجنب السفر بتأشيرة سياحية للبحث عن عمل.
> بدلاً من ذلك، قم بالتقديم من خلال قنوات التوظيف المناسبة.
> قم بتعزيز مهاراتك، وتعلم اللغة الإنجليزية، واحصل على شهادة، واكتسب تدريبًا متخصصًا.
> التحقق من عروض العمل من خلال مكتب الهجرة أو بعثاتنا.
> فهم قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والأعراف الثقافية.
ننظم حملات توعية ونقدم المشورة لمجتمعنا من حين لآخر. وقد أعددنا مؤخرًا فيديو تعليميًا شاملًا مدته 14 دقيقة لإرشاد المهاجرين المحتملين. وهو متاح على الصفحة الرسمية لسفارتنا على فيسبوك، ويقدم تعليمات عملية ومفصلة للهجرة الآمنة والقانونية، كما اختتم ترمذي.
إطلاق مبادرات جديدة
إطلاق مبادرات وإصلاحات جديدة لتسهيل زيارة الزائرين والمتقدمين للسفارة والقنصلية:
· عملية نافذة واحدة في قسم جوازات السفر
· معالجة المستندات الموثقة في نفس اليوم (خلال ساعة)
· حجز الموعد عبر الإنترنت عن طريق نادرة.
· خط دعم WhatsApp للاستجابات السريعة
· توصيل جوازات السفر إلى المنزل
· التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع/الاستجابة لخدمات الطوارئ (على سبيل المثال حالات الوفاة NoC/ تصريح الخروج)
· والأهم من ذلك، تجديد مبنى القنصلية في دبي لتحسين الراحة والقدرة الاستيعابية وجودة الخدمة بشكل عام.
شهدت بعثاتنا تحسينات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف الترميزي: "أدخلنا نظامًا جديدًا للرموز لمعالجة الوثائق، وأنشأنا خط مساعدة خاصًا عبر واتساب، وحدّثنا قاعاتنا القنصلية".
وأضاف: "ساهمت خدمة تقديم جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية عبر "نادرا"، بالإضافة إلى نظام حجز المواعيد المسبقة للزيارات وخدمة التوصيل المنزلي، في تخفيف الازدحام. علاوة على ذلك، لدينا خطط لتجديد مبنى القنصلية في دبي لاستيعاب العدد المتزايد من الزوار بشكل أفضل".
القطاعات ذات الإمكانات العالية
ويرى تيرمزي إمكانات قوية في العديد من القطاعات الناشئة مثل الشحن والخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، بما في ذلك التمويل الإسلامي والتحويلات الرقمية، والتعدين والمعادن النادرة، حيث تمتلك باكستان احتياطيات هائلة غير مستغلة، والأدوية والرعاية الصحية والسكك الحديدية والطيران.
وقال إن هذه القطاعات تتمتع فيها الدولتان بقوة تكاملية، ونحن نعمل بنشاط على توجيه هذا التآزر إلى شراكات ملموسة، مضيفًا أن القطاعات التالية يمكن أن تجذب الاستثمار في باكستان من خلال عرض إمكاناتها الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
· الرعاية الصحية والأدوية
· الأدوات الجراحية
· تصدير الموارد البشرية الماهرة (خاصة في مجال الرعاية الصحية والمالية والتقنية والضيافة)
· التعدين والمعادن
· البنية التحتية اللوجستية والنقل
· العقارات والتطوير الحضري
· التصنيع والمناطق الاقتصادية الخاصة في باكستان
· الخدمات البيئية وتمويل تغير المناخ.
رسالة يوم الاستقلال
بمناسبة يوم استقلال باكستان الميمون لعام ٢٠٢٥، أتقدم بأحرّ التهاني لجميع الباكستانيين، وخاصةً المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال وطننا الحبيب، يومٌ يملأ قلوبنا فخرًا وفرحًا.
بينما نحتفل بهذا اليوم المهم، نُعرب عن خالص تقديرنا للأفراد الذين ناضلوا من أجل تأسيس باكستان. لقد مهّدت عزيمتهم وتضحياتهم الدؤوبة الطريق لتحقيق حلم وطن مستقل نعيش فيه بحرية ونمارس معتقداتنا. إن قيمة الاستقلال لا تُحصى، ومن واجبنا أن نُخلّد إرث أجدادنا بالسعي إلى باكستان مزدهرة وموحدة.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2025 "عامًا للمجتمع". ومن دواعي سرورنا أن نلاحظ أن الجالية الباكستانية استجابت لهذه الدعوة بحماس وحماس كبيرين. وأُشيد بشكل خاص بالجمعية الباكستانية في دبي (PAD) لتنظيمها مهرجان الصحة المتميز بالتعاون مع القنصلية العامة لباكستان في دبي. لم يُبرز هذا الحدث التزام الجالية بالصحة والرفاهية فحسب، بل جسّد أيضًا روح التضامن والخدمة.
كما حققت جمعية الإمارات للقلب، بدعم من المجتمع، تاريخاً جديداً من خلال تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس من خلال إنشاء أكبر علم لدولة الإمارات العربية المتحدة يضم أكبر عدد من بصمات الأيدي البشرية - وهي لفتة رائعة من الحب والوحدة والتعايش.
ومن المساهمات البارزة الأخرى خلال هذا العام المميز، قدّم خان زمان خان سرور، أحد أبرز أفراد الجالية الباكستانية، كتابًا قيّمًا بعنوان "الشيخ زايد: مؤسس الأمة". وتُعدّ هذه الإشادة الأدبية بالأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة لفتة تقدير وإعجاب لا تُضاهى.
كما أود أن أتقدم بخالص تقديري لجمعية "الإمارات تحب باكستان" وجمعية باكستان دبي لتنظيمهما احتفالات يوم الاستقلال الأروع في مدينة إكسبو دبي. لقد أسهمت جهودهما في تعزيز فخرنا الوطني، وعززت أيضًا روابط الصداقة بين باكستان والإمارات العربية المتحدة.
بتواجدكم في الإمارات العربية المتحدة، أنتم تمثلون باكستان في الخارج. أحثكم على تجسيد قيم الإيجابية والعمل الجاد والالتزام بقوانين هذا الوطن العظيم الذي استقبلنا بحفاوة بالغة. تذكروا أن كل واحد منكم سفير لباكستان، وسلوككم ينعكس إيجابًا على صورة بلدنا. فلنعمل معًا من أجل خير باكستان ونساهم بإيجابية في مجتمعاتنا.
في هذا اليوم البهيج، أناشد جميع المواطنين الباكستانيين الاحتفال به بحذر ومسؤولية. وبينما نحتفل باستقلالنا، من الضروري تجنب أي اضطرابات في الطرق والشوارع. فلنحرص على أن تكون احتفالاتنا محترمة ومراعية للمجتمع من حولنا.
في يوم الاحتفال هذا، لنجدد التزامنا بتقدم باكستان وازدهارها. نسأل الله أن يبارك باكستان ويوفقنا جميعًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا. باكستان زنداباد!