باكستان والإمارات: استثمارات جديدة بـ 10 مليارات دولار تطلق مرحلة اقتصادية جديدة

بتواجدكم في الإمارات العربية المتحدة، أنتم تمثلون باكستان في الخارج. أحثكم على تجسيد قيم الإيجابية والعمل الجاد والالتزام بقوانين هذا الوطن العظيم الذي استقبلنا بحفاوة بالغة. تذكروا أن كل واحد منكم سفير لباكستان، وسلوككم ينعكس إيجابًا على صورة بلدنا. فلنعمل معًا من أجل خير باكستان ونساهم بإيجابية في مجتمعاتنا.