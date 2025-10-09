"باتي دوم" الحائزة على "إيمي" تكتب لـ "خليج تايمز"

تنضم باتي دوم، الصحفية الحائزة على جائزة إيمي في مجال الاستثمار، إلى "الخليج تايمز". وتُضيف بفضل خبرتها الرائدة في الصحافة المالية ثروة من الرؤى لتغطية الصحيفة المتوسعة لقطاع الأعمال والأسواق.

تتشرف صحيفة "الخليج تايمز" بالترحيب بالصحفية المالية الحائزة على جائزة إيمي، باتي دوم (Patti Domm)، ككاتبة مساهمة. بفضل عقود من الخبرة في تغطية الأسواق المالية العالمية، والطاقة، وول ستريت، والاقتصاد، تُضيف دوم ثروة من الرؤى لتغطية الصحيفة المتوسعة لقطاع الأعمال والأسواق.

تظهر مقالات دوم بانتظام في صحيفة "بارونز" (Barron's)، وتشتهر بخبرتها الطويلة والمتميزة كرئيسة تحرير لقطاع الأسواق في شبكة "سي إن بي سي" (CNBC)، حيث قادت التغطية خلال بعض اللحظات الأكثر حسماً في التاريخ المالي الحديث. وقد أكسبها تقريرها الاستثنائي حول الأزمة المالية جائزة إيمي عن برنامج "إن بي سي نايتلي نيوز" (NBC Nightly News)، كما حظي عمودها "Market Insider" على موقع CNBC.com بتقدير من جمعية محرري وكتّاب الأعمال الأمريكية (SABEW).

قبل انضمامها إلى شبكة CNBC، عملت دوم كرئيسة تحرير لقطاع الأسهم في الأمريكتين لدى وكالة "رويترز" (Reuters)، حيث عملت أيضاً كرئيسة تحرير لقسم وول ستريت، وشكّلت الحوار العالمي حول الأسواق والاستثمارات.

بالإضافة إلى عملها الصحفي، تشغل دوم مقعداً في مجلس إدارة جمعية النساء الماليات (Financial Women’s Association)، حيث تشارك في رئاسة لجنة البرامج، وتُعنى بتوجيه ودعم الجيل القادم من النساء في القطاع المالي.

بانضمامها إلى شبكة "الخليج تايمز"، يمكن للقراء التطلع إلى رؤى وتحليلات عميقة قائمة على البيانات من واحدة من أكثر الأسماء احتراماً في الصحافة المالية، مما يوفر عدسة أكثر دقة للاتجاهات التي تُشكل الأسواق العالمية والمشهد الاقتصادي المتطور في الشرق الأوسط.