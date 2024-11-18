"باب القصر ريزيدنس": تجربة سكنية فاخرة بأبوظبي مع خدمات شبه فندقية

ويشهد سوق العقارات في أبوظبي حالياً نشاطاً ملحوظاً، مع إقبال قوي على شراء العقارات، لا سيما من قبل الوافدين. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بمبادرات وتدابير متنوعة تهدف إلى تعزيز النشاط التجاري في دولة الإمارات، ما يشجع الشركة على مواصلة خططها لإطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة التي تخدم مجموعة متنوعة من المستثمرين.