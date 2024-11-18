"باب القصر ريزيدنس": تجربة سكنية فاخرة بأبوظبي مع خدمات شبه فندقية
أعلنت شركة "بورتفيل" للتطوير العقاري، بالشراكة مع باب القصر للفنادق، عن إطلاق باب القصر ريزيدنس في ياس باي، الواقع على جزيرة ياس في أبوظبي. وقد بدأت الشركة أعمال البناء والبيع للمشروع.
وحصلت الشركة مؤخراً على شهادة تسجيل المشروع من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
ويشهد سوق العقارات في أبوظبي حالياً نشاطاً ملحوظاً، مع إقبال قوي على شراء العقارات، لا سيما من قبل الوافدين. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بمبادرات وتدابير متنوعة تهدف إلى تعزيز النشاط التجاري في دولة الإمارات، ما يشجع الشركة على مواصلة خططها لإطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة التي تخدم مجموعة متنوعة من المستثمرين.
يعد باب القصر ريزيدنس في ياس باي أول مشروع سكني يحمل علامة فندقية في ياس باي وجزيرة ياس، بما يتماشى مع النمو والازدهار المستمرين في قطاع العقارات في أبوظبي.
وسيحظى سكان باب القصر ريزيدنس في ياس باي بإمكانية الوصول الحصري إلى شاطئ خاص في نادي ياس بيتش. كما يوفر المشروع سهولة الوصول إلى 12 معلماً شهيراً في جزيرة ياس، بما في ذلك وجهات الترفيه مثل ياس مول، وعالم فيراري أبوظبي، ومنطقة الواجهة البحرية التي تضم مطاعم عالمية.
ويقدم باب القصر ريزيدنس، المستوحى من فندق باب القصر الفاخر على طريق الكورنيش في أبوظبي، خدمات شبه فندقية، بما في ذلك خدمة صف السيارات، وخدمة التنظيف، ورعاية الأطفال، وتأجير السيارات، وتنسيق الانتقال، وحجز الرحلات الجوية.
يضم باب القصر ريزيدنس في ياس باي وحدات سكنية مفروشة بالكامل ومجهزة بماركات عالمية للأثاث والأجهزة المنزلية والأدوات الصحية والمصاعد، كما تضم الشقق الدوبلكس والفلل العلوية حدائق خاصة ومصاعد، مما يضيف مستوى جديداً من الفخامة للمشروع.
وتخطط شركة "بورتفيل للتطوير" لتوسيع عملياتها في أبوظبي وتطوير مشاريع عقارية جديدة، وتعزيز مكانتها في السوق الإماراتية وتلبية أهداف مجموعات المستثمرين المختلفة وسط تزايد الطلب على شراء العقارات في أبوظبي.
ويشكل مشروع باب القصر السكني إضافة بارزة إلى محفظة مشاريع شركة بورتفيل للتطوير، والتي تتضمن مشاريع في مدينة مصدر وجزيرة ياس ومناطق رئيسية أخرى في أبوظبي.
أعلنت شركة بورتفيل للتطوير العقاري مؤخراً عن تحقيق تقدم كبير في تشييد فيلي 11، وهو مشروع تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام في مدينة مصدر، ويتكون من 111 وحدة سكنية.
ويبرز مشروع باب القصر ريزيدنس في ياس باي كوجهة استثمارية جذابة ومطلوبة بشدة، حيث يتوقع المستثمرون عوائد قوية في ظل ازدهار سوق العقارات في أبوظبي.