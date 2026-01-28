بأكثر من 100 درهم..أسعار الذهب بدبي ترتفع في شهر واحد

أشار ياقوت إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عنيدًا عند حوالي 2.8 في المائة، بينما تصاعد الضغط السياسي لتسريع التيسير. “مع اقتراب ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول’ من نهايتها في مايو، يراقب المستثمرون عن كثب أي تحول في النبرة قد يشير إلى الابتعاد عن صناعة السياسات الصارمة القائمة على البيانات. حتى الإشارات الخفية يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على ثقة السوق.”