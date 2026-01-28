بأكثر من 100 درهم..أسعار الذهب بدبي ترتفع في شهر واحد

تجاوزت أسعار الذهب في دبي 630 درهماً للجرام يوم الأربعاء لتسجل رقماً قياسياً جديداً، محققة مكاسب تزيد عن 100 درهم للجرام خلال شهر واحد.
وهذا يعني أن أسعار الذهب في الإمارات قد ارتفعت بأكثر من النصف في الشهر الأول من هذا العام مقارنة بما حققته في عام 2025 بأكمله.
وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 632 درهماً للجرام صباح الأربعاء، مقارنة بـ 520 درهماً عند إغلاق 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 112 درهماً للجرام حتى الآن هذا الشهر.
وبالمثل، سجلت الأنواع الأخرى من المعادن الثمينة أيضاً رقماً قياسياً جديداً يوم الأربعاء، حيث بلغ سعر الذهب عيار 22 قيراطاً و 21 قيراطاً و 18 قيراطاً و 14 قيراطاً 585.25 درهماً و 561.25 درهماً و 481.0 درهماً و 375.25 درهماً للجرام على التوالي.
تم تداول الذهب الفوري عند 4,257.16 دولار للأوقية، بزيادة 3.4 في المائة في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وبالمثل، لامست الفضة أيضاً رقماً قياسياً جديداً، حيث تم تداولها عند 115.56 دولار للأوقية، محققة مكاسب تقارب تسعة في المائة.
قال مهند ياقوت، كبير محللي الأسواق في Scope Markets، إنه مع اقتراب يناير 2026 من نهايته، تواجه الأسواق العالمية تقارباً نادراً للقوى التي يمكن أن تشكل الروايات الاستثمارية للأشهر القادمة.
وأضاف أن تجاوز الذهب والفضة مستويات قياسية يتجاوز المخاوف الجيوسياسية قصيرة المدى. “بدلاً من ذلك، يعكس ذلك تزايد طلب المستثمرين على الأصول التي يُنظر إليها على أنها محصنة من تدهور العملات وعدم اليقين في السياسات. يشير هذا الارتفاع إلى إعادة تقييم أعمق للثقة طويلة الأجل في العملات الورقية، خاصة وسط تساؤلات حول استقلالية البنوك المركزية.”
يجمع هذا الأسبوع بين ثلاث ديناميكيات قوية: اجتماع حاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع تاريخي في أسعار المعادن الثمينة، واختبار أرباح حاسم لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم’. من المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) القادم إلى عدم تغيير أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق تثبيتها عند 3.50-3.75 في المائة. ومع ذلك، فإن التركيز الحقيقي ليس على أسعار الفائدة، بل على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي’.
أشار ياقوت إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عنيدًا عند حوالي 2.8 في المائة، بينما تصاعد الضغط السياسي لتسريع التيسير. “مع اقتراب ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول’ من نهايتها في مايو، يراقب المستثمرون عن كثب أي تحول في النبرة قد يشير إلى الابتعاد عن صناعة السياسات الصارمة القائمة على البيانات. حتى الإشارات الخفية يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على ثقة السوق.”