"ايڤرجرو" و"هابتيك" تطلقان منصة ذكاء اصطناعي لدعم العملاء في الشرق الأوسط

من خلال دمج واجهة برمجة تطبيقات الأعمال الخاصة بـ واتساب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي المتطورين، تعمل المنصة الجديدة على تمكين الشركات من التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي، وتقديم دعم متعدد اللغات يشمل أكثر من 40 لغة (بما في ذلك العربية)، وميزات الأتمتة المتقدمة مثل تصنيف العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يتكامل الحل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء الحالية، مما يوفر بيانات موحدة للعملاء ومعلومات قابلة للتنفيذ لتعزيز الكفاءة العامة ورضا العملاء.