"ايڤرجرو" و"هابتيك" تطلقان منصة ذكاء اصطناعي لدعم العملاء في الشرق الأوسط
أعلنت شركة "ايڤرجرو ديجيتال" (Evergrow Digital) - المزود الرائد لحلول التحول الرقمي - عن شراكة استراتيجية مع شركة "هابتيك" (Haptik)، وهي شركة تابعة لشركة "ريلاينس جيو" (Reliance Jio) ورائدة عالمياً في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تقديم حلول متقدمة من خلال تطبيق واتساب للأعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي الأولى من نوعها ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة.
من خلال دمج واجهة برمجة تطبيقات الأعمال الخاصة بـ واتساب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي المتطورين، تعمل المنصة الجديدة على تمكين الشركات من التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي، وتقديم دعم متعدد اللغات يشمل أكثر من 40 لغة (بما في ذلك العربية)، وميزات الأتمتة المتقدمة مثل تصنيف العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يتكامل الحل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء الحالية، مما يوفر بيانات موحدة للعملاء ومعلومات قابلة للتنفيذ لتعزيز الكفاءة العامة ورضا العملاء.
• أوقات استجابة أسرع للعملاء بنسبة 60%
• زيادة معدلات مشاركة العملاء بنسبة 45%
• زيادة بنسبة 50% في عدد العملاء
• تقليل وقت تقديم الحلول لدعم العملاء بنسبة 70%
وقال "برافين لاث"، الرئيس التنفيذي لشركة ايڤرجرو ديجيتال: "من خلال الشراكة مع هابتيك، نحن نقدم إمكانيات الذكاء الاصطناعي ذات مستوى عالمي للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط عبر واتساب، وهي قناة الاتصال المفضلة. هذه التعاون يعزز قدرتنا على دعم التحول في الذكاء الاصطناعي في المنطقة وتحسين مستوى تفاعل العملاء في القطاعات الرئيسية. إن دمج واجهة برمجة تطبيقات واتساب مع وكيل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجلب الابتكار في هدف "استقطاب العملاء" و"دعم العملاء" للشركات من خلال توفير حل ذكي سلس على الفور".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة جيو هابتيك، أحشاد جوساوالا: "ستؤدي الخبرة التسويقية لشركة ايڤرجرو ديجيتال وحضورها القوي في المنطقة، إلى جانب قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى إحداث ثورة في كيفية تفاعل الشركات على واتساب. وتجمع هذه الشراكة بين فهم السوق المحلية والتكنولوجيا المتطورة لتحقيق تأثير فوري وقابل للقياس للشركات في جميع أنحاء المنطقة".
يكتسب هذا الحل شعبية كبيرة وسريعة عبر الصناعات المختلفة ويشمل ذلك مجال العقارات والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية. وأفادت إحدى شركات العقارات البارزة بزيادة بنسبة 50% في عدد العملاء المؤهلين وانخفاض بنسبة 70% في أوقات الاستجابة في غضون أسابيع من نشر المنصة.
يهدف هذا التعاون إلى تلبية الطلب المتزايد على أدوات التفاعل مع العملاء المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، مما يتيح للشركات توسيع نطاق عملياتها وتحسين الاتصال وتقديم تجارب مميزة للعملاء.