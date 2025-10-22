انهيار مفاجئ يهز أسواق المعادن الثمينة

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، إن التصحيح كان حتمياً بعد موجة صعود استمرت تسعة أسابيع شهدت ارتفاع الذهب بنسبة 31 في المئة والفضة بنسبة 45 في المئة. وأضاف: "الطلب القوي بشكل استثنائي قبل موسم ديوالي ساهم في دعم الأسعار، لكن مع قوة الدولار، وتزايد شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، وضعف الطلب الفعلي في آسيا، بدأ المتداولون في جني الأرباح بدلاً من ملاحقة قمم جديدة". وقد أدّى فشل الذهب المتكرر في اختراق مستوى 4380 دولاراً بشكل حاسم إلى سلسلة من عمليات البيع الآلي وجني الأرباح.