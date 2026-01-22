انفراجة "غرينلاند" تطفئ لهيب الذهب في دبي

ومن بين العيارات الأخرى، انخفضت عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا إلى 535 درهمًا و 513 درهمًا و 439.75 درهمًا و 343 درهمًا للجرام على التوالي.