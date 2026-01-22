انفراجة "غرينلاند" تطفئ لهيب الذهب في دبي

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن سجلت مستوى قياسيًا في الجلسة السابقة بسبب تراجع التوترات الجيوسياسية.
عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الخميس، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بمقدار 8.5 درهم للجرام ليصل إلى 577.75 درهم مقارنة بنفس السعر صباح أمس. يوم الأربعاء، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بأكثر من 15 درهمًا للجرام بسبب التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند.
ومن بين العيارات الأخرى، انخفضت عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا إلى 535 درهمًا و 513 درهمًا و 439.75 درهمًا و 343 درهمًا للجرام على التوالي.
كان سعر الذهب الفوري يحوم حول 4800 دولار للأوقية في الساعة 9 صباحًا بتوقيت الإمارات يوم الخميس مع تراجع الطلب على الأصول الآمنة بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدات تعريفية جديدة ومقترحات لضم غرينلاند بالقوة.
ارتفع الذهب يوم الأربعاء، مسجلاً رقمًا قياسيًا آخر، حيث استمرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في تقويض ثقة المستثمرين وتعزيز الطلب على الأصول الآمنة.
قال عبدالعزيز البغدادي، مدير أبحاث السوق واستراتيجية التكنولوجيا المالية في FXEM:
“لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة على جبهات متعددة، بما في ذلك أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، مما يعزز جاذبية الذهب وسط حالة عدم اليقين العالمية.”