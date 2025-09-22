انطلاق "ديفلكس 2025" في دبي وسط تحديات الرسوم الجمركية العالمية

وتشير تقارير الصناعة إلى استمرار توسع سوق الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يُتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.11% ليصل إلى 45.88 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعتبر الإمارات والسعودية أكبر أسواق الاستهلاك في المنطقة، حيث يُتوقع أن يرتفع حجم تجارة التجزئة غير الغذائية وحدها من 182.5 مليار دولار في عام 2023 إلى 243.6 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً لشركة "لوجيك كونسلتنج".