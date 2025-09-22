انطلاق "ديفلكس 2025" في دبي وسط تحديات الرسوم الجمركية العالمية

تنطلق النسخة الخامسة من معرض "ديفلكس"، أكبر معرض تجاري للأحذية والجلود بنظام البزنس-تو-بزنس (B2B) في المنطقة، في دبي هذا الشهر، في وقت يواجه فيه قطاع الجلود العالمي حواجز جمركية قاسية في أسواق رئيسية، خصوصاً في الولايات المتحدة.
ويُطرح المعرض كمنصة للعلامات التجارية والمنتجين من أجل تنويع نطاقهم والاستفادة من سوق الشرق الأوسط وأفريقيا الذي تبلغ قيمته 37.51 مليار دولار، والذي يواصل إظهار نمو قوي ومتين.
وينظم المعرض من قبل شركة "فيريفاير"، وسيُقام "ديفلكس 2025" بين 23 و25 سبتمبر، جامعاً عارضين من أكثر من 16 دولة، من بينها الصين والهند وإيطاليا ودول أوروبية أخرى. وسيتضمن أكثر من 250 علامة تجارية و10,000 خط إنتاج، مع توقع المنظمين حضور نحو 5,000 زائر تجاري. كما سيشهد المعرض مؤتمراً لتبادل المعرفة، حيث سيناقش خبراء الصناعة موضوعات مثل استراتيجيات النمو المستدامة في قطاع الأحذية والجلود بالشرق الأوسط.
وقال جين جوشوا، المدير العام لشركة "فيريفاير"، إن سوق الشرق الأوسط وأفريقيا اكتسب أهمية أكبر بالنسبة للاعبين في الصناعة الذين يسعون للتحوط ضد المخاطر والتصدي لتأثير الرسوم الجمركية من خلال التوسع في أسواق جديدة. وأضاف: "توفر المنطقة فرصاً جذابة بفضل عدد سكانها الشاب، وتزايد معدلات التحضر، وقوة قطاع التجزئة. كما أن دور دبي كمركز عالمي لإعادة التصدير يعزز من جاذبيتها كوجهة للتعاون التجاري الدولي."
وتؤكد البيانات التجارية على الموقع الاستراتيجي لدبي. ففي عام 2024 وصلت قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الإمارة إلى 309.6 مليار درهم، بزيادة 9.2% عن العام السابق، مع استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من نصف تلك القيمة.
وتشير تقارير الصناعة إلى استمرار توسع سوق الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يُتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.11% ليصل إلى 45.88 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعتبر الإمارات والسعودية أكبر أسواق الاستهلاك في المنطقة، حيث يُتوقع أن يرتفع حجم تجارة التجزئة غير الغذائية وحدها من 182.5 مليار دولار في عام 2023 إلى 243.6 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً لشركة "لوجيك كونسلتنج".
ومن خلال إتاحة الوصول إلى المشترين والشركاء والأسواق الناشئة، من المتوقع أن يوفر "ديفلكس 2025" منصة مهمة للمنتجين من أجل استكشاف فرص التعاون، وإبرام الصفقات، والتأقلم مع الديناميكيات المتغيرة للتجارة العالمية.