انسحاب"ويز إير" يدفع المسافرين للبحث عن بدائل اقتصادية

كانت "شهنا منصور علي" وزوجها يستقلان شهريًا رحلة طيران ويز إير، مستفيدين من عروضها الاقتصادية لزيارة دول جديدة. ومع ذلك، بعد إعلان شركة الطيران الاقتصادي مؤخرًا وقف عملياتها في أبوظبي، قالت السيدة الخمسينية إن الأمر "مزعج" وإن وتيرة سفرها ستنخفض.

ورغم وجود بدائل لشركات الطيران منخفضة التكلفة، قالت شينا إنه "سيكون من الصعب مواكبة هذا المستوى". ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، لن تُقلع رحلات ويز إير من أبوظبي، مما دفع شينا، إلى جانب العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة المهتمين بالتكلفة والذين يعتمدون على شركة الطيران منخفضة التكلفة، إلى البحث عن شركات أخرى.

قال أنزال لطيف، خبير استقطاب المواهب البالغ من العمر 35 عامًا: "عندما رأيتُ الخبر، شعرتُ بخيبة أمل بعض الشيء. كنتُ مسافرًا دائمًا على متن رحلات ويز، ووفرتُ الكثير من المال من خلال باقات العضوية. سيؤثر هذا بشدة على من يتطلعون إلى السفر بميزانية محدودة".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

استخدم لطيف شركة الطيران الاقتصادي في أكثر من 20 رحلة من رحلاته. قال: "أسافر كثيرًا بمفردي، وكان هذا مفيدًا جدًا، والآن أعتقد أنه أمر مزعج، مع توقف عمليات [ويز إير]". بعد سبتمبر، قال لطيف إنه سيبحث عن خيارات أخرى لشركات طيران اقتصادية، مثل العربية للطيران.

بالنسبة لمحمد س، كان أحد أسباب ولائه لشركة الطيران هو مرونتها. كان يسافر على متن ويز إير ثلاث إلى أربع مرات سنويًا. قال: "الأسعار أعلى من شركات الطيران الأخرى، ولا تتمتع بنفس المرونة".

قال محمد إن خروج ويز إير سيؤثر على ميزانيته لرحلاته المستقبلية. ومثل لطيف، قال محمد إنه سيبحث عن بدائل مثل العربية للطيران وفلاي دبي.