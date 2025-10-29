انخفاض 50 درهماً للجرام: أفضل استراتيجية لشراء الذهب في ظل التقلبات الحادة

مع تقلبات أسعار الذهب الشديدة، يتساءل العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للشراء أو البيع. يعتقد بعض الخبراء اعتقادًا راسخًا أنه الوقت الأمثل لدخول السوق، بينما يرى آخرون أن القرار يعتمد على ما يريده المستثمر في محفظته الاستثمارية.

يقول أحمد عبد التواب، الشريك المؤسس لتطبيق "أو جولد" للاستثمار الجزئي في الذهب، إنه يعتقد أن هذا هو الوقت الأمثل للشراء. وصرح لصحيفة "خليج تايمز" : "القاعدة الأساسية في الذهب هي أن التصحيح هو أفضل وقت لدخول السوق". وأضاف: "كان هذا التصحيح متوقعًا نظرًا للارتفاع الهائل في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومن المتوقع أن تتراوح أسعار الذهب بين 3900 و4300 دولار للأوقية خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".

خلال الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 50 درهمًا للجرام، مما دفع بعض صائغي المجوهرات المحليين إلى زيادة إقبال المشترين على المتاجر لشراء المجوهرات.

وصرحت أمينة محمد علي، مديرة مجوهرات إم فار: "الارتفاع الحاد في الأسعار بحلول عام 2025 قد ساهم في زيادة اهتمام العملاء الأصغر سنًا بالذهب. وقد أدى ارتفاع سعر الذهب إلى زيادة الطلب على المجوهرات خفيفة الوزن ومجوهرات الألماس".

في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 521.75 درهمًا إماراتيًا للغرام. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه أحد أهم التغيرات في السنوات الاثنتي عشرة الماضية.

الاستثمارات المنهجية

وفقًا لساجيث كومار، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة IBMC المالية الاحترافية، يُمكن للمستثمرين تحقيق أقصى استفادة من هذا الانخفاض باتباع خطة استثمارية منهجية للذهب. وقال: "ننصح دائمًا بشراء الذهب باستمرار، دون الوقوع في فخ الارتفاعات والانخفاضات. فإذا استمروا في الشراء - سواءً أسبوعيًا أو شهريًا أو ربع سنويًا - يُمكنهم تحقيق أرباح من متوسط سعر الشراء".

وأكد أحمد صحة هذه التعليقات، حيث قال إن المشترين يجب أن يقسموا مشترياتهم إلى أقساط لتحقيق أقصى استفادة من متوسط الأسعار في خطة استثمارية طويلة الأجل.

وفقًا لأمينة، يهتم العديد من عملائها بخطة شراء الذهب، التي تُمكّن المشترين من استثمار مبلغ معين شهريًا لشراء كمية أكبر من الذهب في نهاية العام. وأضافت: "إنها طريقة سهلة لهم لشراء كمية كبيرة من الذهب من خلال المساهمة بمبلغ معقول شهريًا. الكثير من عملائنا مهتمون بها".

شراء

وفقاً لساجيث، ستستمر أسعار الذهب في التقلب خلال الأشهر القليلة المقبلة، تبعاً للأوضاع السياسية العالمية. وأضاف: "هناك احتمالات لارتفاع الأسعار أو انخفاضها، تبعاً لأسعار الفائدة الأمريكية وسقف الدين". وتابع: "الأسواق شديدة التقلب، وستؤثر عليها القضايا الجيوسياسية".

وأضاف أنه ينصح عملاءه دائمًا بالاستثمار في الذهب عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETF). وقال: "إنها موثوقة، وتزيل مشاكل تخزين الذهب المادي، ويمكن شراؤها من أي بورصة".

فيما يتعلق بشراء المجوهرات، أشارت أمينة إلى ازدياد الإقبال على شرائها خلال اليومين الماضيين. وأضافت: "انخفاض سعر الذهب تغييرٌ إيجابيٌّ من وجهة نظر المستهلك، إلا أن البعض يميل إلى الانتظار والترقب".