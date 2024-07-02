انخفاض في أسعار الذهب بالإمارات
انخفضت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي اليوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول 24 ألفاً بسعر 281.75 درهماً للجرام في الساعة 9 صباحاً يوم الثلاثاء، وبانخفاض 0.25 درهم للجرام. ومن بين الأنواع الأخرى افتتحت عيارات 22 و21 و18 قيراطاً بسعر 261.0 درهماً و252.5 درهماً و216.5 درهماً للجرام على التوالي.
وعالمياً، تم تداول الذهب عند 2326.78 دولاراً للأوقية، بانخفاض 0.23 %، في الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وقال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في BDSwiss، إن الذهب يتداول بشكل جانبي بسبب الشكوك المحيطة بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.
وأضاف: "أشارت بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة من شهر مايو إلى ركود، مما يدعم التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينفّذ تخفيضات في أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ولا تزال هناك معارضة من العديد من الأعضاء المؤثرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وتابع تقي الدين: “في الوقت نفسه، يمكن أن تستمر حالة عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا في دعم الذهب. وأدت المناظرة الأخيرة بين الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب إلى زيادة حالة عدم الاستقرار السياسي ويمكن أن تدعم الطلب على الذهب. بالإضافة إلى ذلك، زادت الانتخابات البرلمانية الفرنسية من حالة عدم الاستقرار أيضاً بشأن قدرة الحزب اليميني المتطرف على توجيه السياسات الفرنسية ويمكن أن تؤثر على أسعار الذهب حيث يتطلع المستثمرون إلى الجولة الثانية من التصويت".