انخفاض في أسعار الذهب بالإمارات

انخفضت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول 24 ألفاً بسعر 281.75 درهماً للجرام في الساعة 9 صباحاً يوم الثلاثاء، وبانخفاض 0.25 درهم للجرام. ومن بين الأنواع الأخرى افتتحت عيارات 22 و21 و18 قيراطاً بسعر 261.0 درهماً و252.5 درهماً و216.5 درهماً للجرام على التوالي.

وعالمياً، تم تداول الذهب عند 2326.78 دولاراً للأوقية، بانخفاض 0.23 %، في الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وقال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في BDSwiss، إن الذهب يتداول بشكل جانبي بسبب الشكوك المحيطة بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.