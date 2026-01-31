تكلفة ملء خزان الوقود بالكامل بالإمارات في فبراير

أعلنت الإمارات يوم السبت (31 يناير) أسعار الوقود لشهر فبراير 2026، حيث خفضت لجنة مراقبة أسعار الوقود الأسعار في عام 2026.

تحدد وزارة الطاقة أسعار الوقود المعتمدة شهريًا، وفقًا لمتوسط سعر النفط العالمي، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.

ستطبق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 فبراير وهي كالتالي:

اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، سيكلفك ملء خزان الوقود بالكامل في فبراير ما بين 4.08 درهم و 7.4 درهم أقل مما كان عليه في يناير.