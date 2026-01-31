أعمال

تكلفة ملء خزان الوقود بالكامل بالإمارات في فبراير

اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، سيكلفك ملء خزان الوقود بالكامل في فبراير أقل قليلاً مما كان عليه في يناير
أعلنت الإمارات يوم السبت (31 يناير) أسعار الوقود لشهر فبراير 2026، حيث خفضت لجنة مراقبة أسعار الوقود الأسعار في عام 2026.

تحدد وزارة الطاقة أسعار الوقود المعتمدة شهريًا، وفقًا لمتوسط سعر النفط العالمي، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.

ستطبق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 فبراير وهي كالتالي:

اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، سيكلفك ملء خزان الوقود بالكامل في فبراير ما بين 4.08 درهم و 7.4 درهم أقل مما كان عليه في يناير.

فيما يلي تفصيل لتكلفة ملء خزان وقود سيارتك بالكامل:

السيارات المدمجة

متوسط سعة خزان الوقود: 51 لترًا

سيارات السيدان

متوسط سعة خزان الوقود: 62 لترًا

سيارات الدفع الرباعي

متوسط سعة خزان الوقود: 74 لترًا

