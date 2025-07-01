انخفاض أسعار النفط يعيد التركيز على أساسيات العرض والطلب

مع استمرار صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد إطلاق الجمهورية الإسلامية وابلاً من الصواريخ على قاعدة أميركية في قطر الأسبوع الماضي، بدأت سوق النفط العالمية تتطلع مرة أخرى إلى ما هو أبعد من التوترات الجيوسياسية وتركز على أساسيات العرض والطلب.
أظهرت بيانات رويترز يوم الاثنين، أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 19 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 67.58 دولارًا للبرميل عند الساعة 15:01 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، أو 1%، ليصل إلى 64.90 دولارًا للبرميل.
ارتفع خام برنت بأكثر من 30% في ثلاثة أسابيع فقط، وبلغ ذروته يوم الاثنين 23 يونيو، قبل أن يتراجع بشكل حاد مسجلاً أكبر انخفاض له في يومين منذ عام 2022، مما أدى إلى محو معظم مكاسب الطلب الصيفي ومكاسب علاوة المخاطرة في الشرق الأوسط. وفي سياق آخر، ساعد الارتفاع الكبير في مؤشر بلومبرج للسلع الأساسية على بلوغ أعلى مستوى له في دورته في 20 يونيو، قبل أن يتعثر الأسبوع الماضي مع بدء ضعف أسعار الطاقة والحبوب، وفقًا لمذكرة صادرة عن أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك.
وكنتيجة مباشرة لوقف إطلاق النار، تلاشت سريعا علاوة المخاطر في أسعار النفط والغاز، التي استندت إلى احتمال تعطل حركة المرور عبر مضيق هرمز.
قبل أن تشن إسرائيل هجماتها على إيران في 12 يونيو/حزيران، كان السوق يتجه نحو فائض العرض بحلول الربع الرابع من هذا العام.
الدول الثماني الأعضاء في أوبك+، التي أعلنت العام الماضي خفضًا طوعيًا للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، بدأت في تخفيف هذا الخفض منذ أبريل. وفي الشهر الماضي، أعلنت المجموعة المنتجة زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ومن المتوقع أن تُطلق الكمية نفسها في أغسطس، وفقًا للمحللين.
أفاد بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة أن القلق الجيوسياسي، إن لم يُسفر عن انقطاع فعلي في الإمدادات، عادةً ما يكون مُلِحًّا في أسواق النفط، ولكنه أيضًا يشتعل بسرعة.
وصرح إدوارد بيل، كبير الاقتصاديين بالإنابة ورئيس قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، لصحيفة "خليج تايمز": "حتى الهجمات على منشآت معالجة النفط في بقيق عام 2019 شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط من 60 دولارًا للبرميل إلى ما يقارب 70 دولارًا للبرميل في يوم واحد، لكن المكاسب تلاشت خلال الأسابيع التالية. أسواق النفط معتادة على المخاطر الجيوسياسية، وهناك ركود في السوق لامتصاص بعض القلق بشأن أمن الإمدادات على الأقل".
في غياب أي تعطل كبير، تبدو أسواق النفط في عام 2025 مزوّدة بشكل جيد، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا هذا العام، وهو أقل بقليل من تقديرات الشهر الماضي، حيث أدى ضعف تسليمات الربع الثاني في الولايات المتحدة والصين إلى تقويض المرونة في أماكن أخرى. وفي الوقت نفسه، ارتفع المعروض العالمي من النفط في مايو بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا عن العام الماضي، ويعود ذلك جزئيًا إلى تخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية التي فرضتها أوبك+. وبالنسبة لعام 2025 ككل، من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.9 مليون برميل يوميًا، وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا إضافية في عام 2026. ومن المتوقع أن يضيف المنتجون من خارج أوبك+ 1.4 مليون برميل يوميًا في المتوسط هذا العام و840 ألف برميل يوميًا العام المقبل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
تقول آن لويز هيتل، رئيسة قسم ماكرو أويلز في وود ماكنزي، إنه إذا استمرت أوبك في إعادة الإنتاج إلى الوتيرة التي حددتها المجموعة حتى الآن، فسيتم إلغاء هذا التخفيض بالكامل بحلول أكتوبر. وأضافت الشركة الاستشارية: "مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، ومواجهة الاقتصاد العالمي لرياح معاكسة، سيؤدي ذلك إلى سوق معروضة جيدًا وضغط هبوطي على الأسعار قبل نهاية العام".
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) انخفاض إنتاج النفط الخام الأمريكي من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.5 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2025 إلى حوالي 13.3 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الأخير من عام 2026، وذلك بسبب انخفاض عدد منصات الحفر النشطة وانخفاض أسعار النفط. وفي الشهر الماضي، انخفضت منصات الحفر النشطة بنسبة أكبر بكثير مما توقعته إدارة معلومات الطاقة، وذلك استنادًا إلى بيانات من شركة بيكر هيوز. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: "مع انخفاض عدد منصات الحفر النشطة، نتوقع أن يقوم المشغلون الأمريكيون بحفر وإكمال عدد أقل من الآبار حتى عام 2026. وعلى أساس سنوي، نتوقع الآن أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام أكثر بقليل من 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وأقل بقليل من 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026".
نتيجةً لارتفاع مخزونات النفط العالمية، من المرجح أن تشهد أسعار النفط الخام مزيدًا من الانخفاض. انخفض سعر خام برنت الفوري للشهر الرابع على التوالي في مايو، مسجلًا متوسط 64 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 4 دولارات عن أبريل. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: "نتوقع أن ينخفض سعر برنت إلى متوسط 61 دولارًا بنهاية هذا العام، ومتوسط 59 دولارًا في عام 2026".
وفقًا لـ LongForecast، من المتوقع أن تظل أسعار خام غرب تكساس الوسيط متقلبة في عام 2025، مع احتمال ارتفاعها إلى 73.52 دولارًا أمريكيًا في يونيو وانخفاضها إلى 56.01 دولارًا أمريكيًا مع اقتراب فصل الخريف. تعكس هذه التوقعات حساسية السوق لمخاطر التضخم، وحجم إنتاج أوبك+، والطلب على النفط في الصين. وصرحت جانا كين، المحللة في LiteFinance: "من المرجح أن يتداول النفط الخام بشكل جانبي طوال العام، مع تغير في معنويات المستثمرين كل ربع سنة".