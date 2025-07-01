انخفاض أسعار النفط يعيد التركيز على أساسيات العرض والطلب

أفاد بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة أن القلق الجيوسياسي، إن لم يُسفر عن انقطاع فعلي في الإمدادات، عادةً ما يكون مُلِحًّا في أسواق النفط، ولكنه أيضًا يشتعل بسرعة.

وصرح إدوارد بيل، كبير الاقتصاديين بالإنابة ورئيس قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، لصحيفة "خليج تايمز": "حتى الهجمات على منشآت معالجة النفط في بقيق عام 2019 شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط من 60 دولارًا للبرميل إلى ما يقارب 70 دولارًا للبرميل في يوم واحد، لكن المكاسب تلاشت خلال الأسابيع التالية. أسواق النفط معتادة على المخاطر الجيوسياسية، وهناك ركود في السوق لامتصاص بعض القلق بشأن أمن الإمدادات على الأقل".