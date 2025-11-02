انتعاش أسهم دبي وأبوظبي في أكتوبر وسط تفاؤل عالمي

قاد سوق دبي المالي أداء سوق الإمارات العربية المتحدة، مرتفعًا بنسبة 3.8% في أكتوبر ليغلق عند 6,059.4 نقطة، معوضًا شهرين من التراجعات. وعزى هذا الارتفاع إلى مكاسب قوية في قطاعي العقارات (+7.7%) والخدمات المالية (+4.3%). ولعبت بنوك رائدة، مثل بنك الإمارات دبي الوطني (+15.6%) وبنك دبي التجاري (+2.6%)، دورًا محوريًا في دعم المؤشر. كما عزز إعلان بنك الإمارات دبي الوطني عن استثمار مخطط له بقيمة 3.05 مليار دولار أمريكي لشراء حصة أغلبية في بنك RBL الهندي ثقة المستثمرين.