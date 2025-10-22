انتعاش أسعار الذهب في دبي مستمرة تحت 500 درهم للغرام

وأضاف، أشار مسؤولو البيت الأبيض إلى تقدم المفاوضات، مما خفف من قلق المستثمرين وخفّض الطلب على التمركز الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال تداول السبائك الذهبية قريبًا من مستويات تاريخية، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، حيث لا تزال الأسواق تتوقع خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر وخفضًا آخر في ديسمبر، وأشار أن مرونة المعدن الأصفر الأساسية لا تزال واضحة في تدفقات الاستثمار، حيث اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب 59 طنًا في الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، وهو أقوى تدفق منذ يوليو 2020 في ذروة الجائحة.