"ام دي اس" تتصدر سوق تكنولوجيا المعلومات في الإمارات والسعودية
أظهر تقرير "آي دي سي" لتعقب الخدمات نصف السنوية للنصف الثاني من عام 2023" (IDC) احتلال مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام" (MDS System Integration) المرتبة الأولى في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المُتحدة لِعام 2023، كما صنّفها ضمن أفضل 5 شركات في المملكة العربية السعودية. ويُؤكّد هذا التقرير استمرار ريادة مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام" في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد "ويلسون زافيير"، مدير أول للأبحاث، في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى "آي دي سي"، بِنجاح مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام" قائلاً: "يُؤكّد هذا التقدير ريادة مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام" في سوق تكنولوجيا المعلومات وخدمات التحوّل الرقميّ في المنطقة. فقد تمكّنت من بناء قُدراتٍ مُتميّزة في مُختلف القطاعات، مِثل خدمات مراكز البيانات، والبنية التحتية السحابية، وتكامل الأنظمة، والخدمات المُدارة. وتُعدّ "ام دي اس لتكامل النظام" شريكاً موثوقاً لِلشركات في رحلتها نحو التحوّل الرقميّ، حيث تُقدّم مجموعةً شاملةً من خدمات تكنولوجيا المعلومات بِكفاءةٍ عالية."
وتستحوذ مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام" على 15% من سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المُتحدة، وتتميّز بِتقديم خدمات مُتميّزة في مجالات مُختلفة، مثل الخدمات المُوجّهة لِلمشاريع، والخدمات المُدارة، وخدمات الدعم. ويشهد سوق الإمارات العربية المُتحدة نمواً مُتسارعاً، خاصّةً في الخدمات المُدارة، مدفوعاً بِالطلب المُتزايد على تبنّي الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، وحُلول إدارة البيانات. ويُؤكّد هذا النموّ مَكانة "ام دي اس لتكامل النظام" الرائدة وتركيزها على أحدث اتجاهات التكنولوجيا التي تُلبّي الاحتياجات المُتطوّرة لِلشركات في مُختلف القطاعات.
تُواصل مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام" توسيع نطاق أعمالها في المملكة العربية السعودية، حيث تحتلّ مرتبةً مُتقدّمةً بين أفضل 5 مُقدّمي خدمات تكنولوجيا المعلومات. وقد سجّلت المجموعة نمواً سنوياً قوياً بِنسبة 18% في الخدمات المُدارة، وخاصّةً في مجالات البنية التحتية لِمراكز البيانات، والخدمات المُدارة، وتعهيد تكنولوجيا المعلومات. ويأتي هذا النموّ بدعم من مُبادرات رؤية السعودية 2030، التي تُركّز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال إعطاء الأولوية لِتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقميّ.
علاوة على ذلك، تواصل المجموعة تصدرها لسوق الخدمات المُوجّهة لِلمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُمثّل تكامل الأنظمة محرّكاً رئيسياً لِنموّها. وتعمل المجموعة على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بهدف الحفاظ على ميزتها التنافسية ومواصلة تقديم حُلول مُبتكرة تُساعد العُملاء على تحقيق النجاح في بيئة أعمال رقمية تعتمد بِشكل كبير على البيانات.
ولِتعزيز ريادتها في السوق، انتهجت مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام" استراتيجية الاستحواذ على الشركات المُتخصّصة في مُختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة الماضية، مثل حُلول البنية التحتية لِلذكاء الاصطناعي، ومُمارسات البيانات والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المُتقدّمة وحُلول ذكاء الأعمال، وَالخدمات المُدارة. وتُساهم هذه الاستراتيجية في توسيع قُدرات "ام دي اس لتكامل النظام" وتمكينها من تقديم مجموعة مُتكاملة من الحُلول التي تُلبّي الاحتياجات المُتغيّرة لِعُملائها.
وقال "سامي أبي إسبر"، رئيس مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام": "نحن فخورون بتصنيفنا كأفضل مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن أفضل 5 مزودين في المملكة العربية السعودية. ويؤكد هذا التقدير، إلى جانب ريادتنا على مدار 20 عاماً متتالية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر وعمان والأردن والعراق، التزامنا بالتميز في هذا المجال. ومن خلال الاستثمار المستمر في أحدث حلول التكنولوجيا والخدمات المُدارة، نساعد عملائنا على النجاح في عالم رقمي متغير".