"ام دي اس" تتصدر سوق تكنولوجيا المعلومات في الإمارات والسعودية

وأشاد "ويلسون زافيير"، مدير أول للأبحاث، في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى "آي دي سي"، بِنجاح مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام" قائلاً: "يُؤكّد هذا التقدير ريادة مجموعة "ام دي اس لتكامل النظام" في سوق تكنولوجيا المعلومات وخدمات التحوّل الرقميّ في المنطقة. فقد تمكّنت من بناء قُدراتٍ مُتميّزة في مُختلف القطاعات، مِثل خدمات مراكز البيانات، والبنية التحتية السحابية، وتكامل الأنظمة، والخدمات المُدارة. وتُعدّ "ام دي اس لتكامل النظام" شريكاً موثوقاً لِلشركات في رحلتها نحو التحوّل الرقميّ، حيث تُقدّم مجموعةً شاملةً من خدمات تكنولوجيا المعلومات بِكفاءةٍ عالية."