اليوم..الذهب عيار 24 يصل إلى 510 دراهم بدبي

أصبح الذهب عنصرًا أساسيًا في المحافظ الاستثمارية المتنوعة، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية وتزايد الحديث عن فقاعة تكنولوجية محتملة. ورغم أن هذه المخاوف قد تكون مبالغًا فيها، إلا أن هذا التصور وحده لا يزال يدعم الذهب كمرتكز لهذه المخاوف. ويبدو التراجع قصير الأجل صحيًا، لكن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا بقوة، وفقًا لمحللي بيبرستون في المذكرة.