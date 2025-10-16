اليوم..الذهب عيار 24 يصل إلى 510 دراهم بدبي

ارتفعت أسعار الذهب في دبي إلى 510 دراهم للجرام، اليوم الخميس، مسجلة رقماً قياسياً جديداً لليوم الرابع على التوالي.
وارتفع سعر الذهب عيار 24، عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، الخميس، بمقدار 6.5 درهم إلى 510 دراهم للجرام، مسجلاً ارتفاعاً قدره 25.75 درهماً حتى الآن هذا الأسبوع.
وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطًا إلى 472.25 درهمًا للغرام، بزيادة قدرها 24 درهمًا للغرام حتى الآن هذا العام. ومن بين الأنواع الأخرى، بيع الذهب عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا بسعر 452.75 درهمًا و388.25 درهمًا للغرام على التوالي، عند افتتاح الأسواق يوم الخميس.
سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 4231.5 دولار للجرام، بزيادة تزيد عن واحد بالمئة.
وبحسب مذكرة أصدرتها شركة الوساطة Pepperstone، واصل الذهب ارتفاعه الملحوظ، ليتداول عند 4235 دولارا للأوقية بعد اختراقه عتبة 4200 دولار، مما حافظ على عرض قوي في بداية الجلسة.
يشهد المعدن الأصفر واحدة من أكثر موجات الصعود استقرارًا منذ سنوات، مدعومًا بتراجع الدولار وتوقعات بخفض أسعار الفائدة. خلال الشهر الماضي، ارتفع الذهب بنسبة 15% مع تراجعات طفيفة تقل عن 2%، مما يشير إلى طلب قوي وواسع النطاق وفريد من نوعه من المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.
أصبح الذهب عنصرًا أساسيًا في المحافظ الاستثمارية المتنوعة، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية وتزايد الحديث عن فقاعة تكنولوجية محتملة. ورغم أن هذه المخاوف قد تكون مبالغًا فيها، إلا أن هذا التصور وحده لا يزال يدعم الذهب كمرتكز لهذه المخاوف. ويبدو التراجع قصير الأجل صحيًا، لكن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا بقوة، وفقًا لمحللي بيبرستون في المذكرة.