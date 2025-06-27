اليابان والإمارات... رؤية مشتركة تقود مستقبل التنقل ورياضة السيارات عالمياً

أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أن الرؤية المشتركة بين اليابان والإمارات لمستقبل التنقل ورياضة السيارات تساعد في تعزيز الشراكة التجارية القوية بين البلدين.

وكان محمد بن سليم قد عاد مؤخراً من زيارة رسمية إلى اليابان التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا وعدداً من كبار المسؤولين، واطلع على رؤى معمقة حول تأثير اليابان على النقل العالمي باعتبارها قوة صاعدة في رياضة السيارات.

وقال بن سليم: "تبيّن خلال مناقشاتنا أن مقاربة اليابان تشكل نموذجاً يحتذى في جميع أنحاء العالم، سواء من الوقود المستدام إلى البنية التحتية الذكية تواصل اليابان لأقصى الحدود تطبيق طرق تتماشى مع المهمة العالمية للاتحاد الدولي للسيارات".

من جانب آخر، تواصل الإمارات واليابان تعزيز شراكتهما التجارية، حيث حافظت الإمارات على مرتبتها كأكبر شريك تجاري لليابان في منطقة الخليج باستحواذها على 43.6% من إجمالي تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط، وفي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 49.6 مليار دولار، بزيادة بنسبة 1.2% مقارنة بعام 2023.

بلغت قيمة الصادرات اليابانية إلى الإمارات العربية المتحدة 12.73 مليار دولار العام الماضي، حيث تصدرت المركبات وصناعة السيارات القائمة بـ 4.7 مليار دولار، وهو نمو ملحوظ بنسبة 10.9% على أساس سنوي مدفوعاً بالطلب القوي على سيارات الدفع الرباعي والسيارات السيدان والمركبات الهجينة.

قال بن سليم: "لا يقتصر هذا التعاون على التجارة فحسب، بل يشمل رؤية مشتركة لمستقبلنا العالمي، إن ريادة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في تعزيز حلول التنقل المستدامة والمبتكرة ترسي سابقة قوية، بشكل يضمن بقاء اليابان في طليعة التطورات في مجال النقل، حيث تستثمر سنوياً أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للتنقل".

وأضاف: "إن الالتزام القوي لرئيس الوزراء الياباني بتعزيز الابتكار في صناعة رياضة السيارات اليابانية، ومع زيادة مشاركة المشجعين وتزايد عدد السائقين الموهوبين، ترسخ اليابان مكانتها بسرعة كمركز عالمي لرياضة السيارات.

وأشار إلى أن اليابان تنتج حوالي 8.23 ​​مليون مركبة سنوياً، حيث تشكل اليابان مستقبل النقل بفضل التطور الرائد في مجال التنقل المستدام والذكاء الاصطناعي والنهج الذي يركز على المجتمع.

"يقترب ابتكار البلاد في بعض الأحيان مما قد يبدو وكأنه خيال علمي - فالسيارات المغناطيسية التي طورها باحثون في معهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا تلغي الحاجة إلى المحركات والبطاريات التقليدية، مما يعد بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة وتأثير مستدام واسع النطاق".

ويضيف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إن شغف اليابان برياضة السيارات يسهم في نمو المشهد الرياضي وتأثيره العالمي، حيث تواصل البلاد إرساء معايير عالية، بدءاً من القواعد الشعبية وصولاً إلى سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 الذي يجذب جماهير قياسية عاماً بعد عام.

ويختتم بن سليم قائلاً: "تعتبر اليابان أكثر من مجرد مركز للتنقل ورياضة السيارات. إنها رمز لما يمكن تحقيقه عندما يلتقي الشغف بالتقدم. وسيواصل الاتحاد الدولي للسيارات دعم الابتكار والاستدامة وسهولة الوصول، بالعمل جنباً إلى جنب مع اليابان لصياغة ملامح المرحلة التالية في مجال التنقل ورياضة السيارات العالميين."