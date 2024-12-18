الوكالات الصغيرة والمتوسطة تعيد تعريف الإبداع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يُعدّ التحول في ديناميكيات العلاقة بين العميل والوكالة أحد المحركات الرئيسية للتغيير الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فالعملاء اليوم لا يكتفون بالخدمات التقليدية، بل يبحثون عن شراكات تتحدى قدراتهم وتعزز الإبداع. ويقول عبد المحسن: "من أكثر جوانب هذا التحول إثارة للاهتمام هو رؤية العلامات التجارية الكبرى وهي تتبنّى هذا التغيير، وتثق في حدسها، وترحب بالشراكات التي تقدم أفكاراً جديدة وجريئة. فهؤلاء العملاء يدركون قيمة الثقة في غرائزهم، ويُقدّرون الشراكات مع الوكالات التي تجسّد الأفكار المبتكرة والمبدعة."