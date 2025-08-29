الوقت مناسب للتفكير في العملات البديلة ضمن استثماراتك المشفّرة

تحقيق الأرباح ليس أمرًا معقدًا نظريًا على الأقل. سجّل تاريخ شراء أي أصل والسعر الذي اقتنيت به العملة. ثم أحتفظ بهذه النقاط في ذهني عندما يحين على أمل وقت جني الأرباح. الخطة تقوم على سحب 10 أو 20 في المئة من المكاسب عندما يحالفك الحظ وتصل العملة إلى ضعف قيمتها، ثم كرر العملية نفسها عند كل مستوى مضاعفة جديد. وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات، والزم نفسك بجني الأرباح حتى في الأوقات التي لن تكون لديك فيها الرغبة بالبيع. لكن السؤال الذي يبقى هو: هل ستستطيع الالتزام بهذه الاستراتيجية عاطفيًا إذا أصبحت الأمور مجنونة بالفعل كما يقول البعض؟