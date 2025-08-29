الوقت مناسب للتفكير في العملات البديلة ضمن استثماراتك المشفّرة

إذا صدقت جميع المؤشرات، فقد تبدأ بسماع الكثير عن العملات المشفّرة — وفي وقت قريب.
ذلك لأن الأمر بدأ يبدو كثيرًا وكأنه موسم العملات البديلة. يحدث هذا أو من المفترض أن يحدث كل أربع سنوات، أي بعد نحو 18 شهرًا من عملية "تنصيف البيتكوين" التي تبطئ وتيرة نمو المعروض. كان آخر موسم من هذا النوع في عام 2021؛ أما الذي سبقه فكان في عام 2017.
يحدث "موسم العملات البديلة" عندما يبدأ المستثمرون الباحثون عن عوائد أكبر بتحويل أرباحهم من البيتكوين إلى العملات البديلة. ومن الناحية الكلية، فإن المشهد العام يبدو متوافقًا مع هذا الاتجاه أيضًا. ففي ندوة جاكسون هول الأسبوع الماضي، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ابتداءً من شهر سبتمبر، وذلك نتيجة تزايد المخاطر في سوق العمل رغم استمرار الضغوط التضخمية. يُعدّ خفض أسعار الفائدة بمثابة ضخ سيولة أكبر في النظام المالي، وهو الوقود التقليدي للأصول عالية المخاطر.
كل تلك المؤشرات توحي بأننا عدنا إلى المسار المتوقع، وأن جميع المستثمرين يعيشون حالة من الترقب الشديد. وإذا وجدت نفسك متحمسًا لإمكانية تحقيق أرباح تصل إلى مئة ضعف، فعليك أن تدرك أن مثل هذه الفرص نادرة للغاية خصوصًا عندما تكون حديث العهد في هذا المجال.
وإذا ما زلت ترغب في خوض التجربة، فإليك بعض الأساسيات التي كنت أتمنى لو عرفتها عند البداية — والتي ما زلت أضعها في اعتباري أيضًا خلال أول موسم عملات بديلة لي.
البيتكوين ليست هي عالم العملات المشفّرة كله، بل إن العملات البديلة هي الخيارات الأخرى.
البيتكوين هو أصل رقمي نادر، محدود بإجمالي معروض يبلغ 21 مليون وحدة، ويُستخدم في الغالب لتخزين القيمة ونقلها. أمّا شبكة البلوكشين الخاصة بالبيتكوين فهي النظام الذي يسجّل معاملاته ويؤمّنها. وهو واحد من أكثر الاستثمارات متانة في الوقت الحالي، سواء كان هناك موسم عملات بديلة أم لا. وقد يكون الأمر بديهيًا، لكن مصطلح "العملات البديلة" يشمل كل ما ليس بيتكوين، بما في ذلك إيثريوم، التي تُعتبر أول بديل فعلي، وثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية بعد البيتكوين.
أولاً، التركيز على نظام بيئي واحد
قدّمت إيثريوم مفهوم العقود الذكية، الذي يُمكّن المطورين من بناء تطبيقات لامركزية فوقه - تُعرف باسم الطبقة الثانية. تُشغّل إيثريوم منظومةً ضخمةً من الرموز المرتبطة بهذه التطبيقات. لن تتمكن أبدًا من فهم كل شيء عن العملات المشفرة، أو فهم كل ما يحدث فيها. يُعدّ التركيز على التفاصيل الدقيقة وتجاهل التشويش أمرًا أساسيًا للعمل في مجالٍ جديدٍ ومُربكٍ كهذا.
قبول الرسوم
مداخل ومخارج خالية من الدراما
قد تبدو رسوم "الغاز" في عالم العملات المشفّرة — وبالأخص على شبكة إيثريوم — صادمة في البداية، خصوصًا إذا كنت معتادًا على الرسوم في النظام المصرفي التقليدي. في البداية، إن السبب هو وجود فرص لتحقيق أرباح أكبر بكثير في العملات المشفّرة مقارنةً بالقطاع المصرفي التقليدي. وبمجرّد أن تبدأ بجني بعض تلك المكاسب، ستذوب تلك الرسوم المرتفعة لتصبح ببساطة جزءًا من تكلفة ممارسة الأعمال على شبكة البلوكشين.
اشتري هذا من أجل الاستقرار
تحقيق الأرباح ليس أمرًا معقدًا نظريًا على الأقل. سجّل تاريخ شراء أي أصل والسعر الذي اقتنيت به العملة. ثم أحتفظ بهذه النقاط في ذهني عندما يحين على أمل وقت جني الأرباح. الخطة تقوم على سحب 10 أو 20 في المئة من المكاسب عندما يحالفك الحظ وتصل العملة إلى ضعف قيمتها، ثم كرر العملية نفسها عند كل مستوى مضاعفة جديد. وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات، والزم نفسك بجني الأرباح حتى في الأوقات التي لن تكون لديك فيها الرغبة بالبيع. لكن السؤال الذي يبقى هو: هل ستستطيع الالتزام بهذه الاستراتيجية عاطفيًا إذا أصبحت الأمور مجنونة بالفعل كما يقول البعض؟
لا تحتاج إلى الكثير من المال لكي تكون مستثمرًا
هناك أشخاص حققوا الملايين من العملات المشفرة، وآخرون بالكاد يكتفون بهذا العمل. أحد الأشخاص يعمل طوال الأسبوع، ثم يعمل بدوام جزئي في توصيل الطعام يومي السبت والأحد. أحيانًا، ويُشارك أرباحه، ودائمًا ما يكون متحمسًا للغاية عندما يمتلك مبلغ 200 أو 300 دولار (734 أو 1101 درهم) الذي حققه، إنه أمرٌ مُنتشر. هذا النوع من التفكير والنشاط نادر - ولكنه مُلهم.