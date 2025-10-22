الهيئة الاتحادية للضرائب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة

يُعدّ نظام FTAGPT جزءاً أساسياً من هذا التحول، إذ يعمل كأداة حصرية لموظفي الهيئة. وقالت زهرة الدهماني، مديرة إدارة خدمات المكلّفين في الهيئة الاتحادية للضرائب: «الهدف من هذا المشروع هو الإجابة عن استفسارات الموظفين المتعلقة بالقوانين والتشريعات الضريبية. لدينا ثلاث ضرائب رئيسية في الدولة: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الشركات. من الضروري أن نساعد موظفينا، وخصوصاً العاملين في مركز الاتصال ومن يتعاملون مباشرة مع المكلّفين بالضرائب، على تقديم إجابات سريعة ودقيقة».