الهنود غير المقيمين في الإمارات : كيفية الاستثمار في الودائع الثابتة بالعملة الأجنبية

الإجابة: خلال الربع الأول، كان لتضخم أسعار السلع تأثير سلبي، مما دفع المستهلكين في المناطق الحضرية إلى خفض إنفاقهم التقديري. كما أثرت الأمطار غير الموسمية في بعض مناطق الهند على أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، أشارت البيانات الأخيرة لشهر يونيو إلى انتعاش الطلب على السلع الاستهلاكية. ويعزى ذلك جزئيًا إلى خفض معدلات ضريبة الدخل للسنة المالية الحالية، مما أدى إلى زيادة صافي رواتب الطبقة المتوسطة. لذلك، أشارت بيانات قطاعات المنزل والعناية الشخصية والرعاية الصحية إلى نمو قوي، وهو ما انعكس في أداء مبيعات جميع شركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك تقريبًا.