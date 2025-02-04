الهند: مزايا ضريبية جديدة لدعم التصنيع المحلي
السؤال: هل تم اتخاذ أي تدابير في الميزانية الأخيرة لتشجيع الهنود غير المقيمين على إنشاء مرافق التصنيع في الهند؟
الإجابة: من أجل وضع الهند كمركز عالمي لتصميم وتصنيع الأنظمة الإلكترونية، وافقت حكومة الهند على برنامج شامل لإنشاء مرافق لإنشاء نظام بيئي للتصنيع في البلاد. ولتشجيع الهنود غير المقيمين على إنشاء مرافق تصنيع الإلكترونيات وتقديم خدمات الدعم، تم الإعلان عن نظام ضريبي بسيط ومؤكد ومنخفض في الأول من فبراير. يتصور الاقتراح نظاماً ضريبياً افتراضياً حيث يُفترض أن 25% من مبيعات وحدة التصنيع التي أنشأها مواطن هندي غير مقيم هي الدخل الخاضع للضريبة للكيان. على هذا المبلغ، سيتم دفع الضريبة بالمعدل المطبق على وحدة التصنيع. لذلك، إذا كانت الوحدة شركة خاصة محدودة، فسيتم تطبيق المعدل ذي الصلة لسنة التقييم تلك. بالمعدل الحالي البالغ 25%، فإن الضريبة المستحقة ستصل إلى 6.25% فقط من إجمالي المبيعات أو الإيرادات. ولن يكون من الضروري تدقيق الحسابات بموجب نظام الضريبة الافتراضي. علاوة على ذلك، لن تكون هناك أي إمكانية للتقاضي لأن الحسابات واضحة ولا مجال لأي جدال. يأتي الحكم الجديد بموجب المادة "بي بي دي-44" (44-BBD) من قانون ضريبة الدخل والذي سيطبق اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 أبريل 2025. كان هناك نظام ضريبي افتراضي مماثل قيد التشغيل على مدى العقود العديدة الماضية فيما يتعلق بشركات الطيران والشحن الأجنبية وهو مقبول على نطاق واسع كممارسة عالمية.
السؤال: ابني عالم مناخ يعمل في المملكة المتحدة. وقد عُرضت عليه وظيفة مغرية من قبل شركة محاماة مرموقة في الهند. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يكون العالم مفيداً لشركة محاماة. هل يمكنك تسليط الضوء على هذا الأمر؟ إذا قبل هذا المنصب، فهل يجب أن يتولى العمل كموظف بدوام كامل أم بصفة مهنية؟
الإجابة: بدأت شركات المحاماة الهندية في توظيف خبراء لديهم خلفيات غير قانونية لتلبية المتطلبات المتزايدة للتكنولوجيا والامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة وإدارة المشاريع وما إلى ذلك. ويعكس هذا التحول الطبيعة المتطورة للخدمات القانونية التي تتطلب خبرة متعددة التخصصات من أجل التنقل بين تعقيدات بيئات الأعمال والتنظيم الحديثة. يُطلب من شركات المحاماة الآن تقديم خدمات استشارية جديدة لتتماشى مع متطلبات العملاء المتزايدة. تدفع شركات المحاماة هذه أجوراً عالية مقابل الخبرة المطلوبة حيث تتكبد المزيد والمزيد من الشركات تكاليف قانونية لضمان الامتثال. ووفقاً لدراسة حديثة، أنفقت أكبر 500 شركة في الهند حوالي 6.25 مليار دولار خلال عامي 2023-2024. كما توظف شركات المحاماة محاسبين قانونيين وخبراء في الطب الشرعي لإجراء تحقيقات مفصلة. يتم توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي للتعامل مع التهديدات المتزايدة للجرائم الإلكترونية. وتركز بعض شركات المحاماة على أعمال الاستشارات المناخية وبالتالي توظف علماء المناخ المؤهلين. إذا قرر ابنك العمل في مكتب محاماة هندي، فمن الأفضل أن يفعل ذلك بصفته المهنية حيث يمكنه المطالبة بخصم جميع النفقات المهنية المشروعة التي تكبدها في أداء واجباته. من ناحية أخرى، إذا تولى وظيفة بدوام كامل في مكتب محاماة، فإن الراتب الشهري الكامل الذي يكسبه سيكون خاضعاً للضريبة مع مراعاة الخصم القياسي الضئيل فقط.
السؤال: أخطط لشراء قطعة أرض على مشارف مدينة في جنوب الهند. وقد أُبلغت بأنها مصنفة على أنها غير زراعية. وسأقوم بزيارة الهند لإتمام الصفقة. أرجو أن تخبرني بالاحتياطات التي يجب أن أتخذها قبل إتمام عملية الشراء.
الإجابة: إن النزاعات على الأراضي شائعة جداً، لذا يجب عليك التأكد من أن الملكية القانونية للبائع الذي تشتري منه الأرض واضحة. ولهذا الغرض، ستحتاج إلى تعيين محامٍ لفحص سجلات الأراضي التاريخية للسنوات الماضية. ثم سيقدم لك تقرير بحث يوضح فيه أن جميع ضرائب الملكية قد تم دفعها حتى الآن ولا توجد التزامات مالية على البائع. علاوة على ذلك، يجب ألا تكون هناك أعباء تكبدها البائع بسبب أخذ قرض. في حالة حصول البائع على جزء من الأرض عن طريق الميراث، يجب تحديد تقسيم الأرض بين المالكين المشتركين بوضوح في تقرير المحامي. ويجب على المحامي أيضاً أن يخبرك ما إذا كانت الأرض ملكية حرة أم أنها مؤجرة، وإذا كانت مؤجرة، فيجب أن يخبرك لأي فترة. يجب أن يذكر في شهادته أيضاً أن بائع العقار لم يدخل في أي اتفاق مع مطوّر عقاري. باختصار، يجب عليك التأكد من حصولك على شهادة ملكية أرض واضحة من المحامي قبل المضي قدماً في شراء قطعة الأرض.
"إتش بي رانينا" هو محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والمالية في الهند.