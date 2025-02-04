الهند: مزايا ضريبية جديدة لدعم التصنيع المحلي

الإجابة: من أجل وضع الهند كمركز عالمي لتصميم وتصنيع الأنظمة الإلكترونية، وافقت حكومة الهند على برنامج شامل لإنشاء مرافق لإنشاء نظام بيئي للتصنيع في البلاد. ولتشجيع الهنود غير المقيمين على إنشاء مرافق تصنيع الإلكترونيات وتقديم خدمات الدعم، تم الإعلان عن نظام ضريبي بسيط ومؤكد ومنخفض في الأول من فبراير. يتصور الاقتراح نظاماً ضريبياً افتراضياً حيث يُفترض أن 25% من مبيعات وحدة التصنيع التي أنشأها مواطن هندي غير مقيم هي الدخل الخاضع للضريبة للكيان. على هذا المبلغ، سيتم دفع الضريبة بالمعدل المطبق على وحدة التصنيع. لذلك، إذا كانت الوحدة شركة خاصة محدودة، فسيتم تطبيق المعدل ذي الصلة لسنة التقييم تلك. بالمعدل الحالي البالغ 25%، فإن الضريبة المستحقة ستصل إلى 6.25% فقط من إجمالي المبيعات أو الإيرادات. ولن يكون من الضروري تدقيق الحسابات بموجب نظام الضريبة الافتراضي. علاوة على ذلك، لن تكون هناك أي إمكانية للتقاضي لأن الحسابات واضحة ولا مجال لأي جدال. يأتي الحكم الجديد بموجب المادة "بي بي دي-44" (44-BBD) من قانون ضريبة الدخل والذي سيطبق اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 أبريل 2025. كان هناك نظام ضريبي افتراضي مماثل قيد التشغيل على مدى العقود العديدة الماضية فيما يتعلق بشركات الطيران والشحن الأجنبية وهو مقبول على نطاق واسع كممارسة عالمية.