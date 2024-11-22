الهند تعتمد على التصنيع المحلي لتعزيز قدراتها الدفاعية

في السنة المالية 2023، تجاوز الإنتاج الدفاعي الهندي 12 مليار دولار، مما يدل على معدل نمو قوي على أساس سنوي يزيد عن 12 في المائة. واعتباراً من أوائل مارس 2024، بلغت أرقام السنة المالية 2024 نحو 9 مليارات دولار، مما يعد بنمو استثنائي للعام الحالي أيضاً، وهو ما يتماشى مع رابع أكبر إنفاق دفاعي في العالم.

في يوليو/تموز 2024، أعلنت الهند أن 346 من المعدات العسكرية الإضافية، والتي تشمل أنظمة وأسلحة "ذات أهمية استراتيجية"، لن يتم شراؤها إلا من قبل الشركات المصنعة المحلية التي تديرها الدولة. هذا بالإضافة إلى أكثر من 12300 عنصر تم توطينها بالفعل في السنوات الثلاث الماضية.

أكد وزير الدفاع الهندي راجنات سينج، في معرض توضيحه لرؤيته للقطاع في السنوات الخمس المقبلة، أن الحكومة ستقود نمواً قوياً عندما يتعلق الأمر بصادرات المعدات العسكرية، حيث من المتوقع أن ترتفع من 2.498 مليار دولار في الوقت الحاضر إلى 5.925 مليار دولار بحلول عام 2028-2029. ويعكس هدف مضاعفة الرقم الثقة الراسخة التي تتمتع بها الهند في كل مجال تقريباً. وفيما يتعلق بصادرات الدفاع، سيتم تعزيز الرقم بتخصيص 74.5 مليار دولار للقطاع لعام 2024-2025 في الميزانية الحالية.

مواجهة التحديات