الهند تعتمد على التصنيع المحلي لتعزيز قدراتها الدفاعية
إن النظر إلى داخلك أمر ضروري، فالكثير من الكتب المقدسة والفلسفات تؤكد أن الطريق إلى تحقيق الذات يبدأ من الذات. وهذا هو بالضبط ما فعلته الهند عندما يتعلق الأمر ببناء قدراتها الدفاعية ليس فقط لنفسها، بل وللعالم أجمع. وليس هذا من قبيل المصادفة، بل هو جهد متضافر من جانب الأمة أدى إلى تحقيق هذه المكاسب.
إن مبادرة "أتمانيربهار بهارات أبهيان"، والتي تُترجم إلى "مهمة الهند المعتمدة على الذات"، هي نداء التعبئة الذي أطلقته الحكومة الهندية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز أهداف الأمة، وخاصة في مجال التصنيع. وتُظهِر المكاسب الناجمة عن هذا النهج نتائج مذهلة في قطاع الدفاع.
استهداف النمو المستمر
في السنة المالية 2023، تجاوز الإنتاج الدفاعي الهندي 12 مليار دولار، مما يدل على معدل نمو قوي على أساس سنوي يزيد عن 12 في المائة. واعتباراً من أوائل مارس 2024، بلغت أرقام السنة المالية 2024 نحو 9 مليارات دولار، مما يعد بنمو استثنائي للعام الحالي أيضاً، وهو ما يتماشى مع رابع أكبر إنفاق دفاعي في العالم.
في يوليو/تموز 2024، أعلنت الهند أن 346 من المعدات العسكرية الإضافية، والتي تشمل أنظمة وأسلحة "ذات أهمية استراتيجية"، لن يتم شراؤها إلا من قبل الشركات المصنعة المحلية التي تديرها الدولة. هذا بالإضافة إلى أكثر من 12300 عنصر تم توطينها بالفعل في السنوات الثلاث الماضية.
أكد وزير الدفاع الهندي راجنات سينج، في معرض توضيحه لرؤيته للقطاع في السنوات الخمس المقبلة، أن الحكومة ستقود نمواً قوياً عندما يتعلق الأمر بصادرات المعدات العسكرية، حيث من المتوقع أن ترتفع من 2.498 مليار دولار في الوقت الحاضر إلى 5.925 مليار دولار بحلول عام 2028-2029. ويعكس هدف مضاعفة الرقم الثقة الراسخة التي تتمتع بها الهند في كل مجال تقريباً. وفيما يتعلق بصادرات الدفاع، سيتم تعزيز الرقم بتخصيص 74.5 مليار دولار للقطاع لعام 2024-2025 في الميزانية الحالية.
مواجهة التحديات
إن هدف تعزيز القدرات المحلية ليس خالياً من العقبات، إذ يتطلب قدرات تصميم وتطوير واسعة النطاق سواء للمعدات أو المنتجات أو الأنظمة أو حتى الترقيات. وعلاوة على ذلك، يتطلب الأمر جهوداً متضافرة من جانب منظمات القطاعين العام والخاص.
ولهذا السبب، وبخلاف التدابير المالية، تعمل الحكومة بنشاط على استقطاب الشركات المصنعة في الصناعات الدفاعية بهدف معالجة التحديات التي تواجهها وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي. وعلى مدى السنوات الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة بلغت نحو 200 في المائة في إصدار التراخيص في هذا القطاع. ولا تعمل هذه التدابير كمحفز للنمو في قطاع التصنيع الصناعي الدفاعي فحسب، بل إنها تساهم أيضاً في توليد فرص العمل، وهو حجر الزاوية للنمو في كل دولة.
وتترك مبادرة "صنع في الهند" بصمتها أيضاً عندما يتعلق الأمر بلعب دور مهم في تحقيق أهداف الدفاع في البلاد. ومن الأمثلة على ذلك فئة "ميك-1" Make-I التي تنطوي على تمويل عام بنسبة 90% من تكلفة المشروع، مما يمنح الشركات المصنعة القدرة على البناء بسرعة. في حين تركز فئة "ميك-2" Make-II التي تمولها الصناعة على تطوير النماذج الأولية، وبالتالي استبدال الواردات وتمكين الحلول المبتكرة.
ضروري لأي أمة.
إن القدرات الدفاعية غير الكافية التي يتم بناؤها محلياً غالباً ما تؤدي إلى إضعاف الأمة، مما يساهم في صراعات اقتصادية واجتماعية. فلا عجب إذن أن تواصل الهند، بجغرافيتها الشاسعة وبعض التضاريس الأكثر صعوبة والتي تتطلب حراسة على مدار الساعة، تنمية قدراتها الدفاعية في الداخل بثبات. وعلى هذا، يثبت أن القدرة على إحداث التغيير تبدأ عندما ينظر المرء إلى الداخل.