الهند تطبّق إرشاداتٍ جديدةً للحدّ من التّخلّف عن سداد القروض الشخصية

الجواب: يرجع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى عوامل مختلفة تعتبر مؤقتة. ومع ذلك، فإن الجانب المشرق في الأمر هو أن استهلاك المنتجات التقديرية من قبل السكان في المدن الكبيرة والصغيرة وغيرها يتزايد ويلحق بسرعة بنمط الاستهلاك في المدن الكبرى مثل مومباي ودلهي وبنغالورو وغيرها. ويحفّز هذا الفارق المتناقص التحول في البنية الاجتماعية في المدن الأصغر التي تشهد تحضراً سريعاً وتشكيل أسر نووية وتغلغل أعمق للتمويل الاستهلاكي. وتُظهِر مثل هذه المدن زيادة مطردة في مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وغيرها من السلع البيضاء. وحتى سيارات الركاب سجلت معدل نمو أعلى من المدن الكبرى الأخرى، في حين ظلت المبيعات ثابتة في المدن الكبرى. وكان الارتفاع الأخير في النفقات على حفلات الزفاف خلال الموسم الحالي مثيراً للإعجاب. وبصرف النّظر عن الأثرياء الّذين ينفقون ببذخ على حفلات الزفاف، فقد ارتفع المبلغ الذي تم إنفاقه في المتوسط إلى 5 ملايين روبية مقابل 3.65 مليون روبية في العام السابق. وبحسب اتحاد تجار عموم الهند، من المقرر إقامة 4.8 مليون حفل زفاف خلال الموسم الحالي، مما سيولّد أعمالاً بقيمة 6 تريليون روبية. وقد ساعد اتجاه حفلات الزفاف الشخصية الشركات الجديدة والعديد من الشركات الناشئة على الاستعداد لتلبية الطلب. كما أظهر دخل المزارعين والمقيمين في المناطق الريفية زيادة ملحوظة ستنعكس في معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي للسّنة المالية القادمة 2025-2026.