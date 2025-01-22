الهند تطبّق إرشاداتٍ جديدةً للحدّ من التّخلّف عن سداد القروض الشخصية
السؤال: أخذ أخي الذي يعيش في الهند قروضاً شخصية. وقد أخبرني أنه يمكن الحصول على قروض شخصيّةً متعدّدة من نفس البنك وكذلك من بنوك أخرى. ومع ذلك، أشعر بالقلق من أنه قد يتخلف عن السداد إذا اقترض أكثر من الحدّ المسموح به. هل تسمح اللوائح في الهند بأخذ قروض شخصية متعددة؟
الإجابة: من أجل الحد من احتمالية التخلف عن السّداد من قبل المقترضين الذين يفرطون في التوسّع المالي، أصدر البنك الاحتياطي الهندي إرشاداتٍ تلزم البنوك بتحديث سجلّات مكتب الائتمان في غضون 15 يوماً. سيمكّن هذا الدليل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، البنوك من إجراء تقييمات أفضل للمخاطر التي قد يتعرض لها المقترضون. كما سيمكن البنوك من رصد حالات التخلف عن السداد، وخاصة عندما يتم تأمين قروض متعددة. على الرغم من عدم وجود حد لعدد القروض الشّخصية التي يمكن للفرد الحصول عليها، إلا أنه سيساعد المصرفيين على مراقبة سلوك المقترض والحصول على رؤية أكثر حداثة لحالته المالية. كما سيمنع تحديث البيانات بشكل متكرر ممارسات مثل التجديد المتكرر للقروض، حيث يستخدم المقترضون قروضاً جديدة لسداد المبالغ المستحقة القديمة. وفقاً لبنك الاحتياطي الهندي، فإن هذا التنظيم الجديد سيضمن تجنب حالات التخلف عن السداد وستحصل البنوك على بيانات أسرع وأكثر موثوقية تعمل على تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز نظام إقراض أكثر صحة وقوة.
السؤال: لا تقارن إنتاجية قطاع التصنيع الهندي بالإنتاجية السائدة في البلدان الآسيوية الأخرى. هل تقوم الصناعة الهندية بأي شيء لتسريع الإنتاجية؟
الإجابة: في الماضي، كانت مقاومة التغيير تشكل عقبة رئيسية، بغض النظر عن الحجم أو القطاع. ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه قطاع التصنيع في الهند، الافتقار إلى القوى العاملة الماهرة وعدم اختيار التكنولوجيا المناسبة. ويمر قطاع الصّناعة في الهند الآن بتحوّل يتمّ تحقيقه من خلال تبني التّكنولوجيا كمحفّز للربحيّة المستقبلية والقدرة التنافسية العالمية. وأصبح تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء والروبوتات الآن ممارسة قياسية في شركات التصنيع الكبرى في الهند. ومن خلال تبني هذه التطورات التكنولوجية، ستتمكن الصناعة الهندية من اكتساب ميزة تنافسية على مستوى العالم. ومن المتوقع في العامين المقبلين أن تخصّص بعض القطاعات في الصناعة الهندية حوالي 15 بالمئة من ميزانياتها لإدخال التكنولوجيا ودعم الابتكار. وفي حين تقود الصناعات ذات رأس المال المرتفع مثل أشباه الموصلات والفضاء الطريق لتبني التقنيات المتقدمة، فإن القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية تستغرق وقتاً أطول لاستيعاب التقدم التكنولوجي. ويتمثل التحدّي الآخر الذي تعالجه الصناعة الهندية في تحديد سلاسل التوريد واستدامتها لتحقيق معدل نمو أعلى. يتجه عدد متزايد من الشركات إلى الشراكات والتعاون وإنشاء أكاديميات تدريبية لرفع مهارات الموظفين الفنيين الذين يتم تشجيعهم على تبني ممارسات التصنيع الذكية.
السؤال: وفقاً لبعض التقارير، قد لا يتجاوز معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند 6.4% للسنة المالية الحالية. هل يرجع ذلك إلى تباطؤ معدلات الاستهلاك بين الطبقة المتوسطة المقيمة في المناطق الحضارية والمدن؟
الجواب: يرجع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى عوامل مختلفة تعتبر مؤقتة. ومع ذلك، فإن الجانب المشرق في الأمر هو أن استهلاك المنتجات التقديرية من قبل السكان في المدن الكبيرة والصغيرة وغيرها يتزايد ويلحق بسرعة بنمط الاستهلاك في المدن الكبرى مثل مومباي ودلهي وبنغالورو وغيرها. ويحفّز هذا الفارق المتناقص التحول في البنية الاجتماعية في المدن الأصغر التي تشهد تحضراً سريعاً وتشكيل أسر نووية وتغلغل أعمق للتمويل الاستهلاكي. وتُظهِر مثل هذه المدن زيادة مطردة في مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وغيرها من السلع البيضاء. وحتى سيارات الركاب سجلت معدل نمو أعلى من المدن الكبرى الأخرى، في حين ظلت المبيعات ثابتة في المدن الكبرى. وكان الارتفاع الأخير في النفقات على حفلات الزفاف خلال الموسم الحالي مثيراً للإعجاب. وبصرف النّظر عن الأثرياء الّذين ينفقون ببذخ على حفلات الزفاف، فقد ارتفع المبلغ الذي تم إنفاقه في المتوسط إلى 5 ملايين روبية مقابل 3.65 مليون روبية في العام السابق. وبحسب اتحاد تجار عموم الهند، من المقرر إقامة 4.8 مليون حفل زفاف خلال الموسم الحالي، مما سيولّد أعمالاً بقيمة 6 تريليون روبية. وقد ساعد اتجاه حفلات الزفاف الشخصية الشركات الجديدة والعديد من الشركات الناشئة على الاستعداد لتلبية الطلب. كما أظهر دخل المزارعين والمقيمين في المناطق الريفية زيادة ملحوظة ستنعكس في معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي للسّنة المالية القادمة 2025-2026.
إتش بي رانينا محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والمالية في الهند.