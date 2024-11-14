الهند تستفيد من الاضطرابات في الصين وبنجلاديش لتعزيز صادرات الملابس

قال دبلوماسي هندي كبير: إنّ التجارة الثنائية بين الهند والإمارات في طريقها للوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقال مسؤولون: إنّ المشترين الأجانب يفكّرون في تحويل 10 إلى 15 في المائة من طلباتهم إلى الهند بسبب البيئة المضطربة في الدول الرئيسية المصدّرة للملابس الجاهزة الأخرى مثل بنجلاديش والصين وسريلانكا.

وقال "ساتيش كومار سيفان"، القنصل العام للهند في الإمارات العربية المتحدة، خلال افتتاح المعرض الثاني للعلامات التجارية الهندية في مركز دبي التجاري العالمي يوم الثلاثاء: "إنّ التجارة الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة تنمو بسرعة بسبب اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة، وقد قفزت من 69 مليار دولار في عام 2022 - عندما وقعت الدولتان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة - إلى 85 مليار دولار هذا العام، ومن المُقرّر أنّ تتجاوز علامة 100 مليار دولار قبل عام 2030". "مع نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة سريعة، يجب على مُصَدّرينا الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة وبيئة الأعمال التنافسية في الإمارات العربية المتحدة، واستخدام الإمارات العربية المتحدة كبوابة لتوسيع الصادرات إلى دول أخرى في المنطقة".

"يعد معرض ماركات الهند منصّةً استراتيجية مصمّمة لمصنعي الملابس الهندية للاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، مما يتيح استيراد الملابس المعفاة من الرسوم الجمركية. وفي ظل البيئة المضطربة في مراكز تصنيع الملابس العالمية الأخرى مثل بنجلاديش وسريلانكا والصين، يوفّر المعرض فرصةً جيدة لجذب المشترين العالميين لاكتشاف المزايا المختلفة للتوريد من الهند. كما تعمل دبي كبوابة مثالية للوصول إلى العالم."

تُعَدّ الصين وبنغلاديش وفيتنام والهند وهونج كونج وتركيا وألمانيا والمكسيك وإيطاليا وإندونيسيا أكبر مُصدّري الملابس في جميع أنحاء العالم، وتعدّ بنغلاديش ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة في العالم بعد الصين. بلغت صادرات الملابس الجاهزة في بنغلاديش 46.99 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، بنموٍّ سنوي بنسبة 10.27 في المائة، حيث تمثّل الملابس 84.58 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.

وأدت الاضطرابات الأخيرة في صناعة الملابس الجاهزة في بنجلاديش إلى اشتباكات عنيفة بين العمال ووكالات إنفاذ القانون مما أدى إلى إغلاق مئات المصانع، وقد أثر هذا سلباً على صادرات الملابس الجاهزة، وتوفير سبل العيش لأكثر من أربعة ملايين شخص.

"تمثل صناعة الملابس العالمية ركيزة أساسية للتجارة الدولية، حيث تشمل مجموعةً متنوعةً من المنتجات تتراوح من الملابس والمنسوجات إلى الإكسسوارات. وعلى مدار السنوات الأخيرة، أظهر هذا القطاع نمواً قوياً، حيث تشير التوقّعات إلى ارتفاع من 655.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 703.11 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس معدّل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 7.2 في المائة. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقّع أن يصل السوق إلى 918.71 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مُركّب قدره 6.9 في المائة،" وفقاً لتقرير صناعي.

يتم تنظيم معرض ماركات الهند من قبل جمعية مصنعي الملابس في الهند (CMAI)، التي تمثل صناعة الملابس والمنسوجات في الهند. تضم الجمعية 5000 عضوٍ، وتخدم أكثر من 25000 تاجر تجزئة في جميع أنحاء الهند، وتتكون عضويتها من المصنعين والمصدرين والعلامات التجارية والصناعات المساعدة.

بلغت صادرات الملابس من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة 462.3 مليون دولار خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، ومن المتوقّع أن تنمو بالنظر إلى عيد رمضان المقبل، وفقاً لسانتوش كاتاريا، رئيس هيئة السياحة الهندية.

وقال "سانتوش كاتاريا"، رئيس جمعية مُصنّعي الملابس الهندية: "كانت الإمارات العربية المتحدة سوقاً كبيراً للملابس لسنوات عديدة بسبب موقعها التنافسي. فهي تمثل 12% من إجمالي صادرات الملابس من الهند وتساعد أيضاً في الاستفادة من الدول المجاورة الأخرى. تم تصميم معرض ماركات الهند لتعريف أعضائنا بوجهات التصدير المتنوعة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الأوسع خارج دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنطقة رابطة الدول المستقلة".

"في ظل البيئة المضطربة التي تشهدها مراكز تصنيع الملابس العالمية الأخرى، مثل بنجلاديش وسريلانكا والصين، يوفّر المعرض فرصة جيدة لجذب المشترين العالميين لاكتشاف المزايا المختلفة للتوريد من الهند. كما تعمل دبي كبوابة مثالية للوصول إلى العالم. وبالمقارنة بانخفاض بنسبة 15 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، زادت صادرات الملابس من الهند بنسبة 8.5 في المائة في النصف الأول من السنة المالية الحالية. يعمل معرض ماركات الهند في وقت يفكر فيه المشترون الأجانب في تحويل 10 إلى 15 في المائة من طلباتهم من بنجلاديش إلى الهند، وهو ما قد يجلب 300 إلى 400 مليون دولار إضافية للهند كل شهر".

وقال: إن الهند تُعرف عالمياً بأنها مركز رئيسي للتوريد للمشترين الذين يبحثون عن ملابس عالية الجودة لأسواقهم. وأضاف أنّ السمات البارزة لتصنيع الملابس الهندية هي انخفاض تكلفة العمالة، والقدرة على معالجة الطلبات الصغيرة بأسعار تنافسية، وعقود من الخبرة في تصنيع العلامات التجارية البيضاء للعلامات التجارية العالمية الشهيرة والتسليم في الوقت المناسب بدعم من أنظمة لوجستية فعالة.

وأضاف أنّ المعرض قدّم للمُصنّعين الرائدين من مدن مثل مومباي وجايبور وسورات وأحمد آباد وبنغالورو وتيروبور وكولكاتا ونويدا ولوديانا ونيودلهي وإندور وسولابور وغيرها فرصةً لا مثيل لها لعرض منتجاتهم بشكل جماعي تحت سقف واحد وإظهار تنوع التصنيع في الهند. كما يحتفي المعرض بالسعي الجماعي لتحقيق الجودة الاستثنائية وروح المبادرة والقدرة التنافسية العالمية التي تُعدّ السمة المميزة لصناعتنا.

وقد استقطب المعرض أكثر من 1500 تاجر تجزئة وتاجر جملة ومستورد من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والبحرين واليمن ومصر وتركيا وأنغولا وغانا ورواندا وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا وكينيا والصومال والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا واليونان وسنغافورة وجنوب إفريقيا ودول أخرى قامت بالتسجيل المسبق للزيارة.

وقد قامت جمعية مصنعي الملابس في الهند (CMAI) بالترويج للمعرض على نطاق واسع، ودعت المشترين من الخارج من أكثر من 60 دولة، كما قدمت امتيازات حصرية، مثل الإقامة في الفنادق والمأكولات والمشروبات وخدمات مطابقة الأعمال. وفي ظل المشاعر القوية بشأن المصادر، فإن كبار تجار التجزئة والمتاجر المتسلسلة من الشرق الأوسط، مثل مجموعة لولو ومجموعة لاند مارك ومجموعة السفير ومجموعة براندز ومجموعة R&B ومجموعة BMA بما في ذلك تجار التجزئة والمتاجر البوتيك هم المشترون الرئيسيون لزيارة المعرض. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أيضاً أن يزور المعرض مئات المشترين على الفور خلال الأيام الثلاثة.