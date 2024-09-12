الهند تستعيد متهماً رئيسياً في شبكة تهريب ذهب من الإمارات

وكانت الوكالة قد قدمت لائحة اتهام ضد خان و 17 آخرين في مارس 2021. وكشفت تحقيقات الوكالة أن منياد، أثناء عمله في المملكة العربية السعودية، تآمر مع المتهمين المشاركين، سمير خان، وأعزاز خان، وسوريندرا كومار دارجي، ومحمد عارف، لتهريب سبائك الذهب إلى الهند من الدولة الخليجية.