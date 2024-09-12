الهند تستعيد متهماً رئيسياً في شبكة تهريب ذهب من الإمارات
تم تسليم رجل هندي للعدالة بموجب نشرة حمراء من الإنتربول صدرت ضده من دولة الإمارات بتهمة تشغيل شبكة دولية لتهريب الذهب، في يوم الثلاثاء.
وألقت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية القبض على "منياد علي خان"، المقيم في سيكار، راجستان، بعد عودته إلى الهند.
وفي بيان صدر في 10 سبتمبر، قال مكتب التحقيقات المركزي في الهند: "لقد قام مركز العمليات العالمي لمكتب التحقيقات المركزي بالتنسيق مع وكالة التحقيقات الوطنية والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في أبوظبي لإعادة منياد علي خان، وهو مشغل رئيسي لشبكة دولية لتهريب الذهب من الإمارات إلى الهند".
ويقال أن خان كان هارباً وصدرت ضده مذكرة اعتقال عن محكمة خاصة تابعة لوكالة التحقيقات الوطنية في جايبور. وأكدت الوكالة أن خان "أُعيد" إلى الهند يوم الثلاثاء بعد تنبيه من الإنتربول وإصدار النشرة الحمراء (طلب إلى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استسلامه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل).
وكانت الوكالة قد قدمت لائحة اتهام ضد خان و 17 آخرين في مارس 2021. وكشفت تحقيقات الوكالة أن منياد، أثناء عمله في المملكة العربية السعودية، تآمر مع المتهمين المشاركين، سمير خان، وأعزاز خان، وسوريندرا كومار دارجي، ومحمد عارف، لتهريب سبائك الذهب إلى الهند من الدولة الخليجية.
وتعود القضية إلى 3 يوليو 2020 عندما استولى مسؤولو الجمارك الهنود على 18.5 كجم من سبائك الذهب في مطار جايبور الدولي. تم القبض على عشرة أفراد بعد وصولهم من الرياض على متن رحلة سبايس جيت رقم SG-9647.
وذكرت وكالة التحقيقات الوطنية أن المجموعة، بالتعاون مع شركائها، خططت لتهريب الذهب إلى الهند وإخفائه في حجرات بطاريات مصابيح الطوارئ وتعبئته في الأمتعة المسجلة.
وفي وقت سابق، أعادت السعودية في أبريل 2024 وأغسطس 2023 شوكت علي و علي محبط، المطلوبين أيضاً في هذه القضية وصدرت بحقهما نشرات حمراء.