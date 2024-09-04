الهند تدرس قوانين الاستثمار الأجنبي في التأمين على الحياة
السؤال: هل يجوز لشركات التأمين الأجنبية إنشاء فروع مملوكة لها بالكامل في الهند؟ هناك العديد من شركات التأمين الأجنبية المعروفة التي ترغب في الاستثمار بنسبة 100% في مشروع هندي.
الإجابة: في مجال التأمين على الحياة، لا تسمح لوائح الاستثمار الأجنبي المباشر حالياً بالاستثمار بنسبة 100% في شركة هندية. ومع ذلك، تدرس الحكومة بجدية تعديل القواعد للسماح للمؤسسات الأجنبية بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل في الهند للقيام بأعمال التأمين على الحياة.
سوف يتعين على البرلمان أن يتقدم بتعديل لهذا الغرض عندما يتم اتخاذ القرار. يرى أغلب المحللين أن السماح باستثمارات بنسبة 100% في شركات تعمل في مجال التأمين لا ينطوي عليه أي مخاطرة، وذلك لأن هناك إرشادات مفصلة صادرة عن هيئة تنظيم التأمين. وهناك بالفعل العديد من الضوابط والتوازنات لمراقبة الاستثمارات الخارجية التي توفر حواجز أمان معقولة. وسوف يفيد الحد الأقصى بنسبة 100%، عندما يُسمح به، أعمال التأمين على الحياة بالتأكيد لأن المروجين يحتاجون إلى الاستمرار في تمويل الشركة لتلبية معايير الملاءة المالية التي تحددها هيئة تنظيم التأمين والتنمية في الهند.
السؤال: لقد عملت في مجال الضيافة في الهند والخليج. وقد تخرج ابني الآن من مدرسة عالمية وهو حريص على إنشاء سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة في الهند. هل هناك مجال للقيام بذلك في ظل وجود سلاسل عالمية راسخة تهيمن على السوق الهندية؟
الإجابة: في الربع الأول من هذا العام، تعرضت ربحية معظم مطاعم الخدمة السريعة المعروفة للضغوط. ويرجع هذا جزئياً إلى دخول مطاعم الخدمة السريعة الهندية الجديدة إلى السوق وتقديم عروض رخيصة. في الماضي، كان المستهلكون الطموحون يفضلون العلامات التجارية العالمية. ولكن، يوجد الآن سوق جديدة تنمو في الهند تتألف من عملاء جيل Z الشباب المحبين للتجارب الجديدة والذين يحددون أنماط الاستهلاك بنفسهم ولا ينجذبون فقط إلى اسم العلامة التجارية. أصبح المستهلك الهندي اليوم يتمتع بالخيارات المتعددة وسهولة الطلب لأنواع مختلفة من الطعام بسبب خدمات توصيل الطعام.
يجرب العملاء المنتجات الجديدة، وإذا وجدوا أن تجربة المستخدم في أي من العلامات التجارية الهندية الجديدة مواتية، فهذا يعني أن هناك تحولاً في الاستهلاك. بطبيعة الحال، تحاول العلامات التجارية العالمية مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها العلامات التجارية المحلية من خلال تقديم خصومات وعروض ترويجية جذابة. ولا تواجه العلامات التجارية الهندية أي صعوبات في التسويق مع وجود شركات توصيل الطعام، وهي قادرة على الوصول إلى آلاف العملاء والنمو.
لقد أثر إضفاء الطابع الرسمي والتوسع المستمر في سلاسل مطاعم الخدمة السريعة المحلية على قصص نمو العلامات التجارية العالمية لأن السلاسل المحلية أكثر مهارة في تقديم الطعام مع مراعاة الأذواق المحلية للمستهلكين وتوفير مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة السريعة. وبالتالي فإن ابنك على حق في طموحه لإنشاء سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الهند لأن الإمكانيات هائلة نظراً إلى أن الهند لديها مجموعة كبيرة من المستهلكين من الطبقة المتوسطة يبلغ عددهم حوالي 300 مليون نسمة، وهو ما يزيد عن عدد سكان إنجلترا وفرنسا وألمانيا مجتمعين.
السؤال: عرضت عليّ وظيفة لمدة خمس سنوات من قبل شركة في حيدر أباد تقدم خدمات أساسية لإدارة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وأشعر بالقلق من أن هذه الوظيفة قد لا تستمر لفترة طويلة. ومن ثم فأنا لست متأكداً من احتمالات المستقبل.
الإجابة: إن مخاوفك لا أساس لها من الصحة، فقد تم إنشاء مراكز عالمية للياقة في الهند تعمل كمركز للوظائف الحيوية في مجال الرعاية الصحية، وتشمل هذه الوظائف التطبيقات السريرية وتطوير المنتجات والبيانات والتحليلات المتقدمة والعمليات الرقمية. تعمل مراكز القدرات العالمية على تطوير منتجات متطورة في مجال الجينوم (البحوث الوراثية) والبحوث السريرية والرعاية الشخصية والجدولة التنبؤية التي تشكل جزءاً من النظام البيئي للرعاية الصحية.
تواجه فرق الرعاية الصحية الهندية التحديات التي تواجهها منظومة الرعاية الصحية الأمريكية، مثل ارتفاع تكاليف الرعاية، ونقص الموظفين على مستوى البلاد، وارتفاع معدل خمول القوى العاملة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تكنولوجية لحل المشكلات الكبرى وخاصة لتوفير الوقت لمقدمي الرعاية والأطباء والممرضات حتى يتمكنوا من تحسين جودة رعاية المرضى. تساعد الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المرضى في العثور على المعلومات وتقديم طلبات المواعيد وإعادة تعبئة الأدوية وما إلى ذلك. تعمل الفرق في الهند على مدار الساعة لتوفير الرعاية للمرضى في أي وقت وفي أي مكان.
لقد استفاد نظام الرعاية الصحية الأمريكي بشكل كبير من المراكز الصحية في الهند، وساهمت في تسريع ودمج أحدث تقنيات الرعاية الصحية لتحسين نتائج المرضى وزيادة الوصول إلى الرعاية بأسعار معقولة. وبالتالي، هناك مستقبل عظيم حيث توظف بعض المراكز الصحية الهندية حوالي 1500 متخصص في التكنولوجيا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول نهاية العام المقبل.
ه.ب رنينا هي محامية ممارسة، متخصصة في قوانين الشركات والضرائب في الهند.