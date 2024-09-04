الهند تدرس قوانين الاستثمار الأجنبي في التأمين على الحياة

سوف يتعين على البرلمان أن يتقدم بتعديل لهذا الغرض عندما يتم اتخاذ القرار. يرى أغلب المحللين أن السماح باستثمارات بنسبة 100% في شركات تعمل في مجال التأمين لا ينطوي عليه أي مخاطرة، وذلك لأن هناك إرشادات مفصلة صادرة عن هيئة تنظيم التأمين. وهناك بالفعل العديد من الضوابط والتوازنات لمراقبة الاستثمارات الخارجية التي توفر حواجز أمان معقولة. وسوف يفيد الحد الأقصى بنسبة 100%، عندما يُسمح به، أعمال التأمين على الحياة بالتأكيد لأن المروجين يحتاجون إلى الاستمرار في تمويل الشركة لتلبية معايير الملاءة المالية التي تحددها هيئة تنظيم التأمين والتنمية في الهند.