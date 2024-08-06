الهند تخفض رسوم واردات الذهب إلى 6% للحد من التهريب
قال أحد كبار المسؤولين في مجلس الذهب العالمي إن قرار الهند بخفض رسوم واردات الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة سيساعد في الحد من تهريب المعدن النفيس والمجوهرات إلى ثاني أكبر سوق استهلاكي للذهب في العالم.
وقال "أندرو نايلور"، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن خفض رسوم واردات الذهب من قبل الهند "يقلل من فرص المتاجرة وحوادث التهرب من الرسوم الجمركية".
وقال " نايلور" لصحيفة خليج تايمز في مقابلة: "هذا أمر ناقشناه باستمرار، ولا يحدث فقط داخل الهند بل في أي مكان، إن الرسوم الجمركية المفرطة تؤدي للأسف إلى حدوث التهريب. لذا فإن أي تخفيض في الرسوم بالإضافة إلى تبسيط العملية من شأنه أن يقلل من حالات التهريب".
وأعلنت وزيرة المالية الهندية "نيرمالا سيتارامان" الشهر الماضي عن خفض إجمالي رسوم الاستيراد على الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة في الميزانية الاتحادية 2024-2025، وقال تجار الذهب والمجوهرات بالتجزئة في الإمارات إن المعادن الثمينة لا تزال أرخص في دبي حتى بعد أن خفضت نيودلهي رسوم الاستيراد.
وتعد دبي، المعروفة باسم مدينة الذهب، شريكاً تجارياً رئيسياً للذهب مع الهند؛ لا تشتهر دبي بتجارة الجملة فحسب، بل تعد أيضاً مكاناً جذاباً للسياح الهنود لشراء المجوهرات المعدنية الثمينة في الإمارة.
وشهدت تجارة الذهب والمجوهرات بين الهند والإمارات نمواً استثنائياً على مر السنين، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في عام 2022.
وأضاف نايلور أن استيراد الذهب إلى الهند من الإمارات عبر اتفاقية (CEPA) لا يزال هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة.
وقال "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث في "بيبيرستون" "Pepperstone"، إن مسألة خفض الهند لرسوم واردات الذهب تضيف عاملاً ثانوياً يرجّح دفع الطلب الحقيقي على المعدن الأصفر.
فرص متكافئة
وقال "أندرو نايلور" إن تخفيضات الرسوم الجمركية من قبل الهند تؤدي إلى تكافؤ الفرص إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بفروق الضرائب في سوق المجوهرات.
وأضاف : "من وجهة نظر ضريبية، سيكون الشراء هنا فعالاً من حيث التكلفة، ولكن هذا الفارق قد انخفض. قد يكون لذلك تأثير. على العكس من ذلك، قد يكون هناك ارتفاع في استهلاك المجوهرات الذهبية في الهند، وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر الكثير من المواد الخام لتجار المجوهرات في الهند، فإن هذا سيفيد سوق دبي أيضاً".
وتابع : "بشكل عام، نتوقع أن يكون الطلب على المجوهرات ثابتاً إلى حد ما نظراً لارتفاع الأسعار. لا نرى أن الأمر سيتغير حيث أن السوق يبحث عن محرك وهو ما سيظهر في سبتمبر حيث من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة".
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، أثرت أسعار الذهب القياسية بشكل كبير على الطلب على المجوهرات الذهبية الهندية في الربع الثاني، حيث انخفض الطلب بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي إلى 107 أطنان – وهو أضعف ربع ثاني منذ الربع الثاني المنكوب بالجائحة. إن الطلب في عام 2024 البالغ 202 طن هو الأدنى منذ عام 2020، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الطلب، إلا أن البيئة الاقتصادية المحلية لا تزال سليمة.