الهند تخفض رسوم واردات الذهب إلى 6% للحد من التهريب

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، أثرت أسعار الذهب القياسية بشكل كبير على الطلب على المجوهرات الذهبية الهندية في الربع الثاني، حيث انخفض الطلب بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي إلى 107 أطنان – وهو أضعف ربع ثاني منذ الربع الثاني المنكوب بالجائحة. إن الطلب في عام 2024 البالغ 202 طن هو الأدنى منذ عام 2020، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الطلب، إلا أن البيئة الاقتصادية المحلية لا تزال سليمة.