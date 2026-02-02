الهند تُحدث قواعد الأمتعة وترفع حدود الإعفاء الجمركي للمسافرين

قامت الحكومة الهندية بتحديث قواعد الأمتعة للمسافرين القادمين إلى البلاد، وزادت الحدود على السلع التي يمكنهم إحضارها دون دفع رسوم جمركية، بما في ذلك المجوهرات الذهبية. يمكن للمسافرة العائدة إلى الهند حمل ما يصل إلى 40 جرامًا من المجوهرات الذهبية دون أي رسوم جمركية، بينما يمكن للمسافرين الآخرين إحضار ما يصل إلى 20 جرامًا كجزء من أمتعتهم الشخصية.
وتعمل التغييرات الأخرى على توسيع الإعفاء الجمركي للسلع العامة؛ حيث يمكن للمقيمين الهنود أو السياح من أصل هندي الآن جلب سلع تصل قيمتها إلى 75,000 روبية (3,000 درهم) دون دفع رسوم جمركية، ارتفاعاً من الحد السابق البالغ 50,000 روبية (2,000 درهم). أما السياح الأجانب، فيمكنهم جلب سلع تصل قيمتها إلى 25,000 روبية (1,000 درهم) دون رسوم جمركية، مقارنة بالحد السابق البالغ 15,000 روبية (601 درهم).
خلال خطاب ميزانية الهند لعام 2026 يوم الأحد (1 فبراير)، اقترحت وزيرة المالية "نيرمالا سيثارامان" أيضاً خفض التعرفة الجمركية على السلع المستوردة للاستخدام الشخصي، مقلصةً المعدل من 20% إلى 10%. وقالت: "لترشيد هيكل الرسوم الجمركية للسلع المستوردة للاستخدام الشخصي، أقترح خفض معدل التعرفة على جميع السلع الخاضعة للضريبة والمستوردة للاستخدام الشخصي من 20% إلى 10%".
وصرحت "نوبور ماهيشواري"، الشريك التنفيذي في مكتب "لاكشميكوماران وسريدهاران" للمحاماة، لصحيفة "إيكونوميك تايمز" بأن قواعد الأمتعة الجديدة لعام 2026 "تحدث إطار الإعفاء الجمركي في الهند من خلال رفع الحدود الدنيا للمتعلقات الشخصية المستعملة، وتوضيح مزايا نقل الإقامة، وغيرها من الشروط".