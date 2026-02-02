الهند تُحدث قواعد الأمتعة وترفع حدود الإعفاء الجمركي للمسافرين

قامت الحكومة الهندية بتحديث قواعد الأمتعة للمسافرين القادمين إلى البلاد، وزادت الحدود على السلع التي يمكنهم إحضارها دون دفع رسوم جمركية، بما في ذلك المجوهرات الذهبية. يمكن للمسافرة العائدة إلى الهند حمل ما يصل إلى 40 جرامًا من المجوهرات الذهبية دون أي رسوم جمركية، بينما يمكن للمسافرين الآخرين إحضار ما يصل إلى 20 جرامًا كجزء من أمتعتهم الشخصية.