الهند تتعاون مع المملكة المتحدة بعد شكاوى "جثث خاطئة" من عائلات ضحايا تحطم الطائرة

أُعيدت جثث ١٢ منهم إلى المملكة المتحدة بعد أخذ عينات من الحمض النووي في الهند. إلا أن تقريرًا لصحيفة ديلي ميل يزعم أن رفات بعض الضحايا قد تم التعرف عليها بشكل خاطئ قبل إعادتها جوًا إلى الوطن.