الهدوء بمواجهة عاصفة أسواق العملات المشفرة

لقد مررنا بأسابيع قاسية في الاستثمار خلال الأشهر القليلة الماضية. حتى الذهب والفضة بدآ يتصرفان مثل العملات المشفرة.

عندما تبدأ بسماع الناس يقولون، “البيتكوين يتجه نحو الصفر.” بالطبع، يبدأ الدماغ بالهمس ببرود: “ماذا لو كانوا على حق؟” إحدى أفضل النصائح عندما تسوء الأمور — الأسواق، الحياة، المشاعر — هي عدم فعل أي شيء. لا تتخذ قرارات متسرعة. أنا لا أتحدث عن الأشخاص الذين يتداولون للاستفادة من التقلبات، فهذا أمر مختلف تمامًا، على الرغم من أنهم لا ينبغي أن يتخذوا قرارات بدافع الخوف أيضًا.

ولكن إذا كنت تعمل بمنظور طويل الأمد، فإن ‘لا شيء’ صعب حقًا في عالم العملات المشفرة. هذا المجال يزدهر على الذعر والرسوم البيانية المتذبذبة. إنه طاقة “افعل شيئًا” كبيرة، طوال الوقت. لذا، بالطبع، أصاب بالذعر — في كل مرة. أحيانًا يستمر ذلك لبضعة أيام؛ وبشكل متزايد، لبضع ساعات. أحاول أن أصل به إلى لا شيء، لكنني بشر. على أي حال، عندما أشعر بالضيق بشأن استثماراتي، إليك ما أفعله:

1. التنظيم

بالنسبة لي، هذا يبدو وكأنه نزهات صباحية تحت الشمس. تمارين الإطالة أو اليوغا. أو حتى رفع الأثقال. القاسم المشترك هو الحركة. من المغري البحث عن الطمأنينة في الميمات المضحكة أو منشورات المؤثرين. لكن ذلك لا يؤدي إلا إلى بناء التوتر — والتوتر غير المعبر عنه يؤدي إلى الإجهاد، والذي يؤدي بدوره إلى القلق.

2. التنظيم

هناك العديد من حسابات البوتات على X تصرخ حول زوال البيتكوين. والعديد من الأشخاص يشاركون قائلين إنهم ‘عرفوا ذلك طوال الوقت’. في تمريرة واحدة، لن تجد سوى المتشائمين وفي التالية، المتطرفين ذوي العيون الليزرية. إنه تذبذب، ولا يمكن لجهازي العصبي ولا لجهازك تحمله.

3. تذكر

لم أشترِ البيتكوين بناءً على نزوة. لقد استثمرت بناءً على البحث، بقناعة بنيتها بمرور الوقت. إنه لامركزي، نادر، غير قابل للتغيير. لا يوجد مجلس إدارة. لا توجد إمكانية لرجل واحد مشبوه في القمة يسحب كل شيء إلى الأسفل.