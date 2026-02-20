الهدوء بمواجهة عاصفة أسواق العملات المشفرة

لقد مررنا بأسابيع قاسية في الاستثمار خلال الأشهر القليلة الماضية. حتى الذهب والفضة بدآ يتصرفان مثل العملات المشفرة.
عندما تبدأ بسماع الناس يقولون، “البيتكوين يتجه نحو الصفر.” بالطبع، يبدأ الدماغ بالهمس ببرود: “ماذا لو كانوا على حق؟” إحدى أفضل النصائح عندما تسوء الأمور — الأسواق، الحياة، المشاعر — هي عدم فعل أي شيء. لا تتخذ قرارات متسرعة. أنا لا أتحدث عن الأشخاص الذين يتداولون للاستفادة من التقلبات، فهذا أمر مختلف تمامًا، على الرغم من أنهم لا ينبغي أن يتخذوا قرارات بدافع الخوف أيضًا.
ولكن إذا كنت تعمل بمنظور طويل الأمد، فإن ‘لا شيء’ صعب حقًا في عالم العملات المشفرة. هذا المجال يزدهر على الذعر والرسوم البيانية المتذبذبة. إنه طاقة “افعل شيئًا” كبيرة، طوال الوقت. لذا، بالطبع، أصاب بالذعر — في كل مرة. أحيانًا يستمر ذلك لبضعة أيام؛ وبشكل متزايد، لبضع ساعات. أحاول أن أصل به إلى لا شيء، لكنني بشر. على أي حال، عندما أشعر بالضيق بشأن استثماراتي، إليك ما أفعله:
بالنسبة لي، هذا يبدو وكأنه نزهات صباحية تحت الشمس. تمارين الإطالة أو اليوغا. أو حتى رفع الأثقال. القاسم المشترك هو الحركة. من المغري البحث عن الطمأنينة في الميمات المضحكة أو منشورات المؤثرين. لكن ذلك لا يؤدي إلا إلى بناء التوتر — والتوتر غير المعبر عنه يؤدي إلى الإجهاد، والذي يؤدي بدوره إلى القلق.
هناك العديد من حسابات البوتات على X تصرخ حول زوال البيتكوين. والعديد من الأشخاص يشاركون قائلين إنهم ‘عرفوا ذلك طوال الوقت’. في تمريرة واحدة، لن تجد سوى المتشائمين وفي التالية، المتطرفين ذوي العيون الليزرية. إنه تذبذب، ولا يمكن لجهازي العصبي ولا لجهازك تحمله.
لم أشترِ البيتكوين بناءً على نزوة. لقد استثمرت بناءً على البحث، بقناعة بنيتها بمرور الوقت. إنه لامركزي، نادر، غير قابل للتغيير. لا يوجد مجلس إدارة. لا توجد إمكانية لرجل واحد مشبوه في القمة يسحب كل شيء إلى الأسفل.
في أسابيع كهذه، أشعر بالرضا عن مدى قيمة أموالي. لقد كنت أتبع استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار في XRP، على سبيل المثال. هذا الأسبوع، حصلت لي عملية شراء بقيمة 100 دولار أمريكي على ما يقرب من 68 XRP؛ بزيادة عن 50 قبل بضعة أسابيع فقط.
تركت مجتمع العملات المشفرة الخاص بي هذا الأسبوع. لقد تحول إلى غرفة صدى ذكورية. أصبح المؤسس متعجرفًا بشكل متزايد. كنت أعلم أنني لم أكن أنتمي إلى هناك، وأنني لن ألاحق وعود العملات ذات القيمة المنخفضة بعد الآن، لذا فإن مكالماته ستكون غير ضرورية. لكنه أصبح نوعًا من الراحة السامة بعد عامين. لذلك عندما سألت المؤسس سؤالًا صادقًا، وأجاب بسخرية، كنت قد اكتفيت. ولا يوجد شيء يجعل الوقت يتوقف مثل تنظيف درج الفوضى.
لم يكن المال دائمًا مساحة آمنة بالنسبة لي، كما كتبت عدة مرات. لا يزال الأمر معقدًا، وتلعب الأسواق المتقلبة دورًا في خوفي وشعوري العام بالأمان. أنا حاليًا في الأسبوع الثالث من دورة ‘عادات المال’ التي تستمر 12 أسبوعًا. إنها لطيفة وعميقة وقوية: تمارين تنفس يومية، تدريب أسبوعي، بناء وتقدم بطيء وثابت. لقد فتحت حسابات توفير جديدة وبدأت ممارسة بسيطة: كلما لم أقم بعملية شراء متهورة، أقوم بتحويل هذا المال إلى المدخرات.
عندما يصرخ الجميع بأننا جميعًا نخسر، فإن الترياق المثالي هو أن توسع نفسك بإضافة شيء إلى العالم. أنا أعمل بجد على بناء منصتي، Hotflash Inc، وهي مساحة حيث يمكن للنساء التجمع والحصول على المعلومات والشعور بوحدة أقل أثناء مرورهن بفترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث.
على الرغم من أنني شعرت ببعض الضياع بعد مغادرتي لمجتمع العملات المشفرة طويل الأمد، إلا أنني تعمقت أكثر في التواصل مع النساء حول هذا الموضوع في مساحات أخرى أكثر أمانًا. في Queen of Millions، حيث أقوم أيضًا بدورة عادات المال، نحن جميعًا قلقون بشأن محافظنا — كيف لا نكون كذلك؟ — لكن الطاقة متوازنة. المكالمات عاقلة. لا أحد يصرخ. لا أحد يتفاخر أو ينتقد. إنه صادق، وهذا ما أحتاجه.
هذا الأسبوع، سمعت شيئًا أعطاني منظورًا واسعًا. جاء من امرأة التقيت بها في أبو ظبي — كوثر طاهر، صيدلانية ومؤسسة لتطبيق انقطاع الطمث يسمى ‘Me Now.’ لقد ذكرتني بمفهوم إسلامي لم أسمع به من قبل: ‘الرزق’. يتعلق الأمر برزقك وقوتك ومعيشتك. إنه ما هو مقدر لك — وقد كُتب قبل أن تولد. ليس فقط المال، بل الصحة والفرص والهدف. وما هو لك سيصل إليك.
لذا يمكنني أن أبذل قصارى جهدي، مهما كانت الفوضى التي تحيط بي، وأسترخي فيما تبقى.
