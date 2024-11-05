"النقد الدولي" يؤكد أهمية تنويع الإيرادات وتوسيع الضرائب في دول الخليج
قال صندوق النقد الدولي إن تنويع مصادر الإيرادات وتنفيذ الإصلاحات الضريبية "يظلان من الأولويات الرئيسية" بالنسبة لدول الخليج المصدرة للنفط.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: "بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن الاستمرار في تنويع مصادر الإيرادات وتنفيذ الإصلاحات الضريبية (من خلال إدخال وتوسيع ضرائب القيمة المضافة، والدخل الشخصي، ودخل الشركات) تظل من الأولويات الرئيسية".
"ومن الجدير بالذكر أنه بعد اعتماد أو الالتزام باعتماد ضريبة القيمة المضافة، فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي الآن في طور إدخال ضريبة دخل الشركات، جزئيًا وسط تنفيذ الحد الأدنى العالمي لضريبة دخل الشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن عُمان في المراحل التشريعية النهائية لاعتماد ضريبة الدخل الشخصي على أصحاب الدخل المرتفع"، كما ذكر الصندوق.
في عام 2018، فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% كجزء من الإطار الشامل لدول مجلس التعاون الخليجي. وزادتها المملكة العربية السعودية إلى 15%. وفي حين فرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة دخل الشركات بنسبة 9% في عام 2023، اقترحت عُمان فرض ضريبة الدخل على الأغنياء.
ومن شأن هذه الضرائب أن تساعد الدول المصدرة للنفط على تنويع مصادر دخلها، كما ستعزز إيرادات الدول الإقليمية غير المصدرة للنفط.
وقال صندوق النقد الدولي إن "تقليص الدعم الرجعي وغير الفعّال وتجنب الزيادات العامة في الأجور والتحويلات من شأنه أن يساعد في إعادة توجيه الموارد نحو برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافاً. وبالنسبة لبعض الاقتصادات، فإن توسيع القاعدة الضريبية لزيادة تدفق الإيرادات من شأنه أن يوفر الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية".
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل جزءاً من استراتيجية تنويع الاقتصادات.
وقال أزعور "لقد شهدنا تقدماً مطرداً في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية مع إدخال تدابير ضريبية جديدة وتحديث إدارة الإيرادات. وفي حالة الإمارات العربية المتحدة، تتمتع البلاد بإدارة إيرادات آلية بالكامل تقريباً مع أحد أفضل أنظمة تحصيل الضرائب واسترداد الضرائب وما إلى ذلك".
وأضاف أن معظم العمل تم على ضرائب الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة. وقال: "إن الحدود الجديدة هي تنويع القاعدة الضريبية من خلال توسيع توزيع شبكة الضرائب من أجل تقليل الضغط على مجموعة محددة أو بلد محدد. ونحن نرى العديد من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، تقدم - كجزء من الاتجاه العالمي - ضريبة الشركات"، مضيفًا أن جزءًا من الاستراتيجية هو إنشاء قاعدة إيرادات دائمة. إن تسريع إصلاحات الإيرادات في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد أفضل بكثير من القيام بذلك عندما يتباطأ الاقتصاد.