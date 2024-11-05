"النقد الدولي" يؤكد أهمية تنويع الإيرادات وتوسيع الضرائب في دول الخليج

وأضاف أن معظم العمل تم على ضرائب الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة. وقال: "إن الحدود الجديدة هي تنويع القاعدة الضريبية من خلال توسيع توزيع شبكة الضرائب من أجل تقليل الضغط على مجموعة محددة أو بلد محدد. ونحن نرى العديد من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، تقدم - كجزء من الاتجاه العالمي - ضريبة الشركات"، مضيفًا أن جزءًا من الاستراتيجية هو إنشاء قاعدة إيرادات دائمة. إن تسريع إصلاحات الإيرادات في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد أفضل بكثير من القيام بذلك عندما يتباطأ الاقتصاد.