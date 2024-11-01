"النقد الدولي": تأثير الصراعات الإقليمية على اقتصاد الخليج محدود

ومن المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال، عند 3.7 و 4% في عامي 2024 و 2025 على التوالي، وذلك بدعم جزئي من جهود التنويع الجارية. ومع ذلك، فإن إصلاحات التنويع الاقتصادي سوف تستغرق بعض الوقت حتى تسفر عن نتائج. وفي حين انخفض الترابط بين القطاعين النفطي وغير النفطي، فمن المتوقع أن يحتفظ قطاع النفط بدور مهم خلال فترة التوقع.