"النقد الدولي": الناتج المحلي للإمارات ينمو 4% في 2025
قال صندوق النقد الدولي في مراجعة أصدرها مؤخرا إن النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة قوي على المدى القريب ومن المتوقع أن يظل صحيا عند حوالي 4 في المائة في عام 2025، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط عن المتوقع فيما يتعلق باتفاقيات أوبك +.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تساعد في تخفيف المخاطر قصيرة الأجل، في حين أن الإصلاحات الجارية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي من شأنها أن ترفع الإنتاجية، مما يفرض مخاطر على النمو في الأمد المتوسط.
توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025 تتماشى مع توقعات البنك الدولي البالغة 4%.
وقال علي العيد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بعد التشاور مع مسؤولين من الإمارات هذا الشهر: "إن النشاط غير النفطي يتعزز بفضل السياحة والبناء والإنفاق العام والنمو المستمر في الخدمات المالية. وتظل تدفقات رأس المال قوية، وتجتذبها الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال، وتساهم في الطلب المستمر على العقارات، مما يدفع المزيد من النمو في أسعار المساكن في مختلف القطاعات والمواقع".
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بأكثر من 2% هذا العام، عقب قرارات أوبك+ بالحفاظ على تخفيضات الإنتاج، ومع قيام الإمارات بتنفيذ زيادة تدريجية في حصص أوبك+، حسب توقعات الدراسة.
من المتوقع أن يظل التضخم في الإمارات العربية المتحدة محصوراً عند نحو 2% في عام 2025 على الرغم من ارتفاع تكاليف الإسكان والمرافق.
بنوك الإمارات العربية المتحدة
وأظهرت المراجعة أن البنوك الإماراتية تتمتع برأس مال جيد وسيولة قوية وأن تعرضها لسوق العقارات انخفض على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال العيد "تظل البنوك تتمتع برأس مال وسيولة كافيين بشكل عام، في حين تحسنت جودة الأصول بشكل أكبر في عام 2024. كما دعم النشاط المحلي القوي والطلب المرن على الائتمان ربحية البنوك في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. وانخفض تعرض البنوك لقطاع العقارات بنسبة 4 نقاط مئوية إلى 19.6 خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى سبتمبر 2024، ويجب الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة باستمرار ارتفاع أسعار المساكن عن كثب".
ويراقب البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة – بالإضافة إلى معايير أخرى – تعرض البنوك للقطاع العقاري حتى لا تتعرض له بشكل مفرط. وتحتاج البنوك إلى الحفاظ على تعرضها للقطاع العقاري ضمن حدود معينة حتى لا تؤدي التقلبات الكبيرة في أسعار العقارات إلى إحداث ضرر كبير بميزانياتها العمومية.
في ديسمبر 2021، أعلن البنك المركزي عن معايير جديدة تغطي جميع أنواع القروض والاستثمارات داخل الميزانية العمومية وجميع التعرضات خارج الميزانية العمومية لقطاع العقارات.
وتتطلب المعايير الشاملة من البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية لتعزيز الاكتتاب السليم والتقييم وإدارة المخاطر العامة لمخاطرها العقارية.
ومع انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024 واحتمال انخفاضها أكثر في عام 2025، يرتفع الطلب على الرهن العقاري أيضًا في الإمارات العربية المتحدة.