"النقد الدولي": الناتج المحلي للإمارات ينمو 4% في 2025

وأشار التقرير أيضا إلى أن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تساعد في تخفيف المخاطر قصيرة الأجل، في حين أن الإصلاحات الجارية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي من شأنها أن ترفع الإنتاجية، مما يفرض مخاطر على النمو في الأمد المتوسط.