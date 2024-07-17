"النقد الدولي": التضخم يهدد النمو الاقتصادي العالمي

وقال "بيير–أوليفييه غورينشا"، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي: "النمو العالمي لا يزال ثابتاً ". ومع ذلك، لا يزال توسع الاقتصاد العالمي غير مثير للإعجاب وفقاً للمعايير التاريخية الحديثة. فمنذ عام 2000 حتى عام 2019، قبل أن يقلب الوباء النشاط الاقتصادي رأسا على عقب، كان متوسط النمو العالمي 3.8 في المائة سنوياً.

ويعمل صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، على تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والحد من الفقر العالمي.

وقدر غورينشا أن الصين والهند ستشكلان ما يقرب من نصف النمو العالمي هذا العام. ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الصادرات الصينية في بداية عام 2024، حيث قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو للصين هذا العام إلى 5.0 في المائة من 4.6 في المائة التي توقعها في أبريل، على الرغم من انخفاضها من 5.2 في المائة في عام 2023. ونشرت التوقعات قبل أن تعلن بكين يوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، نما بمعدل سنوي أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو، منخفضاً من 5.3 في المائة في الربع الأول من العام.