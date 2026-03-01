النفط يواجه ارتفاعاً بقيمة 20 دولاراً مع توقف شريان هرمز

تتجه أسواق النفط العالمية نحو واحدة من أخطر عمليات إعادة الفتح منذ سنوات بعد أن أدت الضربات المنسقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران إلى رد انتقامي عنيف من طهران وشلت حركة المرور فعليًا عبر مضيق هرمز، نقطة الاختناق النفطية الأكثر أهمية في العالم’.
من المتوقع الآن أن يرتفع خام برنت، الذي استقر بالقرب من 82 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي عند حوالي 78 دولارًا، بشكل حاد عند استئناف التداول. تشير المؤشرات المبكرة من المشاركين في السوق ومستشاري الطاقة إلى أن الأسعار قد تقفز بمقدار 10 إلى 20 دولارًا للبرميل في جلسة واحدة إذا ظلت تدفقات الناقلات معطلة. وقد يدفع ذلك برنت نحو نطاق 90 دولارًا في المنتصف إلى الأعلى، مع بعض السيناريوهات المتطرفة التي تختبر 100 دولار لفترة وجيزة.
لقد تغير حجم المخاطر بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع. ما بدأ كعمل عسكري مستهدف توسع ليصبح تهديدًا هيكليًا لتدفقات الطاقة البحرية.
وفقًا لجورج ليون، نائب الرئيس الأول ورئيس التحليل الجيوسياسي في ريستاد إنرجي، فإن رد إيران’ كان “أكثر عدوانية وتوسعًا بكثير مما كان عليه في التبادلات السابقة،” بما في ذلك الهجمات المبلغ عنها على القواعد الأمريكية وحلفاء الخليج الرئيسيين. وقال إن النتيجة الأكثر فورية للأسواق هي التوقف الفعلي لحركة المرور عبر هرمز، مما يمنع ما يصل إلى 15 مليون برميل يوميًا من النفط الخام من الوصول إلى المشترين العالميين.
بينما لم يكن هناك إعلان رسمي عن حصار، فإن التمييز أصبح أكاديميًا بشكل متزايد. يُقال إن مشغلي الناقلات وشركات التأمين يمارسون أقصى درجات الحذر، وقد أخرت عدة سفن دخولها إلى المضيق. سواء تم إغلاقه بالقوة أو أصبح غير قابل للوصول بسبب تجنب المخاطر، فإن التأثير على التدفقات هو نفسه إلى حد كبير: ضغط مفاجئ على ما يقرب من 30 بالمائة من تجارة النفط الخام المنقولة بحراً عالميًا.
حتى بافتراض الاستخدام الكامل للطرق البديلة، فإن المخازن المؤقتة محدودة. يمكن للمملكة العربية السعودية إعادة توجيه الكميات عبر خط أنابيبها شرق-غرب إلى البحر الأحمر بسعة حوالي 5 ملايين برميل يوميًا. يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاوز جزء من المضيق عبر خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام بسعة تقارب 1.5 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، يقدر المحللون أن ما بين 8 ملايين و 10 ملايين برميل يوميًا ستظل معرضة للخطر إذا ظل هرمز مغلقًا فعليًا.
هذه الخسارة المحتملة تقلل من شأن اضطرابات الإمدادات الأخيرة في أماكن أخرى وستتجاوز القدرة الفائضة التي أدارتها أوبك+ بعناية فائقة في السنوات الأخيرة. تحذر ريستاد إنرجي من أنه على الرغم من أن المخزونات العالمية ليست منخفضة بشكل حرج، إلا أن المخزون الاحتياطي الحقيقي للسوق’ أرق مما تشير إليه الأرقام الرئيسية لأن القدرة الفائضة تتركز بين عدد قليل من منتجي الخليج الذين تعتمد صادراتهم نفسها على هرمز.
قدر بنك جولدمان ساكس في السابق أن تعطلًا مستمرًا بمقدار مليون برميل يوميًا يمكن أن يرفع سعر برنت بمقدار 10 إلى 15 دولارًا. ويُفسر فقدان مؤقت بحجم أكبر عدة مرات سبب استعداد المتداولين لإعادة تسعير كبيرة. وتقول ريستاد الآن إن سعر برنت قد يقفز بنحو 20 دولارًا عند الافتتاح إذا لم تكن هناك إشارات موثوقة لخفض التصعيد، مما يعكس كلاً من مخاطر الإمدادات المادية وعدم اليقين الشديد.
يُعد الازدحام في الشحن عاملاً آخر يلوح في الأفق. حتى لو استؤنف العبور في غضون أسبوع إلى أسبوعين - وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا وفقًا لعدة محللين - فقد يستغرق التراكم اللوجستي أسابيع أطول للتخلص منه. إن تكدس الناقلات، وإعادة جدولة الشحنات، وارتفاع أقساط الشحن والتأمين من شأنه أن يطيل أمد التقلبات إلى ما بعد أي إعادة فتح رسمية للممر المائي.
هناك عوامل تخفيف. يمكن الاستفادة من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية التي تحتفظ بها الدول المستهلكة الرئيسية، بما في ذلك الصين وأعضاء وكالة الطاقة الدولية، إذا ثبت أن التعطيل طويل الأمد. وقد ذكرت وكالة الطاقة الدولية مرارًا أنها مستعدة لتنسيق إطلاق المخزونات في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات. ومع ذلك، فإن هذه الاحتياطيات مصممة لتخفيف الصدمات المؤقتة، وليس لتعويض اختناق هيكلي في أحد شرايين الطاقة الرئيسية في العالم’.
تتخذ شركة كبلر (Kpler) المتخصصة في معلومات السوق نظرة متوازنة بحذر. يشير سوميت ريتوليا، كبير محللي الأبحاث للتكرير والنمذجة، إلى أنه بينما لا يمكن استبعاد الاضطرابات المؤقتة وسترتفع تكاليف الشحن والتأمين، فإن الحصار الكامل المطول يظل سيناريو منخفض الاحتمال نظرًا للعواقب الجيوسياسية الخطيرة التي قد يثيرها. ومع ذلك، فإن حتى الإغلاق القصير سيفرض إعادة تسعير سريعة للمخاطر عبر أسواق النفط الخام والمنتجات المكررة والشحن.
يضيف التوقيت طبقة أخرى من التعقيد. من المقرر أن تجتمع أوبك+ في 29 فبراير، ويُقال إنها تناقش زيادة في الإنتاج أكبر من المتوقع. في الظروف العادية، ستؤدي البراميل الإضافية إلى الضغط على الأسعار. ومع ذلك، إذا لم يتمكن النفط الخام من مغادرة الخليج فعليًا، فإن قرارات الإمداد الأولية تصبح ثانوية بالنسبة للوصول البحري. القيد، في هذه الحالة، ليس القدرة الإنتاجية بل طرق التصدير.
ما وراء قطاع النفط، الآثار عالمية. لقد تراجع التضخم في الاقتصادات المتقدمة عن ذروته بعد الجائحة ولكنه لا يزال حساسًا لصدمات الطاقة. من شأن التحرك المستمر فوق 95 دولارًا أن يعقد آفاق السياسة للبنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي كان يتنقل بين ترويض التضخم ودعم النمو. ستشعر الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة بضغط فوري على الموازين التجارية والعملات.
بالنسبة لمنتجي الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن الوضع سيف ذو حدين. سترفع الأسعار الإيرادات، لكن أي تهديد للبنية التحتية الإقليمية أو ممرات الشحن سيقوض استقرار الصادرات وثقة المستثمرين. لطالما كان الأمن البحري أولوية استراتيجية لدول الخليج، وتؤكد التوترات المتجددة هشاشة لوجستيات الطاقة العالمية.
مع إعادة فتح الأسواق، سيركز المتداولون على بيانات تتبع الملاحة البحرية في الوقت الفعلي، وتأكيد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والإشارات الدبلوماسية، وموقف حكومات الخليج. في غياب خفض التصعيد السريع، يبدو أن النفط يتجه نحو إعادة تسعير حادة صعودًا.
يقول المحللون إن ما إذا كان هذا سيصبح ارتفاعًا قصيرًا أم بداية لارتفاع مستمر سيعتمد بشكل أقل على الضربات الأولية وأكثر على حالة امتداد ضيق من المياه الذي يحمل الآن توازن نظام الطاقة العالمي.