النفط يواجه ارتفاعاً بقيمة 20 دولاراً مع توقف شريان هرمز

من المتوقع الآن أن يرتفع خام برنت، الذي استقر بالقرب من 82 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي عند حوالي 78 دولارًا، بشكل حاد عند استئناف التداول. تشير المؤشرات المبكرة من المشاركين في السوق ومستشاري الطاقة إلى أن الأسعار قد تقفز بمقدار 10 إلى 20 دولارًا للبرميل في جلسة واحدة إذا ظلت تدفقات الناقلات معطلة. وقد يدفع ذلك برنت نحو نطاق 90 دولارًا في المنتصف إلى الأعلى، مع بعض السيناريوهات المتطرفة التي تختبر 100 دولار لفترة وجيزة.