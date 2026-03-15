النفط يقترب من 100 دولار مع تصعيد ضربات خرج للأزمة العالمية للطاقة

ارتفعت أسعار النفط الخام القياسية في الأيام الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل شديد لتدفقات النفط عبر الخليج — الشريان الحيوي للطاقة في العالم. يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالقرب من 99 دولارًا للبرميل، بينما يحوم خام برنت بالقرب من مستويات مماثلة بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 100 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث قام المتداولون بتسعير المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.