النفط يقترب من 100 دولار مع تصعيد ضربات خرج للأزمة العالمية للطاقة

تستعد أسواق النفط العالمية لتقلبات متجددة مع تصاعد التوترات العسكرية في الخليج، مما يدفع أسعار النفط الخام نحو عتبة 100 دولار للبرميل ويثير مخاوف من أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ الطاقة الحديث.
ارتفعت أسعار النفط الخام القياسية في الأيام الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل شديد لتدفقات النفط عبر الخليج — الشريان الحيوي للطاقة في العالم. يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالقرب من 99 دولارًا للبرميل، بينما يحوم خام برنت بالقرب من مستويات مماثلة بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 100 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث قام المتداولون بتسعير المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.
يأتي ارتفاع أسعار النفط بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية نفذت غارة قصف كبيرة على جزيرة خرج الإيرانية الاستراتيجية، مستهدفة منشآت عسكرية في هذا الموقع الخليجي الرئيسي، بينما حذر طهران من أن بنيتها التحتية النفطية الحيوية قد تُدمر إذا تعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
تمثل الضربة تصعيدًا كبيرًا في الصراع. جزيرة خرج، الواقعة على بعد حوالي 25 كيلومترًا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لإيران، هي العمود الفقري لنظام تصدير النفط الإيراني، حيث تتعامل مع ما يقرب من 90 بالمائة من شحنات النفط الخام للبلاد وتستضيف مرافق تخزين وتحميل واسعة النطاق.
بينما قال مسؤولون أمريكيون إن العملية استهدفت منشآت عسكرية وتجنبت البنية التحتية النفطية للجزيرة، فقد زاد الهجوم بشكل كبير من المخاوف من أن الصراع قد ينتشر إلى منشآت الطاقة في جميع أنحاء الخليج.
يحذر محللو الطاقة من أن أي ضرر جسيم للبنية التحتية النفطية لجزيرة خرج يمكن أن يزيل على الفور معظم قدرة إيران التصديرية من الأسواق العالمية ويؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام. في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يرتفع خام برنت بشكل كبير فوق 120 دولارًا للبرميل، مما يعيد إحياء المخاوف من صدمة طاقة عالمية تذكر بأزمات النفط السابقة.
ومع ذلك، يظل القلق الفوري للأسواق هو الاضطراب المتزايد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين إيران وعمان الذي ينقل حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية يوميًا — أي ما يقرب من خُمس الإمدادات العالمية.
منذ اندلاع الصراع، انهارت حركة ناقلات النفط عبر المضيق، مما أجبر العديد من منتجي الخليج على تقليص الإنتاج مع تزايد عدم أمان طرق التصدير.
تقول وكالة الطاقة الدولية (IEA) إن الأزمة قد أدت بالفعل إلى أكبر اضطراب في تاريخ أسواق النفط العالمية، حيث خفض منتجو الشرق الأوسط الإنتاج بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا مع امتلاء مرافق التخزين وتوقف الشحنات.
تقدر الوكالة أن الإمدادات العالمية قد تنخفض بنحو 8 ملايين برميل يوميًا في مارس، أي ما يعادل ما يقرب من 8 بالمائة من الطلب العالمي، إذا لم يستأنف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بسرعة.
أجبر انهيار شحنات النفط المنتجين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة، على خفض الإنتاج لأن النفط الخام الذي لا يمكن تصديره يجب تخزينه محليًا.
لتحقيق استقرار الأسواق، وافقت أكثر من 30 دولة صناعية على إطلاق حوالي 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية، وهو أكبر إطلاق منسق للمخزون على الإطلاق.
تساهم الولايات المتحدة بأكبر حصة من الإطلاق الطارئ، متعهدة بـ 172 مليون برميل من احتياطيها البترولي الاستراتيجي في محاولة لتخفيف ضغوط الإمدادات ومنع أسعار النفط من الارتفاع أكثر.
ومع ذلك، يقول المحللون إن إطلاق المخزون يمكن أن يوفر راحة مؤقتة فقط.
صُممت الاحتياطيات الاستراتيجية لتخفيف الاضطرابات قصيرة الأجل بدلاً من تعويض خسائر الإنتاج المستمرة. إذا ظلت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة بشدة، فقد تضيق سوق النفط العالمية بسرعة على الرغم من حقن الإمدادات الطارئة.
ظهر بعض الإنتاج الإضافي من دول مثل روسيا وكازاخستان، مما ساعد جزئيًا في تعويض صدمة الإمدادات. ومع ذلك، يحذر خبراء الطاقة من أن هذه الزيادات من غير المرجح أن تعوض بالكامل الخسارة الهائلة للصادرات من الشرق الأوسط إذا تصاعد الصراع.
طرق التصدير البديلة محدودة أيضًا. تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط حاليًا خطوط أنابيب قادرة على تجاوز مضيق هرمز، ويمكن لقدرتهما الاحتياطية المشتركة إعادة توجيه جزء فقط من النفط الذي يمر عادة عبر نقطة الاختناق.
يقول المحللون إن تداعيات الاضطراب المطول تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة. يمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج التضخم، وإجهاد ميزانيات الحكومات، وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي - خاصة في الاقتصادات الكبيرة المستوردة للطاقة مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين.
بدأت الأسواق المالية بالفعل في التفاعل مع الاضطرابات، حيث تساهم تكاليف الطاقة المتزايدة في تقلبات أسواق الأسهم والعملات والسندات في جميع أنحاء العالم.
في الوقت الحالي، يراقب تجار النفط عن كثب التطورات حول جزيرة خرج وأمن طرق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
حتى يتم استعادة تدفقات الشحن وتخفيف التوترات الجيوسياسية، يقول المحللون إن أسواق النفط من المرجح أن تظل شديدة التقلب - مع أسعار النفط الخام التي لا تعتمد بشكل متزايد على أساسيات العرض والطلب التقليدية، بل على الديناميكيات المتغيرة للحرب في واحدة من أهم مناطق الطاقة في العالم’.