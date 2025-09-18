النساء يغيرن وجه الاستثمار في الإمارات

يرى كل من النساء والرجال أن الذهب (50% مقابل 49%) والعقارات (44% مقابل 45%) أصول موثوقة في فترات التقلبات. ومع ذلك، تظهر اختلافات في فئات الأصول: فالرجال أكثر ميلاً للعملات المشفرة (52% مقابل 38% من النساء)، بينما تظهر النساء تفضيلاً أكبر للأسهم المحلية (35% مقابل 26% من الرجال) وما يحتفظن به نقداً (26% مقابل 19%). وهذه الأنماط توحي بأنه في بيئة السوق المتقلبة، تميل النساء إلى تفضيل الأصول المستقرة أو المعروفة نسبياً، بينما يميل الرجال أكثر نحو الأصول الرقمية ذات المخاطر الأعلى.