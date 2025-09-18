النساء يغيرن وجه الاستثمار في الإمارات

لم تعد النساء على الهامش في أسواق المال في الإمارات. بعيداً عن كونهن قادمات بحذر، تبني النساء في الإمارات محافظ استثمارية متنوعة، متماشية مع القطاعات النامية، ويبدين ثقة لافتة في الاقتصاد المحلي وفي النظرة المستقبلية طويلة الأمد لشركات الإمارات، وفق دراسة صدرت يوم الخميس.
يكشف أحدث استبيان لشركة eToro أن النساء بين المستثمرين في الإمارات يتصدرن المشهد في مجالي الادخار والتقاعد، بمعدلات مشاركة أعلى من الرجال في كلا المجالين. حيث تمتلك 81% منهن حسابات توفير (مقابل 74% من الرجال)، ويستثمر 26% منهن في صناديق التقاعد (مقابل 12% من الرجال). كما أن أكثر من نصف النساء (54%) يحتفظن بالعملات المشفرة، ما يشير إلى انفتاحهن تجاه فئات الأصول الناشئة.
تقول الدكتورة هيلواز جريف، مستثمرة معروفة في eToro، إن النساء أيضاً مشاركات متمرسات، حيث استمر أكثر من 70% منهن في الاستثمار لأكثر من ثلاث سنوات، و5% منهن على الأقل لديهن خبرة تتجاوز العقد. كما أن النساء أكثر احتمالاً من الرجال للاحتفاظ باستثماراتهن لفترات طويلة (43% من النساء مقابل 30% من الرجال)، مما يعزز التزامهن المستقر طويل الأمد.
يتوافق هذا مع أهدافهن المالية الأساسية، فبينما تشترك النساء مع الرجال في الطموح الأكبر وهو تحقيق الاستقلال المالي (52% من النساء مقابل 51% من الرجال)، إلا أن النساء أكثر ميلاً للاستثمار مع مراعاة الأمن طويل الأمد (49% من النساء مقابل 46% من الرجال).
تسيطر قطاعات العقارات (44%) والخدمات المالية (54%) على تخصيصات استثماراتهن، لكن طموحاتهن تمتد أكثر من ذلك. ففي الأشهر الثلاثة القادمة، تخطط العديد من النساء المستثمرات لزيادة تخصيصاتهن في قطاعات الطاقة المتجددة (39%)، الرعاية الصحية (38%)، التكنولوجيا (36%)، والسلع الاستهلاكية الانتقائية (38%). وهذه الاستراتيجية تتماشى بشكل قوي مع أجندة نمو الإمارات الأوسع، مما يدل على أن النساء يتابعن بحذر وذكاء تحركات السوق المستقبلية.
كما أن النساء المستثمرات في الإمارات يستجبن لتطورات السوق. تظهر النتائج أن ما مجموعه 91% منهن إما قمن بتعديل محافظهن (46%) أو يخططن لذلك (45%) استجابة للتوترات التجارية العالمية وإعلانات التعريفات الجمركية.
يرى كل من النساء والرجال أن الذهب (50% مقابل 49%) والعقارات (44% مقابل 45%) أصول موثوقة في فترات التقلبات. ومع ذلك، تظهر اختلافات في فئات الأصول: فالرجال أكثر ميلاً للعملات المشفرة (52% مقابل 38% من النساء)، بينما تظهر النساء تفضيلاً أكبر للأسهم المحلية (35% مقابل 26% من الرجال) وما يحتفظن به نقداً (26% مقابل 19%). وهذه الأنماط توحي بأنه في بيئة السوق المتقلبة، تميل النساء إلى تفضيل الأصول المستقرة أو المعروفة نسبياً، بينما يميل الرجال أكثر نحو الأصول الرقمية ذات المخاطر الأعلى.
ما يوحد الجنسين بوضوح هو ثقتهما الكبيرة في الاقتصاد المحلي. 92% من الرجال والنساء يثقون في الاقتصاد الحالي لدولة الإمارات، مع مستوى مشابه من الثقة في الأداء طويل الأمد لشركات الإمارات المدرجة (92% من الرجال، و91% من النساء). ويتسم التفاؤل بالثبات لدى الجميع، حيث يتوقع 81% من النساء و82% من الرجال تحقيق مكاسب سوقية كبيرة في الاثني عشر شهراً القادمة.
تتحدى هذه النتائج الصور النمطية القديمة. فالنساء في الإمارات يبرزن لكونهن قادرات على الموازنة بين الأصول التقليدية والبديلة، ويجيدن تحديد قطاعات النمو، ومستعدات للالتزام برؤية طويلة الأمد. هنّ ذوات خبرة، وتمكين متزايد، ولديهن تأثير متنامٍ في تحديد اتجاه مستقبل الاستثمار في الإمارات.
وليس هذا التطور منفرداً فحسب، بل تدعمه مبادرات وطنية مثل مجلس التوازن بين الجنسين في الإمارات والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهيئ بيئة تسمح للنساء بتوسيع معارفهن المالية، والحصول على فرص استثمارية، وتأمين استقلالهن المالي. والنتيجة هي تزايد عدد المستثمرات اللواتي لا يقتصرن على إدارة ثرواتهن الشخصية فقط، بل يساهمن في تعزيز صمود وحيوية أسواق المال في الإمارات.