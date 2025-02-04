النجم "كاران أوجلا" يشتري فيلا فاخرة في دبي

في السنوات الأخيرة، اتجه المشاهير بشكل متزايد إلى عالم العقارات، حيث أصبحوا مستثمرين من خلال شراء بعض من أفضل العقارات على مستوى العالم. إن شركة أريستا العقارية هي أحد شركات تطوير العقارات الفاخرة في دبي، التي يتردد العديد من النجوم والأسماء البارزة في الإعلام الهندي على فيلاتها الفاخرة. ومؤخراً، اشترى النجم العالمي "كاران أوجلا فيلا" "وادي" من "أريستا" وتمت مراسم التوقيع الرسمية في 24 يناير 2025 في مقر "أريستا" في دبي، بحضور المؤسسين المشاركين مديت جاين وساجال غارغ."