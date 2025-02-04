النجم "كاران أوجلا" يشتري فيلا فاخرة في دبي
يتميز قطاع العقارات في دبي بالفخامة، حيث يشمل الرياضيين المشاهير ونجوم بوليوود، ويتطلب ميزانيات تسويقية ضخمة لربط الأسماء البازرة بالمشاريع العقارية، حيث أن الدعم من اسم مشهور يمكن أن يرفع من مكانة المشروع بشكل كبير، مما يجعله أكثر جاذبية للمشترين أو المستأجرين المحتملين.
في السنوات الأخيرة، اتجه المشاهير بشكل متزايد إلى عالم العقارات، حيث أصبحوا مستثمرين من خلال شراء بعض من أفضل العقارات على مستوى العالم. إن شركة أريستا العقارية هي أحد شركات تطوير العقارات الفاخرة في دبي، التي يتردد العديد من النجوم والأسماء البارزة في الإعلام الهندي على فيلاتها الفاخرة. ومؤخراً، اشترى النجم العالمي "كاران أوجلا فيلا" "وادي" من "أريستا" وتمت مراسم التوقيع الرسمية في 24 يناير 2025 في مقر "أريستا" في دبي، بحضور المؤسسين المشاركين مديت جاين وساجال غارغ."
يُعيد هذا الاتجاه تشكيل مشهد العقارات الفاخرة ويؤثر في ديناميكيات السوق. غالباً ما يتم تسويق المشاريع العقارية المدعومة من المشاهير مع التركيز على أسلوب الحياة، مستفيدة من الفخامة والهيبة المرتبطة بالأسماء البارزة. يمكن للارتباط بالمشاهير أن يمنح العقارات ميزة قوية وسط سوق مزدحم، مما يجعلها جذابة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج الشهرة والفخامة. ومع نمو هذا الاتجاه، أصبح من الواضح أن المشاهير ليسوا مجرد جزء من صناعة الترفيه؛ بل لهم تأثير قوي على سوق العقارات أيضاً.