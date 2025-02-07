"الميكروجرينز": خضروات صغيرة ثورة في عالم الغذاء
تم تقدير سوق الخضراوات الصغيرة العالمية بنحو 2.59 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 11.9٪ من عام 2023 إلى عام 2030. ويعود هذا النمو إلى زيادة وعي المستهلكين بفوائدها الغذائية، والطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الفاخرة، وشعبية تقنيات الزراعة الحضرية والداخلية.
الميكروجرين عبارة عن خضروات صغيرة يتم حصادها بعد بضعة أسابيع فقط من الإنبات، وعادةً ما يصل طولها إلى حوالي 1-3 بوصات (2.5-7.5 سم). تشتهر الميكروجرين بنكهاتها القوية ومحتواها المركّز من العناصر الغذائية، مما يجعلها إضافة شائعة للأطباق سواءً من حيث مذاقها أو فوائدها الصحية.
مع تزايد الوعي بفوائد الخضروات الصغيرة الصحية حول العالم، تتصدر مزارع أُنْس العمودية هذه الثورة الخضراء، مقدمة واحدة من أكثر تشكيلة متنوعة من الخضروات الصغيرة المزروعة بشكل مستدام في الإمارات. تقع مزارع أُنْس في منطقة القوز بدبي، وهي جزء من مجموعة سبيدكس ورائدة في مجال الزراعة العمودية في الإمارات منذ عام 2018، حيث تقدم خضروات صغيرة طازجة مليئة بالعناصر الغذائية التي ترتقي بالوجبات إلى مستويات عالية من القيمة الغذائية مع تعزيز الزراعة المستدامة.
تتميز الخضراوات الصغيرة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، وهي معروفة بقدرتها على مكافحة الالتهابات، ومكافحة السمنة، وحتى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وتسلط الدراسات الضوء بشكل خاص على خصائص مضادات الأكسدة في الخضراوات الصغيرة من عائلة نباتات فصيلة الصليبية (Brassicaceae) مثل البروكلي والملفوف والجرجير والفجل لقدرتها على دعم إدارة الوزن، وخفض الكوليسترول، وتحسين الصحة العامة، ويوصي بها الأطباء وخبراء التغذية بشدة.
وفي حديثه عن مهمة الشركة، قال مهلام مرتضى، المدير التنفيذي لشركة مزارع أُنْس العمودية: "تُعد الخضراوات الصغيرة إضافة واعدة لأسلوب حياة صحي. في مزارع أُنْس، نحن نزرع أكثر من 45 نوعاً من الخضراوات الصغيرة باستخدام ممارسات الزراعة العمودية المستدامة في قلب دبي. إن التزامنا بالمنتجات الطازجة يضمن أن تُحصد خضرواتنا الصغيرة وتُسلم خلال 48 ساعة، مما يوفر منتجاً فائق الجودة مليئاً بالعناصر الغذائية والنكهات. هذه الخضراوات الصغيرة تكتسح الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مجرد معززات للصحة، بل إنها نجوم الطهي التي تعزز أي طبق بألوان نابضة بالحياة ونكهات فريدة وطازجة لا مثيل لها ".
مزارع أُنْس العمودية تظل ملتزمة بمبادئ الاستدامة. من خلال الزراعة المحلية في دبي، يعملون على تقليل تأثيرهم البيئي، وتقليص المسافات التي يقطعها الطعام، وضمان تقديم المنتجات الطازجة بأعلى جودة.