"الميكروجرينز": خضروات صغيرة ثورة في عالم الغذاء

مع تزايد الوعي بفوائد الخضروات الصغيرة الصحية حول العالم، تتصدر مزارع أُنْس العمودية هذه الثورة الخضراء، مقدمة واحدة من أكثر تشكيلة متنوعة من الخضروات الصغيرة المزروعة بشكل مستدام في الإمارات. تقع مزارع أُنْس في منطقة القوز بدبي، وهي جزء من مجموعة سبيدكس ورائدة في مجال الزراعة العمودية في الإمارات منذ عام 2018، حيث تقدم خضروات صغيرة طازجة مليئة بالعناصر الغذائية التي ترتقي بالوجبات إلى مستويات عالية من القيمة الغذائية مع تعزيز الزراعة المستدامة.