المهذبون أولاً: الإمارات تتصدر العالم في التعامل بلطف مع الذكاء الاصطناعي

"رجاءً، يا تشات جي بي تي": أكثر من نصف سكان الإمارات يتبعون الإتيكيت مع الذكاء الاصطناعي

في الإمارات، النساء — بنسبة 58.9% — أكثر تهذيبًا من الرجال — بنسبة 54.1% — عند التعامل مع هذه التكنولوجيا سريعة التقدم.

نُشر: الإثنين 11 أغسطس 2025، 6:00 صباحًا

كشف استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" (YouGov) أن أكثر من نصف سكان الإمارات — 55.5% — يقولون بانتظام "من فضلك" أو "شكرًا لك" عند التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، مما يقدم رؤى حول إتيكيت التفاعلات بين البشر والذكاء الاصطناعي.

تُعد هذه أعلى نسبة بين 17 دولة شملها الاستطلاع، وشارك فيه أكثر من 12,000 مستخدم للذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى الإمارات، تعد المكسيك (54.1%) والهند (50.2%) الدولتين الوحيدتين اللتين يستخدم فيهما أكثر من نصف المشاركين عبارات مهذبة عند التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

وفي الإمارات، تظهر النساء — بنسبة 58.9% — تهذيبًا أكبر من الرجال — بنسبة 54.1% — عند التعامل مع هذه التكنولوجيا سريعة التقدم التي تتوسع في كل من الدول المتقدمة والنامية.

ومن المثير للاهتمام أن الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، سام ألتمان، علّق في أبريل 2025 بأنه يتساءل عن حجم الأموال التي خسرتها الشركة في تكاليف الكهرباء بسبب قول الناس "من فضلك" و"شكرًا لك" لنماذجها.

وقال عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة الإمارات، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات والدول المتقدمة الأخرى يقارب 100%.

وأضاف العلماء خلال جلسة حوارية في اليوم الثاني من "قمة سوق رأس المال" في دبي في مايو 2025: "سمعت أن 33% فقط من الناس يستخدمون الذكاء الاصطناعي يوميًا. وجدت ذلك مضحكًا جدًا، لأنني أعتقد أن استخدام الذكاء الاصطناعي يقترب من 100% في الإمارات أو بعض الدول المتقدمة. اليوم، ما يجيب على أسئلتك هو في الغالب جوجل؛ هذا محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نستهلك المحتوى على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وغيرها. لذا، الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من كل ما نقوم به".

وسلط الوزير الضوء على أن إنجازات الدولة في التقدم التكنولوجي واعتماد الذكاء الاصطناعي هي نتيجة 25 عامًا من التحول الذي قادته حكومة الإمارات.

وشجع الجميع على البدء في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين أنفسهم، محذرًا: "أولئك الذين يتخلفون عن الركب سيكونون في وضع الخسارة، على عكس أولئك الذين يتبنونه".

في استطلاع الـ17 دولة، سجلت الدنمارك (31.1%) والولايات المتحدة (32.3%) والسويد (33.2%) أدنى مستويات التهذيب عند التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

الأشخاص الذين يقولون دائمًا وغالبًا "من فضلك" أو "شكرًا لك" للذكاء الاصطناعي، وفقًا لـ"يوجوف":