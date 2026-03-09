المهارات البشرية أولاً: بوصلة النجاح في اقتصاد الإمارات

يمكن أن يكون تعلم مهارة جديدة أمرًا صعبًا، وبالنسبة للعديد من المهنيين في الإمارات، يصبح الأمر ملحًا فقط بعد فقدان الوظيفة. ومع ذلك، يؤكد قادة الموارد البشرية في الدولة على أهمية التكيف مع التغير المستمر لسوق الإمارات’، مع وضع المهارات البشرية في المقدمة. وفي الوقت نفسه، يظل استيعاب المهارات التقنية أولوية، كما يقول بعض الخبراء.

“لا ينبغي أن تبدأ إعادة التأهيل عندما تكون وظيفتك في خطر. في تلك المرحلة، تكون قد تأخرت بالفعل،” قالت فاسوذا خانديباركار، أخصائية الذكاء الاصطناعي والبيانات ونائبة رئيس إدارة القيمة في بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK)، لصحيفة الخليج تايمز.

قالت إن تبني الذكاء الاصطناعي، والتحولات التنظيمية، والتنويع الاقتصادي كلها تتحرك بسرعة في الإمارات، مما يعني أن الموظفين بحاجة إلى التعلم المستمر للبقاء ذوي صلة في مجالاتهم، مضيفة أن المهنيين الأكثر مرونة يتعاملون مع التعلم على أنه “جزء من دورهم، وليس استجابة للخوف.”

بالنسبة لخانديباركار، فإن إتقان الذكاء الاصطناعي، والتفكير المنظومي، والتعاطف هي أهم ثلاث مهارات يجب على الموظفين تعزيزها. مع إتقان الذكاء الاصطناعي، يتعلق الأمر بالفهم العملي لكيفية عمله، بدلاً من الجانب التقني. بالإضافة إلى ذلك، قالت إن المهنيين الذين يمكنهم رؤية كيفية تأثير القرارات على القطاعات المختلفة سيبرزون. “الاقتصاد الإماراتي مترابط بشكل متزايد عبر القطاعات… أولئك الذين يعملون في صوامع سيعانون.”

التكيف مع التغيير

قالت خبيرة الذكاء الاصطناعي إن أن تصبح خبيرًا في موضوع واحد يمكن أن يزيد بشكل كبير من حكم الشخص’، مما يجعله أكثر معرفة وقيمة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون ذلك محدودًا. “التحول الحقيقي يتجه نحو تعزيز القدرة الوظيفية.

قارنت ذلك بكيفية اتخاذ الآباء قرارات لأطفالهم – البحث عن أفضل الألعاب للتنمية، الطعام المناسب للنمو، إلخ. قالت خانديباركار: “نحن لا نعتمد على ما نجح قبل عقد من الزمان. نحن نحدث خياراتنا بنشاط.” “ومع ذلك، لا يطبق العديد من المهنيين نفس التفكير على مسيرتهم المهنية. إنهم يعتمدون على ما جعلهم ناجحين في السابق بدلاً من إعادة تقييم إلى أين تتجه القيمة بعد ذلك.”