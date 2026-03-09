المهارات البشرية أولاً: بوصلة النجاح في اقتصاد الإمارات

يمكن أن يكون تعلم مهارة جديدة أمرًا صعبًا، وبالنسبة للعديد من المهنيين في الإمارات، يصبح الأمر ملحًا فقط بعد فقدان الوظيفة. ومع ذلك، يؤكد قادة الموارد البشرية في الدولة على أهمية التكيف مع التغير المستمر لسوق الإمارات’، مع وضع المهارات البشرية في المقدمة. وفي الوقت نفسه، يظل استيعاب المهارات التقنية أولوية، كما يقول بعض الخبراء.
“لا ينبغي أن تبدأ إعادة التأهيل عندما تكون وظيفتك في خطر. في تلك المرحلة، تكون قد تأخرت بالفعل،” قالت فاسوذا خانديباركار، أخصائية الذكاء الاصطناعي والبيانات ونائبة رئيس إدارة القيمة في بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK)، لصحيفة الخليج تايمز.
قالت إن تبني الذكاء الاصطناعي، والتحولات التنظيمية، والتنويع الاقتصادي كلها تتحرك بسرعة في الإمارات، مما يعني أن الموظفين بحاجة إلى التعلم المستمر للبقاء ذوي صلة في مجالاتهم، مضيفة أن المهنيين الأكثر مرونة يتعاملون مع التعلم على أنه “جزء من دورهم، وليس استجابة للخوف.”
بالنسبة لخانديباركار، فإن إتقان الذكاء الاصطناعي، والتفكير المنظومي، والتعاطف هي أهم ثلاث مهارات يجب على الموظفين تعزيزها. مع إتقان الذكاء الاصطناعي، يتعلق الأمر بالفهم العملي لكيفية عمله، بدلاً من الجانب التقني. بالإضافة إلى ذلك، قالت إن المهنيين الذين يمكنهم رؤية كيفية تأثير القرارات على القطاعات المختلفة سيبرزون. “الاقتصاد الإماراتي مترابط بشكل متزايد عبر القطاعات… أولئك الذين يعملون في صوامع سيعانون.”
قالت خبيرة الذكاء الاصطناعي إن أن تصبح خبيرًا في موضوع واحد يمكن أن يزيد بشكل كبير من حكم الشخص’، مما يجعله أكثر معرفة وقيمة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون ذلك محدودًا. “التحول الحقيقي يتجه نحو تعزيز القدرة الوظيفية.
قارنت ذلك بكيفية اتخاذ الآباء قرارات لأطفالهم – البحث عن أفضل الألعاب للتنمية، الطعام المناسب للنمو، إلخ. قالت خانديباركار: “نحن لا نعتمد على ما نجح قبل عقد من الزمان. نحن نحدث خياراتنا بنشاط.” “ومع ذلك، لا يطبق العديد من المهنيين نفس التفكير على مسيرتهم المهنية. إنهم يعتمدون على ما جعلهم ناجحين في السابق بدلاً من إعادة تقييم إلى أين تتجه القيمة بعد ذلك.”
قالت شيني كوشي، رئيسة قسم الموارد البشرية والإدارة في مجموعة كونتيننتال، إن “المهارات البشرية التي تركز على التواصل والحكم تكتسب أهمية،” وتشمل هذه المهارات بناء العلاقات، والتواصل، والذكاء الثقافي، والقيادة.
وأشارت خبيرة الموارد البشرية إلى أنه في بيئة مثل الإمارات العربية المتحدة، يعد العمل مع أشخاص من ثقافات ومناطق جغرافية متنوعة “ذا قيمة خاصة،” مضيفة أن التعاطف والإبداع يلعبان أيضًا دورًا لأنهما يؤثران على الثقة وتماسك الفريق. كما يعد الذكاء العاطفي مهارة بشرية قيمة، على الرغم من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تكتسب بسرعة القدرة على اكتشاف المشاعر البشرية وتقليدها، وفقًا لكلية ESCP لإدارة الأعمال، لدرجة أنها تصبح واعية بذاتها.
يرتكب العديد من الموظفين في الإمارات العربية المتحدة خطأ “النفور المفرط من المخاطر،” وهو الميل الذي يفضله الناس في السيناريوهات ذات عدم اليقين المنخفض على تلك النتائج ذات عدم اليقين المرتفع. وبدلاً من ذلك، فإنهم يعطون الأولوية للاستقرار بسبب الاعتماد على التأشيرات، والالتزامات العائلية، وكذلك المسؤوليات المالية.
قالت كوشي إن هذه مخاوف مشروعة، لكن البقاء “مرتاحًا جدًا” يمكن أن يعيق نمو الشخص.
قالت زوي ماكلوغلين، المديرة التنفيذية لمركز التوظيف في كلية لندن للأعمال، مرددةً الرأي القائل بأن “معظم المسيرات المهنية الناجحة نادرًا ما تكون خطية،” وأن تطوير مجموعة مهارات الفرد أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة المهنية في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إن الاعتماد فقط على نقاط القوة التي أوصلتك إلى منصبك الحالي والتخصص المفرط في مجال ضيق يمكن أن يمنع الموظفين من إظهار التأثير في سياق جديد.
وقالت: “يتم بناء المسيرات المهنية المستدامة من قبل أولئك الذين يطورون مهاراتهم ويعيدون توازنها باستمرار وبشكل متعمد، لضمان استعدادهم لأي زيادة في النطاق أو المسؤولية.”
صورة لينكد إن
في المقدمة، القدرة على فهم الآخرين وإدارتهم هي التي ستميز القائد العظيم عن القائد الجيد، خاصة أولئك الذين يتكيفون بسرعة. اعترفت ماكلوغلين بأنه بينما من غير الواقعي للمهنيين الابتعاد عن وظائفهم بدوام كامل سعيًا لإعادة اكتساب المهارات، فإن العديد من البرامج المتاحة تقدم نماذج مرنة، بما في ذلك برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في كلية لندن للأعمال.
“هناك، بالطبع، الكثير من الخيارات المتاحة – من التعلم عبر الإنترنت إلى الشهادات المصغرة إلى عروض التعلم والتطوير داخل الشركة. الشيء الأساسي هو الاستثمار في هذا التعلم الآن وبطريقة مستمرة، وليس مجرد الانتظار حتى تتاح فرصة أو تغيير قادم وتدرك أن لديك فجوة في المهارات،” أضاف المدير.