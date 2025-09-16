"المنطقة 11"مفتاح للبنية التحتية الذكية التجارية المتطورة في الشارقة

"دستركت 11" في الشارقة: منتجع عمل ذكي بـ 3.5 مليار درهم يعيد تعريف الحياة العصرية

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - يرسي مشروع "دستركت 11" الجديد في الشارقة معيارًا جديدًا للابتكار الحضري والحيوية الاقتصادية، عبر منتجع عمل ذكي يجسد مستقبل الحياة المتكاملة، بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار درهم إماراتي. يجمع المشروع بين البنية التحتية الذكية وفلسفة تصميم تركز على الإنسان، ما يجعله وجهة مثالية للأعمال والمجتمعات التي تبحث عن النمو المستدام.

مدينة ذكية مصممة بالذكاء الاصطناعي

يقع "دستركت 11" في موقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311) ويغطي مساحة متعددة الاستخدامات تزيد عن 3 ملايين قدم مربع، وقد تم تصميمه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتوفر المدينة بنية تحتية ذكية متطورة تشمل:

مواقف سيارات واسعة ومُهيكلة بمساحة مليون قدم مربع، مزودة بمحطات شحن للسيارات الكهربائية.

خدمات نقل ذكية لتحسين التنقل داخل المنطقة.

مهابط طائرات مخصصة تتيح خيارات النقل الجوي المستقبلية.

يستفيد المشروع من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الراحة البيئية، وتجربة المشاة، وكفاءة التشغيل، ما يجعله مركزًا أعمال مستشرفًا للمستقبل ووجهة مثالية لأسلوب الحياة.

رؤية لمستقبل الأعمال المستدام

يقول مجد الزعيم، المدير التنفيذي لشركة المروان للتطوير، إن "دستركت 11" يمثل نقلة نوعية نحو حياة حضرية ذكية ومستدامة. "تتمثل رؤيتنا في تهيئة بيئة تزدهر فيها الابتكارات وجودة الحياة جنبًا إلى جنب. يُعزز هذا المشروع مكانة الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية، ويُبرز كيف تُمكّن البنية التحتية الذكية الشركات والمجتمعات من النجاح في العصر الرقمي".

بيئة حيوية وجاذبة

يوفر الحي بيئة حيوية تجمع بين المكاتب التجارية، ومساحات العمل المشتركة، ودور الحضانة، والعيادات، ومتاجر التجزئة، والمطاعم، والمرافق المجتمعية. ويركز المشروع على سهولة المشي، ومسارات المشاة المظللة، وممارسات البناء المستدامة لخلق بيئة متوازنة تدعم الإنتاجية والرفاهية.

بفضل موقعه المتميز، على بُعد 10 دقائق فقط من مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية، ومع اتصاله السلس بدبي والإمارات الشمالية، يُعد "دستركت 11" مركزًا جاذبًا للشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، والمقرات الإقليمية. ويحظى المشروع بالفعل باهتمام كبير من جانب المستثمرين وقادة الصناعة الذين يرغبون في المشاركة في الفصل التالي من ابتكار المدن الذكية في الشارقة.