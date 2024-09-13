المنطقة الحرة بأم القيوين: قفزة نوعية في جذب المستثمرين

وقال "جونسون إم جورج"، المدير العام لمنطقة التجارة الحرة بأم القيوين، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز: 'تتمثل إحدى المزايا البارزة التي توفرها منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في إعفاءات ضريبة الشركات، كونها منطقة حرة مخصصة، مما يمنح الشركات تخفيضات مالية كبيرة ويسهل إعادة استثمار الأرباح في النمو. هذه المزايا جذابة بشكل خاص في المناخ الاقتصادي العالمي الحالي. بالإضافة إلى ذلك، نقدم امتيازات خاصة في ميناء أم القيوين البحري، وهي ميزة لوجستية ليست متاحة في جميع المناطق الحرة، مما يوفر للشركات وصولاً أفضل وتوفيراً في التكاليف على وارداتها وصادراتها. علاوة على ذلك، توفر منطقة التجارة الحرة بأم القيوين بطاقة تأسيس مدى الحياة دون تكلفة إضافية، وهو ما يمثل توفيراً ملحوظاً للشركات التي كانت ستضطر خلاف ذلك إلى تجديد ودفع ثمن هذه الخدمات بانتظام.'"