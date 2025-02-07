المنصات المحمولة تعيد تشكيل الإعلام في الإمارات بفضل الابتكار والتكنولوجيا

برزت دولة الإمارات كقائدة في مجال الابتكار الإعلامي، حيث تقود اتجاهات الاستهلاك الرقمي أعداد كبيرة من السكان المتمرسين في مجال التكنولوجيا والمبادرات التي تدعمها الحكومة. وقد ساهم ظهور المنصات التي تركز على الأجهزة المحمولة والمحتوى المخصص بشكل كبير في تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع وسائل الإعلام.