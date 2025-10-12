الملك محمد السادس يطلق نموذج نمو يركز على المواطن ويفتح أبواب الاستثمار الخليجي﻿

يقع كأس العالم لكرة القدم 2030، المرتقب استضافته بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، ضمن هذا المنطق. بينما لاقت البنية التحتية للملاعب تغطية إعلامية واسعة، فإن حجم الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية يصل إلى عشرة أضعاف ذلك، متضمنًا برامج التدريب المهني، ومنصات الإدارة الرقمية، ونظم بيئية تتيح تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. الهدف ليس الفخر بالحدث فحسب، بل بناء المهارات، وتحقيق فرص توظيف الشباب، وتوسيع قطاع الخدمات على المدى الطويل. تتماشى هذه التطورات مع استراتيجيات الثروات السيادية الخليجية، حيث تبدأ جهات مثل صندوق الاستثمارات العامة، و"أدكيو"، و"مبادلة"، و"صندوق قطر للاستثمارات" في تقييم اللوجستيات، والبنية التحتية السياحية، ومنصات الرعاية الصحية، ومناطق الخدمات المرتبطة بالموانئ عبر المملكة.