الملايين يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي لحل أزماتهم المالية

عندما عرض والد مايرا دونوهيو، وهو مخطط مالي، مساعدتها في شؤونها المالية، رفضت بلطف.
بخبرتها في المحاسبة، لم ترغب في مساعدة أي شخص آخر في إدارة ديون بطاقات الائتمان البالغة 5000 دولار، ناهيك عن أقساط السيارة والفواتير الأخرى. ولكن بمجرد أن ناقشت دونوهيو، البالغة من العمر 28 عامًا، شؤونها المالية، أدركت مدى صعوبة هذه العملية، خاصةً مع وجود ولدين صغيرين وشريكها الذي فُصل مؤخرًا من عمله ككهربائي.
وجدت طريقة للتعامل مع الوضع في يوليو عبر منشور على فيسبوك يوضح كيفية تنظيم أمورك المالية في سبع خطوات: الخطوة الأولى كانت بسيطة: تدوين الدخل والمصروفات الثابتة ووضع ميزانية تعتمد على الصفر، وهي طريقة تخصص وظيفة محددة لكل دولار مكتسب. وإذ تذكرت السرعة التي أبداها "شات جي بي تي" عند استخدامها له في مهام أخرى، قررت إدخال أرقامها على برنامج الذكاء الاصطناعي وطلبت منه إعداد خطة مالية شخصية.
قالت دونوهيو إنها لم تتفاجأ بالنصائح التي قدمها البرنامج، لكن أعجبها السرعة التي تولد بها ميزانية مخصصة لها في غضون ثوانٍ فقط.
لقد اتخذت برامج الدردشة بالذكاء الاصطناعي أدواراً عديدة، منها المعالج النفسي، والمدرب المهني، وحتى الشريك العاطفي أو الصديق. وبما أن أكثر من نصف الأميركيين يديرون شؤونهم المالية بأنفسهم، يتوجه العديد منهم إلى برامج مثل "شات جي بي تي" التابعة لـ OpenAI أو "جيميني" التابعة لغوغل للمساعدة في معالجة الديون، وإيجاد طرق أفضل للتوفير أو فهم كيفية الاستثمار في سوق الأسهم.
ووفقاً لمسح حديث شمل أكثر من 1,000 شخص أجرته "إنتويت كريديت كارما"، فإن ثلثي البالغين الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي قالوا إنهم استعانوا به من أجل الحصول على مشورة مالية، وحوالي 80% ممن عملوا بتلك النصائح ذكروا أن أوضاعهم المالية تحسنت.
الأجيال الأصغر أكثر تقبلاً: حيث أفاد نحو 82% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي من جيل "زد" وجيل الألفية باستخدامه للحصول على إرشاد مالي.
وعلى الرغم من وجود مخاطر مرتبطة ببرامج المحادثة — مثل تسريب البيانات أو وجود معلومات غير دقيقة أو نصائح غريبة، إضافة إلى إمكانية التسبب في انحدار المستخدمين نفسياً — إلا أن جاذبيتها منطقية. فهي سهلة الوصول، سريعة وغالباً مجانية أو أقل تكلفة بكثير من المستشار المالي. وبالنسبة لأشخاص يشعرون بالحرج من مناقشة مشاكلهم المالية مع شخص حقيقي، توفر لهم هذه البرمجيات وسيلة أكثر سهولة للبوح بما لديهم.
لكن النصيحة المالية المقدمة عبر برامج الدردشة يجب التعامل معها بحذر. فقد أظهر استطلاع "كريديت كارما" أن أكثر من نصف الأميركيين الذين اتبعوا نصائح الذكاء الاصطناعي التوليدي أقدموا على قرار مالي سيئ أو ارتكبوا خطأ أثناء اتباعهم الإرشادات.
وينصح المستشارون الناس بمراجعة ما تقدمه هذه البرامج من اقتراحات وروابط مع خبير مالي قبل اتخاذ أي إجراء. إذ غالباً ما يتعامل الذكاء الاصطناعي مع الأسئلة بشكل سطحي، من دون التدقيق في الفرضيات أو جمع السياق المهم، وهو ما قد يكون خطراً عند طلب نصائح مالية، وفق ما ذكر تايلر جيلي، المستشار المساعد في "هالبيرت هارغروف"، وهي شركة استثمارية.
ومع ذلك، تقول دونوهيو إنها اكتسبت مزيداً من الثقة في إدارة فواتيرها وشؤونها المالية.
"الأمر كله كان متعلقاً بعودتي للمسار الصحيح"، قالت دونوهيو، التي تعمل كمسؤولة موارد بشرية في غراس فالي، كاليفورنيا. "كنت أريد خدمة تبدو مهنية، لكن أردت أيضاً إنجازها من دون إنفاق المال."
إرشادات يومية لسداد الديون
لم تدرك جنيفر ألان، 35 عاماً، حجم الديون المتراكمة على بطاقات ائتمانها. فهي وكيلة عقارات في كلايتون بولاية ديلاوير ومع مولودتها الجديدة وغياب إجازة الأمومة المدفوعة، كانت تعتمد على البطاقات لتغطية مصاريف يومية مثل الحفاضات والبقالات.
"استيقظت يوماً وقلت: إذا كنت أستخدم شات جي بي تي لكل شيء آخر، فلماذا لا أستخدمه لمساعدتي في سداد هذه الديون؟" قالت ألان.
وكان طلبها الأول: "أنا غارقة في ديون بطاقات الائتمان. ليست لدي فكرة كم المبلغ الذي أدين به. لا أعرف كيف أتصرف."
دفعت 23 ألف دولار، وقررت خوض تحدٍّ لمدة 30 يوماً لمساعدتها على التركيز وتخفيض دينها. كل يوم، وفي نفس المحادثة، كانت تطلب من شات جي بي تي مهمة جديدة تساعدها على جمع المال، وكانت تنفذها. باعت بطيخة طازجة كتبت عليها رقم دينها مقابل 51 دولاراً، واستعادت 700 دولار من سجل الممتلكات غير المطالب بها في ولايتها، وتبرعت ببلازما الدم مقابل 80 دولاراً رغم خوفها من الإبر. كما وفرت قرابة 600 دولار عبر تحويل بقايا الطعام في خزانتها إلى وجبات، بحسب قولها.
ألان، التي وثقت التحدي اليومي على تيك توك، قالت إنها نجحت في سداد ما يقارب نصف دينها من بطاقات الائتمان.
كما اقترح شات جي بي تي عليها الاتصال بشركات بطاقاتها الائتمانية لمحاولة تخفيض الرصيد. عرضت الشركات إغلاق البطاقات، لكنها رفضت.
الميزانية للمعالم
أظهر استطلاع أجرته شركة "إمباور" للخدمات المالية أن الناس الذين يبحثون عن المشورة المالية يشعرون براحة أكبر عند سؤال برامج الدردشة عن إعداد الميزانيات وتتبع النفقات. وهذا ما فعلته كاثرين أغيلو، مدرسة رياض أطفال تبلغ 30 عاماً.
فقد لجأت لأول مرة إلى "شات جي بي تي" العام الماضي لمساعدتها وخطيبها في الادخار لحفل زفافهما الذي يضم 180 ضيفاً في لونغ آيلاند بنيويورك. اقترح البرنامج تقليل تناول الطعام في الخارج، وتحديد سقف 40 دولاراً عند فعل ذلك، والامتناع عن فتح حسابات مفتوحة في الحانات. كما نصح بحمل النقود بدلاً من البطاقات.
وبعد الزفاف، لجأت أغيلو من جديد إلى البرنامج لبناء أداة لتتبع النفقات والميزانية حتى تتمكن هي وزوجها من الادخار لدفع مقدم شراء منزل. وبالفعل أغلقا صفقة شراء منزل من غرفتي نوم في يناير، وعادت مرة أخرى إلى "شات جي بي تي" لطلب المشورة بشأن تسريع سداد قرض الرهن العقاري لمدة 30 عاماً.
"لست أطلب منه أن يصمم لي مستقبل أطفالي أو أشكالهم مثلاً"، قالت أغيلو. "أستخدمه بشكل مقصود للتوفير وإعداد الميزانية ولمساعدتنا."
تحركات سوق الأسهم
بينما يستخدمه الكثيرون لمجرد الحفاظ على التوازن المالي، هناك من يلجأ إليه للتقدم. بعد انفصال عاطفي والبقاء في وظيفة محاسبة لنحو ست سنوات، أراد ألكسندر ستيوارت، 32 عاماً، التغيير.
في أواخر يونيو، طلب ستيوارت من "شات جي بي تي" أن يكون بمثابة "جامعة مجانية" تعلّمه الاستثمار في الأسهم وكيف يصبح "واحداً من أعظم المتداولين". كان لديه 400 دولار ليستثمرها في السوق، وساعده البرنامج في التخطيط لاستراتيجيات تداول، مثل كيفية إدارة المخاطر واختيار توقيتات البيع والشراء.
ثم اختبر التوجيه فعلياً. كانت أول صفقة له على أسهم شركة "AMD" لصناعة الرقائق بعد أن أشار البرنامج إلى أنها أفضل استثمار من بين 500 شركة بناءً على بيانات عن الاندماجات، وملاحظات المحللين، وحجم التداولات وغير ذلك. أخذ بالنصيحة، وقال إن استثماره تضاعف في نفس اليوم.
الآن يبلغ رصيد حسابه في "روبن هود"، وهو تطبيق تداول شهير، حوالي 1,600 دولار — عائد مرتفع على الاستثمار، رغم إدراكه أن الأرباح يمكن أن تختفي بسرعة. وأوضح أنه يستثمر لغرض التسلية والتعلّم، لا لتغطية فواتيره.
عندما يفشل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك
رغم نجاح بعض الأشخاص بعد سؤال الذكاء الاصطناعي لإصلاح أوضاعهم المالية، يقول آخرون إنهم ضلوا الطريق.
خذ مثال ستيوارت. فبعد حوالي شهر من التداول، خسر ما يقارب 60 دولاراً في صفقة على أسهم "إنفيديا" بعدما اكتشف أن أحد الأرقام التي استند إليها "شات جي بي تي" ووصفها بأنها بيانات جديدة كان في الواقع قديم عدة أيام. وهو تحذير كثيراً ما يطلقه خبراء المال عند الاعتماد على هذه البرامج. ومنذ ذلك الوقت، بدأ ستيوارت يرفع البيانات يدوياً ويتحقق منها قبل السماح للبرنامج باتخاذ قراراته الاستثمارية. كما يقارن حالياً بين نصائح "شات جي بي تي" وتلك التي يقدمها "غروك"، وهو برنامج دردشة آخر.
ومع ذلك، فإن تحميل البيانات ينطوي على بعض المخاطر أيضاً. فقد رفعت ألان، التي خاضت تحدي 30 يوماً، كشوفاتها المصرفية للحصول على نصائح مخصصة، لكن بعض المستشارين ينصحون بعدم مشاركة تفاصيل شخصية أو معلومات حساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي مع برامج الدردشة.
ظهرت هذه المقالة أصلا في .