الملايين يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي لحل أزماتهم المالية

دفعت 23 ألف دولار، وقررت خوض تحدٍّ لمدة 30 يوماً لمساعدتها على التركيز وتخفيض دينها. كل يوم، وفي نفس المحادثة، كانت تطلب من شات جي بي تي مهمة جديدة تساعدها على جمع المال، وكانت تنفذها. باعت بطيخة طازجة كتبت عليها رقم دينها مقابل 51 دولاراً، واستعادت 700 دولار من سجل الممتلكات غير المطالب بها في ولايتها، وتبرعت ببلازما الدم مقابل 80 دولاراً رغم خوفها من الإبر. كما وفرت قرابة 600 دولار عبر تحويل بقايا الطعام في خزانتها إلى وجبات، بحسب قولها.