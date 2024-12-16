المكافآت المالية والتطوير المهني أولويات موظفي الإمارات

وقال "تياجو كوستا"، الرئيس التنفيذي لشركة باريسيما تالنت: "تسلط نتائج هذا الاستطلاع الضوء على تحول محوري في ما يقدره الموظفون حقاً في مكان العمل. يجب على الشركات اليوم أن تنظر إلى ما هو أبعد من الامتيازات التقليدية والتركيز على العوامل التي تزيد من مشاركة الموظفين ورضاهم - مثل النمو الشخصي والتقدير المالي والمرونة. نحن في خضم تغير سريع والتكيف مع هذه التوقعات المتطورة ليس مجرد ميزة تنافسية، بل ضرورة لتحقيق النجاح المستدام. في باريسيما تالنت، نفخر بأن نكون في المقدمة، ونساعد الشركات على التوافق مع الأولويات المتطورة للقوى العاملة الحديثة ".