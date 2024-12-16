المكافآت المالية والتطوير المهني أولويات موظفي الإمارات
أظهر أحدث تقرير صادر عن شركة باريسيما تالنت Parisima Talent، وهي شركة متخصصة في استقطاب المواهب الاستراتيجية ضمن مجموعة دولسكو Dulsco، أن الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعطون الأولوية بشكل متزايد للمكافآت المالية والتطوير المهني وبرامج الصحة والعافية ونماذج العمل الهجينة.
مع استمرار الشركات في التنقل في سوق العمل سريع التطور، فإن الأفكار المستمدة من هذا التقرير تقدم إرشادات قيمة للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين استراتيجياتها للاحتفاظ بالمواهب.
يكشف الاستطلاع أن 48% من المشاركين يولون أهمية متساوية لبرامج المكافآت المالية، بما في ذلك مكافآت نهاية العام وهياكل العمولة، فضلاً عن فرص التطوير المهني، والتي تشمل التدريب وبرامج التعلم المستمر وآفاق النمو الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 47% من الموظفين أن برامج الصحة والعافية ضرورية، في حين يطالب 44% بتأمين طبي متميز من أصحاب العمل.
ومن المثير للاهتمام أن الامتيازات مثل تقديم الطعام والشراب في موقع العمل ودعم رعاية الأطفال كانت في مرتبة أدنى مقارنة بالمزايا الأخرى. فقد صنف أقل من 80% من المشاركين هذه الامتيازات على أنها مهمة للغاية، وهو ما يشير إلى أنه على الرغم من تقديرهم لها، إلا أنها ليست المحرك الأساسي لرضا الموظفين.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على تحول كبير في تفضيلات الموظفين فيما يتعلق بترتيبات العمل، مع تفضيل واضح لنماذج العمل الهجينة. ففي حين يفضل 44% من المشاركين العمل بدوام كامل في المكتب أو العمل بشكل أساسي في المكتب مع يوم واحد عن بُعد كل أسبوع، يفضل 39% بيئة عمل هجينة، وموازنة الوقت بين المكتب والمنزل. ويفضل 16% فقط من المشاركين نموذج العمل عن بُعد بالكامل، مما يؤكد القيمة المستمرة التي يوليها الموظفون للتعاون والاتصال الشخصي.
وقال "تياجو كوستا"، الرئيس التنفيذي لشركة باريسيما تالنت: "تسلط نتائج هذا الاستطلاع الضوء على تحول محوري في ما يقدره الموظفون حقاً في مكان العمل. يجب على الشركات اليوم أن تنظر إلى ما هو أبعد من الامتيازات التقليدية والتركيز على العوامل التي تزيد من مشاركة الموظفين ورضاهم - مثل النمو الشخصي والتقدير المالي والمرونة. نحن في خضم تغير سريع والتكيف مع هذه التوقعات المتطورة ليس مجرد ميزة تنافسية، بل ضرورة لتحقيق النجاح المستدام. في باريسيما تالنت، نفخر بأن نكون في المقدمة، ونساعد الشركات على التوافق مع الأولويات المتطورة للقوى العاملة الحديثة ".
بالإضافة إلى مساعدة العملاء الحاليين وتقديم المشورة لهم حول كيفية دعم رغبات واحتياجات القوى العاملة، تمارس باريسيما ما تدعو إليه من خلال إجراء عدد من جلسات التدريب وبرامج التطوير سنوياً، بهدف رفع مهارات الموظفين وتعزيز النمو. بالإضافة إلى مواضيع متنوعة بما في ذلك حل المشكلات واتخاذ القرار والعمل الجماعي وتقنيات البيع الإضافي وإدارة الإجهاد وإدارة الوقت، يتم تعزيز الدورات التدريبية من خلال الالتزام بالتحول الرقمي، وتقديم أدوات وتقنيات مبتكرة تعمل على تبسيط العمليات ورفع مستوى تجارب الموظفين.
تم إجراء التقرير الشامل في نوفمبر 2024 بين 1000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً أو أكثر، بتكليف من شركة باريسيما لدعم عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يسعون إلى تعزيز استراتيجيات التوظيف والاحتفاظ بهم.