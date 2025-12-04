"المطورون الصغار" يغرقون سوق دبي العقاري والمنافسة قد تطيح ببعضهم

شهدت دبي انتشارًا للمطورين العقاريين الصغار، وقد لا ينجو البعض من المنافسة، يقول التنفيذيون في الصناعة.
قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة Samana Developers: "المطورون الرئيسيون مشغولون لأنهم يستطيعون بيع كل ما يمكنهم إنتاجه. لذلك لا أرى مشكلة هناك (من حيث العرض الزائد). المشكلة هي أن هناك انتشارًا للمطورين الصغار، والجميع يعتقدون أنهم مطورون يحتاجون إلى جيش من الموارد، والمنتج يحتاج إلى الترويج عبر قارات مختلفة، وهنا يكون نموذج العمل (الناجح). لست متأكدًا مما إذا كانوا قد حصلوا على نموذج العمل الصحيح".
سوق العقارات في دبي ينمو بوتيرة سريعة للغاية على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعًا بتدفق الوافدين الجدد، المهنيين، المستثمرين، والمليونيرات.
هذا الطلب القوي جذب العديد من المطورين الجدد إلى دبي من آسيا، الشرق الأوسط، وأوروبا، متحمسين للاستفادة من انتعاش سوق العقارات.
وفقًا للبيانات الصادرة عن Cavendish Maxwell، استمر عدد الإطلاقات الجديدة في الارتفاع في النصف الأول من عام 2025، مع حوالي 325 مشروعًا يجلب أكثر من 87,900 وحدة سكنية إلى السوق، مما يعادل تقريبًا 490 وحدة تم إطلاقها يوميًا.
وأضاف فاروق: "عندما يكون هناك انتشار كبير للاعبين الصغار في أي صناعة في العالم، قد يصبح من الصعب على جميعهم البقاء. الموارد مع هؤلاء المطورين الكبار هائلة. نحن أيضًا نمونا على مستوى القارات، المناطق، والمدن. ولدينا الكثير من الموارد للحفاظ على تنشيط الأسواق الجديدة كل ربع، كل نصف، على أساس سنوي".
قال وسام بريدي، الرئيس التنفيذي لشركة HRE Development، إنه سوق حر؛ لذلك بناء السمعة بالطريقة الصحيحة هو المفتاح.
“السمعة أكثر قيمة من المال. بمجرد أن تحصل على سمعة جيدة كمطور، سيثق الناس بك. الأمر لا يتعلق بالمبيعات. السمعة تأتي بعد المبيعات. من المهم بناء العلاقة الصحيحة والاهتمام بعميلك. لذلك يبدأ الناس بالتركيز على المنافسة وما يفعله منافسوهم. نحن نركز على عملائنا والبيانات والأشخاص”، قال.
بحلول نهاية أكتوبر 2025، تجاوز عدد الشقق المباعة في دبي أرقام العام الماضي. تم بيع حوالي 99,758 شقة في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مقارنة بـ 94,459 في نفس الفترة من العام الماضي.
“دبي هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا في العالم، لذا يريد الجميع من أي جزء من العالم شراء قطعة من العقارات هنا. لذلك، فإنها تحقق أداءً جيدًا للغاية. عندما ننظر إلى حركة المرور على الطريق، فإن ذلك يخبرك بقصة مختلفة تمامًا”، قال فاروق.
“لذلك، إذا أخذت الأرقام المتوقعة بناءً على نفس الاتجاه، من المتوقع أن يشهد عام 2025 بيع 120,000 شقة، مما يمثل نموًا بنسبة 27 في المائة في مبيعات الشقق غير المخططة. هذا قفزة كبيرة. إذا نظرت إلى جميع أنواع العقارات، سيكون هذا العام أفضل بنسبة 20 في المائة من عام 2024. هذا يعني أن الاتجاه قوي للغاية”، قال.
قال وسام بريدي من HRE Development إن سوق العقارات في دبي والإمارات العربية المتحدة “يدخل عصر النمو الاستراتيجي”.
“عندما تستثمر في بلد، تنظر إلى السجل الحافل. أثق في سجل هذا البلد. كان كوفيد-19 نقطة تحول للإمارات لأن الحكومة أدارتها بفعالية. لم يواجه أي من المستثمرين التحديات التي واجهها الآخرون في بلدان أخرى. أثق في الإمارات لأن قيادتها دائمًا لديها خطة تتجاوز ما نتوقعه.
“عندما كان العالم يواجه تحديات كوفيد-19، قدمت الإمارات التأشيرة الذهبية. لذا، الآن نرى أشخاصًا مختلفين يأتون للعيش في الإمارات. في السابق، كان لدينا أفراد يأتون للعمل ويغادرون. الآن، ترى الناس يجلبون عائلاتهم لأن لديهم إقامة لمدة 10 سنوات. إنهم يبحثون عن شراء منازل هنا، وليس فقط شقق”، قال.