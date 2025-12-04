"المطورون الصغار" يغرقون سوق دبي العقاري والمنافسة قد تطيح ببعضهم

شهدت دبي انتشارًا للمطورين العقاريين الصغار، وقد لا ينجو البعض من المنافسة، يقول التنفيذيون في الصناعة.

قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة Samana Developers: "المطورون الرئيسيون مشغولون لأنهم يستطيعون بيع كل ما يمكنهم إنتاجه. لذلك لا أرى مشكلة هناك (من حيث العرض الزائد). المشكلة هي أن هناك انتشارًا للمطورين الصغار، والجميع يعتقدون أنهم مطورون يحتاجون إلى جيش من الموارد، والمنتج يحتاج إلى الترويج عبر قارات مختلفة، وهنا يكون نموذج العمل (الناجح). لست متأكدًا مما إذا كانوا قد حصلوا على نموذج العمل الصحيح".

سوق العقارات في دبي ينمو بوتيرة سريعة للغاية على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعًا بتدفق الوافدين الجدد، المهنيين، المستثمرين، والمليونيرات.

هذا الطلب القوي جذب العديد من المطورين الجدد إلى دبي من آسيا، الشرق الأوسط، وأوروبا، متحمسين للاستفادة من انتعاش سوق العقارات.

وفقًا للبيانات الصادرة عن Cavendish Maxwell، استمر عدد الإطلاقات الجديدة في الارتفاع في النصف الأول من عام 2025، مع حوالي 325 مشروعًا يجلب أكثر من 87,900 وحدة سكنية إلى السوق، مما يعادل تقريبًا 490 وحدة تم إطلاقها يوميًا.

وأضاف فاروق: "عندما يكون هناك انتشار كبير للاعبين الصغار في أي صناعة في العالم، قد يصبح من الصعب على جميعهم البقاء. الموارد مع هؤلاء المطورين الكبار هائلة. نحن أيضًا نمونا على مستوى القارات، المناطق، والمدن. ولدينا الكثير من الموارد للحفاظ على تنشيط الأسواق الجديدة كل ربع، كل نصف، على أساس سنوي".